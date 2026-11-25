예루살렘 지방법원이 네타냐후 이스라엘 총리의 부패 혐의 중 가장 중대한 혐의에 대해 유죄 판단이 어렵다며 검찰에 공소 취하를 권고했다. 이에 네타냐후 총리는 재판 종결을 촉구하며 '진실이 밝혀졌다'고 주장했다. 이번 사건은 이스라엘 정치 판도에 새로운 변동을 예고하고 있다.

예루살렘 지방법원 이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 부패 혐의 재판에서 가장 중대한 혐의에 대해 유죄 판결 가능성이 희박하다며 검찰에 공소 취하 (기각)를 권고했다. 이 같은 법적 동향은 네타냐후 총리의 정치적 입지에 직격탄이 될 수 있는 중대한 전향적인 움직임으로 작용하며, 이스라엘 정치권에 커다란 파장을 예고하고 있다.

네타냐후 총리는 25일(현지시간) 예루살렘 이스라엘 의회(크네세트)에서 생중계된 성명을 통해 '오늘 재판은 완전히 무너졌다'고 단언하며 즉각적인 재판 종결을 촉구했다. 그는 자신의 부패 혐의 재판을 진행 중인 재판부가 핵심 혐의에 대한 입장을 밝힌 직후 이 같은 입장을 표명했다.

Also read [속보] 김정은 “전술핵 다영역 활용화 주목해야”…핵시설 현지 지도

네타냐후 총리의 즉각적인 재판 종결 촉구

네타냐후 총리는 이날 성명에서 '진실이 만천하에 드러나기까지 무려 10년이 걸렸다'며 지난 10년 동안의 소송 과정을振り返았다. 그는 이번 재판이 자신을 권력에서 축출하려는 정치공세였다고 규정하며, '10년 전 아무것도 없었기 때문에 아무 일도 일어나지 않을 것'이라고 말했지만 결과는 달랐다고 반박했다.

총리는 이어 '재판은 즉시 끝나야 하며, 재판에서 비롯된 증오와 선동, 분열 또한 즉시 종식되어야 한다'고 강조했다. 이는 네타냐후 총리가 이번 재판부의 권고를 자신의 완전한 무죄 입증으로 해석하고, 정치적으로 이를 유리하게 활용하려는 의도를 내비친 것으로 보인다.

Advertisement

법원의 핵심 사건 기각 권고와 구체적 내용

예루살렘 지방법원은 이날 네타냐후 총리의 형사 심리에 직접 출석한 갈리 바하라브-미아라 법무장관 겸 정부 법률고문에게 가장 중대한 혐의에 대한 유죄 판결 가능성이 낮다고 판단했다. 이에 따라 법원은 검찰에게 해당 혐의에 대한 공소를 취하할 것을 권고했다. 이는 검찰의 고발이 대부분 기각될 가능성이 높다는 것을 의미하는 중대한 사건이다.

또한 다른 부패 사건에 대해서는 재검토 및 합의 시도를 제안했다. 다만 이날 재판부의 견해 표명으로 네타냐후 총리가 완전히 무죄를 입증받은 것은 아니다. 혐의가 성립할 여지가 있다고 본 사건에 대해 재판부는 양측 합의를 권고했으나, 양측이 이를 받아들일 가능성은 작다고 분석된다.

검찰 입장 및 야권의 정치적 반응 주목

갈리 바하라브-미아라 검찰총장은 재판부의 권고를 검토하겠다고 답하면서도, 재판은 판결이나 적절한 합의로 마무리돼야 한다는 입장을 고수했다. 이는 검찰이 법원의 권고를 즉시 수용할지, 아니면 추가 논쟁을 벌일지 주목을 받고 있음을 시사한다.

타임스오브이스라엘은 재판 시작 후 6년여 만에 나온 이번 재판부 권고가 검찰 측에 큰 타격을 줬으며, 네타냐후 총리 측은 이를 무죄 입증의 증거로 받아들이고 있다고 보도했다. 특히 이번 권고가 지난달 총선 이후 정부 구성 협상 중인 야권의 구상에도 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

Advertisement

정치적 영향력 확대와 향후 전개 양상

베냐민 네타냐후 총리의 부패 혐의 재판은 이스라엘 현대사에서 가장 길고 복잡한 법적 공방 중 하나로 기록되어 왔다. 이번 법원의 권고는 네타냐후 총리가 장기화 된 법적 분쟁에서 벗어날 수 있는 주요 계기가 될 수 있다.

네타냐후 총리의 변호인 아미트 하다드는 사건을 조기에 매듭짓기 위해 양측이 즉각적인 합의를 모색할 수 있다는 입장을 보였다. 이에 따라 향후 검찰과 네타냐후 총리 측의 협상 테이블이 어떻게 꾸려질지, 그리고 이것이 이스라엘의 정부 구성과 정책에 어떤 변화를 가져올지 지속적으로 관찰할 필요가 있다.