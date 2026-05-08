이승환 측, 구미시에 1억2500만원 배상 판결…'표현의 자유' 논쟁 계속

가수 이승환과 소속사, 예매자들이 구미시를 상대로 낸 소송에서 원고 일부 승소 판결이 나왔다. 법원은 구미시에 이승환에게 3500만원, 소속사에 7500만원, 예매자 100명에게 각 15만원을 배상하도록 판시했다. 이번 사건은 2024년 12월 구미문화예술회관에서 열릴 예정이었던 이승환의 35주년 콘서트 '헤븐' 공연이 안전 우려를 이유로 취소된 것이 발단이다. 이승환은 서울 공연에서 윤석열 당시 대통령 탄핵에 찬성하는 발언을 했으며, 구미시에서는 이승환의 공연에 반대하는 시위가 열리기도 했다. 구미시는 이승환에게 '정치적 선동 등의 언행을 하지 않겠다'는 서약서를 요구했으나, 이승환이 이를 거부하자 공연 이틀 전에 대관을 취소했다. 이승환 측은 서약서 제출 요구와 일방적인 공연장 사용 허가 취소가 불법이라며 소송을 제기했다. 법원은 이승환 측의 청구를 대부분 받아들이면서도, 김장호 구미시장의 배상책임을 인정하지 않았다. 이승환 측 변호인은 '표현의 자유, 공연의 자유에 중요한 기준점을 세운 판결'이라며 '정신적 위자료 청구는 객관적 수치를 매기기 쉽지 않은데 꽤 높게 인정된 것으로 보인다'고 평가했다. 이승환도 '저의 주장이 대부분 받아들여졌지만, 김 시장에겐 책임을 묻지 못해 못내 아쉬운 판결'이라며 '항소해 끝까지 정의를 묻겠다'고 밝혔다. 이승환은 대관이 취소된 직후 구미시의 '정치발언 금지 서약' 요구 행위가 표현의 자유를 침해했다며 헌법소원도 냈으나, 헌법재판소는 청구를 각하했다. 이번 소송은 공연 취소로 인한 경제적 손실뿐만 아니라 예술가들의 표현의 자유와 행정권력의 개입 문제까지 복잡하게 얽힌 사안으로, 향후 항소심에서 더 많은 논쟁이 예상된다.

가수 이승환 과 소속사 드림팩토리, 공연 예매자 100명이 구미시 를 상대로 낸 소송에서 원고 일부 승소 판결이 나왔다. 서울중앙지법 민사913단독 박남준 부장판사는 8일 이승환 측이 구미시 와 김장호 구미시 장을 상대로 제기한 손해배상 소송에서 원고 일부 승소를 선고했다.

구체적으로 구미시는 이승환에게 3500만원, 소속사 드림팩토리에게 7500만원, 예매자 100명에게 각 15만원을 배상하도록 판시했다. 이 소송은 2024년 12월 25일 구미문화예술회관에서 열릴 예정이었던 이승환의 35주년 기념 콘서트 '헤븐' 공연이 안전 우려를 이유로 취소된 것이 발단이다. 이승환은 앞서 열린 서울 공연에서 윤석열 당시 대통령 탄핵에 찬성하는 취지의 발언을 했으며, 보수 성향이 강한 구미시에서는 이승환의 공연에 반대하는 시위가 열리기도 했다.

구미시는 이승환에게 '정치적 선동 등의 언행을 하지 않겠다'는 서약서를 요구했으나, 이승환이 이를 거부하자 공연 이틀 전에 '보수단체와 관람객의 충돌이 우려된다'는 이유로 대관을 취소했다. 이승환 측은 서약서 제출 요구와 일방적인 공연장 사용 허가 취소가 불법이라며 지난해 1월 총 2억 5000만원 상당의 손해배상 소송을 제기했다. 원고는 구미시와 김 시장이 이승환에게 1억원, 소속사에게 1억원, 예매자 100명에게 각 50만원을 배상해야 한다고 주장했다. 법원은 이승환 측의 청구를 대부분 받아들이면서도, 김장호 구미시장의 배상책임을 인정하지 않았다.

이승환 측 변호인은 '표현의 자유, 공연의 자유에 중요한 기준점을 세운 판결'이라며 '정신적 위자료 청구는 객관적 수치를 매기기 쉽지 않은데 꽤 높게 인정된 것으로 보인다'고 평가했다. 이승환도 입장을 내고 '저의 주장이 대부분 받아들여졌지만, 김 시장에겐 책임을 묻지 못해 못내 아쉬운 판결'이라며 '항소해 끝까지 정의를 묻겠다'고 밝혔다. 이어 '오만한 일부 행정권력이 결코 침범해서는 안 되는 음악인의 양심과 예술의 자유를 지키겠다'고 했다.

