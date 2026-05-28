이스라엘 나포 활동가들 "성적 가혹 행위 있었다"…네타냐후 총리 체포영장 촉구

가자 지구행 국제 구호선 박에 탑승했다 이스라엘 군에 나포된 활동가들이 이스라엘 군의 성적 가혹 행위를 주장하며 네타냐후 이스라엘 총리에 대한 체포 영장 발부를 요구했다. 이들은 나포 당시 고문과 구타, 성추행 등의 경험을 증언했고 의료진은 부상 상태를 확인했다. 이스라엘 대사관은 주장을 근거 없다며 반박했다.

분쟁 지역인 가자 지구로 향하는 국제 구호 선박에 탑승했다가 이스라엘 군에 나포되었던 활동가들이 이스라엘 군의 성적 가혹 행위가 있었다고 주장했다. 팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부와 인도주의실천의사협의회, 팔레스타인긴급행동 등 단체는 서울 중랑구 녹색병원에서 기자회견을 열고 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대한 체포 영장 발부를 촉구했다.

활동가 김아현 씨는 남성들이 테이저건으로 고문을 당하고 여성들은 성추행과 성폭행을 당했다며 군인들이 조롱하고 명령하는 소리, 항해자들이 구타당하는 소리가 들려왔고 비명은 숨이 막힐 정도로 길었다고 말했다. 각 구호 선박마다 의사가 한 명씩 탑승해 있었지만 이스라엘 군이 의료 물품을 내어주지 않아 비닐봉지 등으로 응급 처치를 할 수밖에 없었다는 설명이다. 활동가 김동현 씨는 고문으로 고통받는 소리가 들려왔고 상습적인 성추행이 이뤄지는 듯했다며 5∼10분간 셀 수 없이 구타당했고 케이블타이로 묶인 손에서는 계속 피가 났다고 말했다.

이날 회견에는 한국계 미국인 활동가 조나단 빅토르 리 씨도 참석했다. 그는 어두운 컨테이너에서 무장한 병사들에게 구타와 전기 충격을 당해 오른쪽 갈비뼈가 골절됐다며 머리를 잡아 올려 동료가 폭행당하는 모습을 강제로 보게 하거나 섬광탄, 빈백탄 등으로 심각한 부상을 입히기도 했다고 증언했다. 임상혁 녹색병원 원장은 활동가들을 검진한 결과 김동현 씨는 횡문근 융해증 진단을 받았고 김아현 씨는 고막에 구穴이 났다고 밝혔다. 이들은 가자 지구에 구호품을 전달하는 국제 구호선에 탑승했다가 이스라엘 군에 나포되었고 지난 20일 석방되었다.

김아현 씨와 김동현 씨는 22일 귀국했으며 조나단 빅토르 리 씨는 25일 귀국했다. 김아현 씨는 지난해 10월에도 구호선단을 타고 가자 지구로 향하다가 이스라엘 군에 배가 나포된 뒤 이틀 만에 풀려났다. 이후 외교부가 여권 반납 명령을 내렸으나 김 씨에게 송달되기 전인 지난 3월 중순 재항해를 위해 출국했고 여권은 무효화되었다.

이스라엘 대사관 측은 우리는 어떠한 증거나 입증 자료도 제시되지 않은 이러한 근거 없는 주장들을 다시 한번 거부한다며 이들은 처음부터 이스라엘을 악마화하고 이스라엘의 이미지를 훼손하기 위한 목적으로 플로틸라에 합류한 오로지 그것만을 의도로 하는 법을 어기는 자들이라고 주장했다





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