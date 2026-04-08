이스라엘, 레바논 공격 지속… 휴전 합의 위반 주장

이스라엘이 레바논에 대한 공격을 계속하며 휴전 합의 위반을 주장하고, 이란과의 긴장이 고조되고 있습니다. 네타냐후 총리는 레바논을 휴전 대상에서 제외하고, 헤즈볼라를 계속 공격하겠다는 의지를 보였습니다. 이란은 이에 반발하며 휴전 협상 거부 가능성을 시사했습니다.

8일(현지시각) 레바논 베이루트에서 구조대원들이 이스라엘 의 공습으로 화재가 발생한 차량에 대해 화재 진압 작업을 벌이고 있다. AP 연합뉴스. 이란이 레바논 친이란 민병대 헤즈볼라 에 대한 공격이 휴전 합의 파기라며 호르무즈해협을 봉쇄한 가운데, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 “이란은 레바논 에서 휴전 요구를 철회했다”고 정반대로 주장하고 나섰다. 그는 “우린 아직 달성해야 할 목표가 있다”며 이날 레바논 에 대해 최대 규모 공격을 가했다고 밝혔다. 네타냐후 총리는 8일(현지시각) 영상 연설에서 “우리는 아직 달성해야 할 목표가 있으며, 합의를 통해서든 전투 재개를 통해서든 이를 달성할 것”이라고 말했다. 그는 이어 “우리는 언제든 필요하면 전투에 복귀할 준비가 되어 있다. 우리의 손가락은 방아쇠 위에 있다”라고 말했다. 네타냐후 총리는 “이란은 제재 해제, 배상금 지급, 전쟁의 최종 종식, 레바논 에서의 휴전 요구를 모두 철회하고 호르무즈해협을 개방하기로 약속했다”고 말했다.

그는 이어 “나는 이란과의 임시 휴전에 헤즈볼라가 포함되지 않도록 요구했고, 그들을 계속 강하게 타격하고 있다”라고 말했다. 8일(현지시각) 레바논 베이루트에서 이스라엘의 공습으로 파괴된 건물에서 한 여성과 부상을 입은 남성을 구출하고 있다. AP 연합뉴스. 그는 “오늘 우리는 헤즈볼라에 대해 (2024년) ‘무선호출기 (폭발) 작전’ 이후 가장 큰 타격을 가했다”며 “우리는 10분만에 100개의 목표물을 공격했으며, 헤즈볼라가 안전하다고 확신하던 지역에서 이뤄졌다”라고 말했다. 그는 “우리는 레바논, 시리아, 가자지구 등 국경 밖에 깊은 안보 구역을 구축했다”라고 말했다. 이스라엘 공군은 이날 ‘영원한 어둠’ 작전으로 헤즈볼라에 대해 사상 최대 규모의 공습을 감행했다고 밝혔다. 레바논 당국은 수도 베이루트에서 수십명, 남부에선 최소 12명이 사망한 것으로 파악하고 있다. 이스라엘은 헤즈볼라를 향한 공격을 통해 레바논을 휴전 협정에서 배제하려는 의도를 분명히 드러내고 있다. 이러한 공격은 휴전 협정을 주도한 파키스탄과 이란의 입장을 무시하는 것으로, 지역 내 긴장을 고조시키고 있다. 네타냐후 총리는 이란과의 휴전 협상에서 헤즈볼라를 배제하고, 그들을 계속 공격하겠다는 의지를 강조했다. 이는 레바논을 휴전 대상에서 제외하고, 헤즈볼라를 계속 압박하려는 의도로 풀이된다. 이러한 이스라엘의 행보는 이란과의 휴전 협상에 심각한 영향을 미칠 것으로 보인다. 이란은 레바논에 대한 이스라엘의 공격을 휴전 합의 위반으로 간주하며, 협상 중단을 시사했다. 이란 국회의장은 “레바논에서 휴전에 관한 10개항 제안의 첫 번째 조항을 불이행했다”며 “협상을 위한 기반 자체가 공개적이고 명백하게 위반된 상황에서 양자 간 휴전이나 협상은 비합리적”이라고 밝혔다. 이란은 휴전 조건으로 레바논을 포함한 모든 전장에서 전투 종료를 요구해왔으나, 이스라엘의 공격으로 인해 상황이 더욱 복잡해졌다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 PBS와의 인터뷰에서 레바논이 이란의 휴전 협정에 포함되지 않았다고 밝히며, 헤즈볼라 문제 해결을 언급했다. 그의 발언은 이스라엘의 입장을 지지하는 것으로 해석될 수 있으며, 중동 지역의 안보 상황을 더욱 불안정하게 만들 수 있다. 이러한 상황 속에서 헤즈볼라는 이란 전쟁 발발 다음 날부터 참전했으며, 이스라엘의 반격으로 레바논에서 1500명이 사망하고 약 100만 명이 난민이 발생하는 등 심각한 피해를 입었다. 이스라엘의 공격은 헤즈볼라를 약화시키고, 레바논의 안보를 더욱 악화시키는 결과를 초래했다. 8일(현지시각) 레바논 남부 빈트지베일에서 이스라엘의 공습으로 연기가 피어오르고 있다. 로이터 연합뉴스. 이스라엘의 레바논 공격은 휴전 협상에 대한 이란의 거부로 이어질 수 있으며, 중동 지역의 긴장을 더욱 고조시킬 수 있다. 이스라엘의 공격으로 인해 레바논 내 사망자와 난민 발생, 헤즈볼라의 약화 등 심각한 인도적 피해가 발생하고 있다. 이스라엘은 레바논에서 헤즈볼라를 공격함으로써 휴전 협정에서 레바논을 배제하려는 의도를 드러내고 있으며, 이는 지역 내 갈등을 심화시킬 가능성이 높다. 이스라엘의 공습으로 인해 레바논의 사회 기반 시설이 파괴되고, 민간인 피해가 확대될 수 있다. 이는 인도주의적 위기를 심화시키고, 지역 안정에 심각한 위협이 될 수 있다. 이스라엘과 이란 간의 긴장은 중동 지역 전체의 안보를 위협하며, 국제 사회의 적극적인 중재 노력이 절실하다





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