이승환은 대관이 취소된 직후 구미시의 '정치발언 금지 서약' 요구 행위가 표현의 자유를 침해했다며 헌법소원도 냈으나, 헌법재판소는 '구미시의 서약서 요구 행위가 이미 종결돼 청구인의 권리를 보호할 이익이 없다'며 본안 판단 없이 청구를 각하했다. 이번 소송은 공연 취소로 인한 경제적 손실뿐만 아니라 예술가들의 표현의 자유와 행정권력의 개입 문제까지 복잡하게 얽힌 사안으로, 향후 항소심에서 더 많은 논쟁이 예상된다.

특히 이승환의 항소 의지와 변호인의 발언에서 알 수 있듯이, 이 사건은 단순한 손해배상 소송을 넘어 예술가들의 자유와 행정권력의 한계를 재정립하는 중요한 판례가 될 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 또한, 이 사건은 정치와 예술의 경계, 행정권력의 적정성, 시민의 표현의 자유 등 다양한 논쟁점을 포함하고 있어 향후 법원 판결이 사회적으로 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이승환 구미시 표현의 자유 공연 취소 손해배상

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

올리브영, 100억 클럽 입점 브랜드 100개 돌파CJ올리브영, 입점 브랜드 중 2024년 연매출 100억원 이상 기록한 브랜드 수가 처음으로 100개 돌파

Read more »

“주가 밸류업은 한순간의 꿈이었나”…“상생 돈 대라” 압박에 금융지주 곳간 흔들LTV 과징금·교육세 인상에 배드뱅크 3500억 지출하면 금융지주 자본건전성 흔들 10조원대 추가지출 반영하면 4대지주 배당여력 2.5조 급감 정부 100조 첨단기금 출범 금융사 출자요구 더 거세질듯

Read more »

‘영국판 종부세’ 덮쳐온다…연금생활 고령층 집 내놓을판영국 노동당 정부(키어 스타머 내각)가 200만 파운드(약 39억원) 이상 부동산에 부과하기로 한 이른바 ‘저택세’(Mansion tax)를 두고 고령층 내 불만이 커지고 있다. 영국 지방세는 주택 가격을 8개 구간으로 나눠 차등 부과하는데, 이에 더해 연간 2500 파운드(약 490만원)에서 최대 7500 파운드(약 1460만원)의 추가 세금을 저택세 명목으로 부과하겠다는 것이다. 구체적으로 4개 구간으로 나뉘는 저택세는 가장 낮은 200만~250만 파운드(약 39억~48억원) 구간의 부동산엔 연간 2500 파운드, 가장 높은 500만 파운드(97억원) 이상 부동산엔 연간 7500 파운드가 부과된다.

Read more »

“월1000씩 번다하니, 동창회 못가겠습니다”…대기업·중기 격차최대2024년 임금근로자 월급 통계 대기업 613만원·中企 307만원 임금 격차 역대 최대로 벌어져 대기업 직장인 100명 중 15명 月소득 1000만원 훨씬 넘어 장기근속 4050세대 최대 수혜

Read more »

[PEF열전] 케이카로 4배 수익 … 한앤코의 M&A 마법한앤컴퍼니중고차사업에 2500억 투자해'100% 인증'으로 신뢰 쌓아투자회수액 1조원 '대박'추가M&A로 기업가치 높이고자산·지분매각 유연한 대응누적 고용 3만7천명 창출도

Read more »

전기차 충전료, 속도 따라 최대 100원 차등 둔다 “완속 충전시 월 7500원 절약”개편안의 핵심은 충전기 출력을 기준으로 100kW(킬로와트) 이상과 미만 2단계로 구분돼 있던 공공 충전요금 체계를 5개 구간(30kW 미만~200kW 이상)으로 세분화하는 것이다. 현재 운영 중인 공공 충전요금 체계가 충전기별(완속·중속·급속) 실제 비용 차이를 충분히 반영하지 못한다는 이유에서다. 이에 따라 속도가 가장 느린 30kW 미만의 완속 충전 요금은 kWh(킬로와트시)당 294.3원으로 기존 요금(100kW 미만 기준 324.4원)보다 30원가량 싸졌다.

Read more »