이스라엘 총선 결과, 헤르초그 대통령이 아이젠코트와 네타냐후에게 정부 구성 권한 부여

이스라엘 총선에서 과반 확보 실패로 행정부 공백 위기. 이츠하크 헤르초그 대통령이 아이젠코트 전 참모총장과 네타냐후 총리 모두에게 연정 구성 지명권을 부여하며 정치적 균열 심화.

이츠하크 헤르초그 이스라엘 대통령은 지난주 치러진 총선 이후 각 정당과의 다각적 협의를 통해 차기 행정부 구성 방향을 가늠해 왔다. 크네세트 120석 중 어느 진영도 과반인 61석을 확보하지 못하면서, 정치적 협상력이 핵심 변수로 부상했다.

헤르초그의 지명권 행사와 아이젠코트·네타냐후

헤르초그 대통령은 야엘 아이젠코트 전 이스라엘군 참모총장과 베냐민 네타냐후 총리에게 모두 연립정부 구성을 위한 협상 권한을 부여했다. 이는 대통령에게 있는 광범위한 재량권에 따른 것으로, 반드시 의석수가 가장 많은 정당 대표만을 지명해야 하는 의무는 없다.

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헤르초그 대통령은 이 같은 결정을 양측에 공식 통보했으며, 이는 현재 정치적 현실에서 모든 정파가 공약을 완수하기 어렵다는 점을 이해해야 한다는 메시지를 담고 있다.

크네세트 의석 분포와 주요 정당 세력

네타냐후 총리가 이끄는 우파 리쿠드당과 극우, 초정통파 유대교 정당들의 연대는 크네세트 120석 중 53석을 차지했다. 이에 비해 야엘 아이젠코트가 이끄는 중도 성향 야샤르당과 그의 진영에 속한 다른 유대계 야당 3곳은 모두 48석을 얻어 의회 내 영향력을 키웠다.

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이 결과 차기 정부 구성의 향방을 좌우할 수 있는 고리에 선 것이다. 하지만 유대계 정당 대부분은 선거 전 아랍계 정당들과의 정부 구성을 배제하겠다는 입장을 재확인했다.

정부 구성 시나리오와 거국 연정 가능성

정부 구성 방안은 크게 세 가지로 압축된다. 첫째는 네타냐후 총리와 야엘 아이젠코트가 참여한 거국 연립정부다. 둘째는 네타냐후 총리가 아이젠코트 진영에서 이탈한 의원들과 손잡는 우파 연립정부다. 마지막으로 아랍계 정당들의 지지를 바탕으로 야엘 아이젠코트가 이끄는 정권을 형성하는 경우다.

특히 야엘 아이젠코트는 초정통파 유대교 정당들과도 협상을 시도할 수 있으나, 이는 쉽지 않을 전망이다. 2020년 세 차례의 총선 이후 의회 구성이 교착 상태에 빠졌던 전례에서 볼 때, 네타냐후 총리와 베니 간츠 중도 성향 경쟁자가 권력을 나누고 번갈아 총리직을 맡는 거국 연립정부 구성 사례가 있다.

정치적 안정과 차기 총선 방지 노력

헤르초그 대통령은 협상 과정에서 또다시 총선을 치르는 상황을 막고 안정적인 정부를 구성하기 위해 모든 노력을 다할 것이라고 강조한다. 그는 국가 비상 연립정부를 구성해야 할 때라고 주장하며, 자신들의 정부 구성 자격을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.

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이번 결정은 이스라엘 정치권의 균열을 최소화하고 행정부 공백을 방지하기 위한 전략적 선택으로 해석된다. 향후 각 정당 간의 협상 행보가 차기 정부 출범 시기와 구성 멤버를 결정하는 주요 관건이 될 것이다.