이승엽 전 두산 감독, 한국시리즈 시구 나서야 구 현역 복귀 신중한 입장

이승엽 전 두산 베어스 감독이 2026년 11월 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 kt wiz와 삼성 라이온즈 간 한국시리즈 3차전 시구 직후 인터뷰에 응해 야구 현장 복귀에 대해 신중한 태도를 밝혔다. 요미우리 자이언츠 재직 시절 코치의 애환을 체험한 이 전 감독은 현역 복귀 전에 더 단단해지기를 원한다고 전했다.

이승엽 전 두산 베어스 감독은 2026년 11월 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 한국시리즈 3차전 kt wiz 와 삼성 라이온즈 의 경기에 시구자로 나서며 야구 현장에 다시 한번 모습을 드러냈다. 50세인 이 전 감독은 경기 시작 전 투구 행사에 참여했고, 경기 종료 후 취재진과 만나 과거 일본 프로야구 경험과 향후 계획에 대해 솔직하게 털어놓았다.

이승엽 전 두산 감독의 시구 소회

이 전 감독은 시구 직후 기자들에게 자신의 소감을 묻는 질문에, 전혀 예상하지 못했던 긴장감을 느끼면서도 매우 기분이 좋았다고 밝혔다. 그는 특별한 준비 없이 마운드에 섰지만, 다행히 스트라이크 존에 공이 잘 들어갔다고 웃으며 회상했다. 이는 오랜 세월 야구계를 떠나 있던 중에서도 여전히 뛰어난 체력과 감각을 유지하고 있음을 입증한 대목으로 해석된다.

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이승엽 전 감독은 국내 팬들과 관계자들로부터 많은 연락과 안부 인사를 받으며 따뜻함을 느꼈다고 전하며 감사의 뜻을 전했다. 하지만 이러한 관심 속에 그는 아직 현역 복귀를 재촉하지 않으며, 부족한 부분을 채우고 더 단단해질 때까지 인내할 것을 스스로 주문했다.

요미우리 자이언츠 재직 시절 코치의 애환

이 전 감독이 야구 현장에 대해 새롭게 깨달은 점은 일본 프로야구 시절의 경험에서 비롯된 것이다. 그는 현역 시절 요미우리 자이언츠에서 4번 타자로 활약하며 리그를 평정했지만, 지도자로서 일본 생활을 보내며 코치실의 복잡한 분위기를 깊이 있게 체험했다. 익숙한 유니폼이 아닌 지도자의 유니폼을 입고 코치로 일하며, 선수들이 겪는 어려움과 코치진의 부담을 직접 느끼게 된 것이다.

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그는 코치실의 분위기와 코치로서 수행해야 할 업무, 그리고 주의해야 할 점들을 몸소 느꼈다고 설명했다. 과거 자신이 감독으로서 코치들의 행동을 이해하지 못할 때가 많았었는데, 막상 코치실에서 많은 시간을 보내며 그들의 입장에 공감하고 이해하게 되었다고 밝혔다. 이러한 경험은 단순한 기술적인 부분을 넘어, 팀을 이끄는 리더십의 본질에 대해 깊이 생각하게 하는 계기가 되었다.

이승엽 전 두산 감독의 박진만 삼성 라이온즈 평가

이전에는 지도자로서의 위치에서 바라보았던 야구但现在은 관중과 시구자로서의 위치에서 또 다른 시선을 던졌다. 그는 최근 몇 년간 박진만 삼성 라이온즈 감독이 팀을 잘 이끌고 있으며, 팀이 단단해지는 과정을 직접 보고 느끼고 있다고 평가했다. 이 전 감독은 kt wiz와 삼성 라이온즈가 모두 최고의 강팀으로 성장했으며, 박진만 감독이 팀을 아주 좋은 팀으로 발전시켰다고 극찬했다.

특히 그는 외국인 투수들의 활약처럼 눈에 띄는 외국인 선수들의 성과에도 긍정적인 반응을 보였지만, 동시에 국내 선수들의 성장을 더 크게 바란다고 덧붙였다. 이는 한국 프로야구의 근간이 되는 자국어 선수들의 저변 확대와 실력 향상이야말로 장기적인 리그 경쟁력을 높이는 핵심 요소라고 판단했기 때문이다.

한국시리즈 3차전과 이 전 감독의 향후 계획

이승엽 전 감독은 7전 4승제인 이번 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 한국시리즈에서 남은 두 팀이 최선을 다해 감동을 주는 야구를 펼치기를 바란다고 전했다. 이는 단순한 축하의 말을 넘어, 프로야구 팬들을 위한 순수한 응원으로서의 메시지를 담고 있다. 그는 앞으로도 자신의 현역 복귀 여부를 즉각 결정하지 않겠다는 입장을 견지하며, 일단은 야구와 동떨어진 시간 속에 자신의 내면을 가다듬는 시간을 보낼 계획임을 시사했다.

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이러한 신중한 태도는 그가 요미우리 자이언츠 재직 시절부터 지도자로서의 무게감을 깊이 인지하고 있기 때문으로 보인다. 그는 아직 자신이 부족하다는 점을 인정하면서도, 이를 보완할 기회를 가질 필요가 있다고 판단한 것이다. 팬들의 기다림에 보답하기 위해서는 그가 더욱 단단해진 모습으로 다시 찾아올 때, 그것은 훨씬 더 큰 의미와 강렬함을 가지게 될 것이다.