이영표, 홍명보호 멕시코전 키맨으로 손흥민 지목…"득점 가능성 높아"

KBS 해설위원 이영표가 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀의 2026 북중미 월드컵 조별리그 멕시코전에서 손흥민이 결정적 역할을 할 것으로 전망했다. 체코전에서 슈팅 기회의 40%가 손흥민에게서 나왔고, 속도 측정에서도 전체 참가 선수 중 5위를 기록한 만큼 피지컬과 경험에서 가장 위협적인 존재라고 평가했다. 양 팀이 조심스러운 경기를 펼칠 것이라 예상하며 후반전 수비 조직과 개인 수비에서 실수를 덜 하는 팀이 승리할 가능성이 높다고 분석했다. 또한 멕시코의 세트피스 상황에서 한국이 공중볼 우위를 점할 수 있으며, 키뇨네스와 히메네스 등 멕시코 공격수들의 특징을 설명하고 개최국 응원이 큰 변수가 되지 않을 것이라고 내다봤다.

한국 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 멕시코와 맞붙는다. KBS 해설위원 이영표 는 홍명보호 의 멕시코전 '키 맨'으로 손흥민 을 꼽았다. 이영표 는 체코전 에서 한국의 슈팅 기회 40%가 손흥민 에게서 나왔으며, 손흥민 의 순간 최고 속도는 시속 35㎞로 이번 월드컵 전체 참가 선수 중 5위였다고 전했다. 1∼4위는 모두 20대 초반이었고 손흥민 만 30대였다.

그는 "피지컬적으로나 경험적으로나 여전히 대표팀에서 가장 위협적인 존재"라며 "멕시코전에서도 결정적인 기회를 두세 번 가질 수 있다. 득점 가능성이 높은 선수 중 하나"라고 말했다. 이영표는 양 팀이 상당히 조심스럽게 경기할 것으로 전망했다.

"한국은 섣불리 많은 숫자를 공격에 동원하지 않을 것 같고, 멕시코도 전반 초반부터 무리한 공격을 하다 뒷공간을 내주는 상황을 경계할 것"이라고 분석했다. 전반전 내내 조심스러운 경기가 될 가능성이 높으며, "교체와 전술적 변화가 이루어지는 후반전에 어느 팀이 조금 더 정교하게 움직이고, 수비 조직과 개인 수비에서 실수를 덜 하느냐가 관건"이라고 덧붙였다. 멕시코 측 주목할 선수로는 공격수 훌리안 키뇨네스와 베테랑 스트라이커 히메네스를 꼽았다.

이영표는 "몬테스가 멕시코 필드 플레이어 중 190㎝가 넘는 유일한 선수인데 빠졌기 때문에 세트피스 상황에서 한국의 공중볼 장악력이 높아질 수 있다"며 "코너킥, 프리킥 장면에서 효과적인 기회를 만들 수 있지 않을까 생각한다. 체코전에서 공중볼에 어려움을 겪었던 장면을 역으로 우리가 만들 수도 있다"고 말했다. 히메네스에 대해서는 "어디로 움직이면 기회가 오는지를 감각적으로 아는 선수"라며 "키뇨네스가 개인 능력으로 플레이한다면 히메네스는 주변의 도움을 받아 마무리하는 유형"이라고 설명했다. 또한 개최국 멕시코 팬들의 일방적 응원은 결정적으로 큰 변수가 되지 못할 거라고 예상했다





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