이스라엘, 베이루트 전격 공습으로 헤즈볼라 정예부대 타격... 미국-이란 협상 위기

이스라엘이 미국과 이란의 종전 협상이 진전되는 가운데 레바논 수도 베이루트를 기습 공습하여 헤즈볼라 라드완 부대 지휘관을 제거했습니다. 휴전 후 첫 수도 타격으로 중동의 긴장이 다시 고조되고 있습니다.

이스라엘 정부가 미국과 이란 사이의 종전 협상이 급물살을 타고 있는 매우 민감한 시점에 레바논 의 수도 베이루트를 전격 공습하며 중동 지역의 긴장감을 최고조로 끌어올렸습니다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 6일 자신의 소셜미디어 계정을 통해 카츠 국방장관과 긴밀히 협의하여 테러 조직인 헤즈볼라 의 최정예 부대인 라드완 부대의 사령관을 무력화하기 위한 정밀 공습을 지시했다고 공식 발표했습니다.

라드완 부대는 헤즈볼라 내에서도 가장 숙련된 전술 능력을 갖춘 특수부대로 알려져 있으며, 이번 공격의 주된 목표는 이들의 작전 지휘 체계를 붕괴시켜 이스라엘 북부 국경 지대에 대한 위협을 근본적으로 제거하는 데 있었던 것으로 풀이됩니다. 이번 공습의 구체적인 경위를 살펴보면, 이스라엘 전투기들은 베이루트 남부 교외 지역인 고베이리 일대의 헤즈볼라 거점을 집중 타격했습니다. 특히 라드완 부대의 지도부가 비밀리에 모여 작전 회의를 진행하고 있던 아파트 건물이 정밀 타격 대상이 되었으며, 이 과정에서 라드완 부대의 핵심 작전 지휘관인 말렉 발루트가 사망한 것으로 확인되었습니다.

레바논 국영 통신사인 엔엔에이와 아에프페 통신 등 외신들은 이번 공격으로 인해 헤즈볼라의 주요 지도부가 상당수 사망하거나 치명적인 타격을 입었을 가능성이 크다고 보도하고 있습니다. 이에 대응하여 헤즈볼라는 즉각적으로 이스라엘 군을 향해 포격을 가하고 다수의 무인 항공기를 발사하며 강력하게 반발하고 있어, 양측의 군사적 충돌이 다시금 격화될 조짐을 보이고 있습니다. 더욱 우려스러운 점은 이번 공격이 이루어진 시점의 정치적 배경입니다.

현재 미국과 이란은 오랫동안 지속된 갈등을 끝내기 위한 종전 협상에 박차를 가하고 있으며, 특히 도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 합의 성사 가능성이 매우 높다는 긍정적인 전망을 내놓은 바 있습니다. 그러나 이스라엘이 휴전 협정을 맺은 이후 처음으로 베이루트 수도권을 직접 타격함으로써, 이러한 외교적 노력에 찬물을 끼얹었다는 분석이 지배적입니다. 국제 정치 전문가들은 이스라엘의 이러한 행보가 이란 내부의 강경파들을 자극하여 결국 미국-이란 간의 휴전 협상을 파기시키거나 심각한 차질을 빚게 할 위험이 크다고 경고하고 있습니다.

네타냐후 총리는 공습 지시와 동시에 안보 내각을 긴급 소집하여 이란을 둘러싼 모든 시나리오에 대비할 것을 군에 지시하며, 외교적 타협보다는 군사적 억제력 강화를 우선시하는 태도를 보였습니다. 인도주의적 관점에서의 피해 상황 역시 심각한 수준입니다. 레바논 보건부의 발표에 따르면, 베이루트뿐만 아니라 레바논 남부와 동부 지역에서도 이스라엘의 동시다발적인 공습이 이어졌으며 이로 인해 최소 11명이 사망하고 수많은 부상자가 발생했습니다.

지난 3월부터 시작된 이스라엘의 공습으로 인해 현재까지 사망자 수는 2,700명을 넘어섰으며, 베이루트와 남부 지역 주민 100만 명 이상이 삶의 터전을 잃고 피난길에 오르는 비극적인 상황이 전개되고 있습니다. 특히 지난달 8일 대규모 공습으로 350명 이상의 사망자가 발생한 이후 한동안 잠잠했던 베이루트 지역에 다시 포성이 울리면서, 민간인들의 공포와 불안감은 극에 달하고 있습니다. 결과적으로 이번 사태는 이스라엘이 추구하는 안보 전략과 미국의 중동 평화 구상이 정면으로 충돌하고 있음을 보여줍니다.

이스라엘은 헤즈볼라라는 실질적인 위협을 완전히 제거하기 전까지는 어떤 형태의 휴전이나 평화 협정도 신뢰할 수 없다는 입장이지만, 이는 지역 전체의 전쟁으로 확산될 수 있는 위험한 도박이라는 비판을 피하기 어렵습니다. 앞으로 이란이 이번 공습에 대해 어떤 방식으로 대응할지, 그리고 미국 정부가 이스라엘의 독단적인 군사 행동을 어떻게 제어하고 이란과의 협상 테이블을 유지할 수 있을지가 중동 정세의 향방을 결정짓는 핵심 변수가 될 전망입니다. 전 세계의 이목이 베이루트의 포연과 워싱턴-테헤란 사이의 외교적 밀당에 집중되고 있는 긴박한 상황입니다





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