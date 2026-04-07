이용기 경북 교육감 후보, '희망펀드' 출시 및 교육 개혁 공약 발표

6.3 지방선거를 앞두고 경북 교육감 후보 이용기가 '희망펀드'를 출시하고 교육비 해방, 무상 교통 등 교육 개혁 공약을 발표했습니다. 교육의 기회 균등과 공공 교육의 책임을 강화하겠다는 목표를 밝혔습니다.

경북 진보 교육감 후보 이용기 , ' 희망펀드 ' 출시\경북 진보 교육감 후보로 출마한 이용기 예비후보가 6.3 지방선거를 앞두고 ' 희망펀드 '를 출시하며, 도민들의 적극적인 참여를 독려하고 있습니다. 전 전교조 경북지부장 출신인 이용기 후보는 7일, '건강한 성장학교, 모두가 행복한 경북교육'을 실현하기 위해 희망펀드 를 시작한다고 밝혔습니다. 이번 희망펀드 는 교육 개혁 을 염원하는 도민들의 지지와 참여를 바탕으로, 깨끗하고 투명한 선거를 치르겠다는 의지를 담고 있습니다. 목표액은 12억 원으로 설정되었으며, 지방선거 이후 연 3%의 이자를 더해 돌려주는 방식으로 운영될 예정입니다. 이용기 후보는 희망펀드 를 단순한 재정 모금을 넘어, 인간 중심 교육, 협력과 연대의 교육, 지역사회와 함께하는 교육으로의 전환을 위한 시민 참여 기금으로 정의하며, 모금액과 사용 내역을 투명하게 공개하고 관리하겠다는 약속을 했습니다.

이는 교육의 변화를 바라는 도민들의 기대에 부응하고, 부정부패 없는 깨끗한 선거를 치르기 위한 실천적 노력의 일환으로 풀이됩니다.\이용기 후보는 '교육비 해방선언'을 시작으로 다양한 교육 공약을 순차적으로 발표할 계획입니다. 주요 공약으로는 ▲기본사회를 위한 교육비 해방선언 ▲몸과 마음이 온전히 건강한 성장학교 ▲AI 시대, 나로부터 출발하는 I-AM 교육 ▲한 아이도 포기하지 않는 균형교육 ▲경쟁이 아닌 책임으로 기초학력 기본지원 등이 제시되었습니다. '교육비 해방선언'을 통해 학교생활에 필요한 필수 비용을 교육청이 책임지도록 하여, 헌법이 보장하는 교육의 기회 균등과 공공교육의 책임을 실질적으로 구현하겠다는 의지를 밝혔습니다. 현재 무상 교육이 시행되고 있음에도 불구하고, 학습 격차와 진로 기회의 불균형, 사교육 부담 등의 문제가 지속되고 있다는 점을 지적하며, 교육의 기회 균등을 보장하고 공공교육의 책임을 강화하기 위한 정책 전환의 필요성을 강조했습니다. 첫 번째 과제로 청소년 무상교통 도입을 제시하며, 경북 전역에서 청소년 시내버스비 무상 지원을 실현하기 위해 조례 제정과 지자체 협의를 추진하겠다고 밝혔습니다. 또한, 농산어촌 등하교 버스 교육지원청 책임제를 통해 소규모 시군 교육지원청에 학교 희망버스를 도입하고, 통합버스 관리지침을 개정하여 중고등학생까지 이용할 수 있도록 지원할 계획입니다. 고3 학생과 학교 밖 청소년에게는 연 1회 100만 원의 '사회진출 지원금'을 지원하여 사회 진출을 응원하고 미래를 설계하는 데 도움을 줄 예정입니다. \이 밖에도 이용기 후보는 고3 수능 응시료 전액 지원, 초등 1~3학년 마음 건강 진료비 및 발달검사비 전액 지원, 특성화고 자격증 응시료 전액 지원, 초중 체험학습비 및 수학여행비 전액 지원 등 다양한 공약을 발표하며 교육비 부담 완화에 힘쓰고 있습니다. 그는 교육비의 공공성을 강화하면 공교육의 질이 높아지고, 교육의 품질과 형평성이 개선될 것이라고 강조했습니다. 소외된 지역 학생들에게 질 높은 교육 기회를 보장하고, 교육에 대한 공공 책임을 강화하여 경북교육에 대한 신뢰를 높이겠다는 포부를 밝혔습니다. 31년간 경북에서 평교사로 근무하며 전교조 경북지부장을 역임하고, 현재 전국교육자치혁신연대 공동대표와 경북혁신교육연구소 공감 소장을 맡고 있는 이용기 후보는 지난해 12월 12일 '경북교육희망 2026' 경선에서 민주진보 단일후보로 선출되어 교육감 선거에 출마했습니다. 그의 이번 희망펀드 출시는 교육 개혁에 대한 그의 강한 의지를 보여주는 동시에, 도민들의 적극적인 참여를 통해 교육의 변화를 이끌어내고자 하는 그의 노력을 보여주는 것입니다. 그의 공약들이 실현될 경우, 경북 교육은 더욱 공정하고, 포용적이며, 미래 지향적인 방향으로 나아갈 것으로 기대됩니다





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