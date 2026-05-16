이스라엘-레바논 휴전 45일 연장 합의와 헤즈볼라 변수로 인한 실효성 논란

미국 중재로 이스라엘과 레바논이 휴전 연장에 합의했으나, 헤즈볼라의 협상 불참과 지속되는 교전으로 인해 실질적인 평화 정착 가능성에 대한 회의론이 확산되고 있다.

이스라엘 과 레바논 정부가 지난 15일 미국 워싱턴 D.C. 에서 만나 기존에 예정되어 있던 휴전 기간을 45일 더 연장하기로 전격 합의했다. 이번 합의는 미국의 적극적인 중재 아래 이틀간의 치열한 논의 끝에 도출된 결과로, 표면적으로는 양측이 갈등 해결을 위한 대화의 의지를 보였다는 점에서 긍정적인 신호로 해석된다.

토미 피고트 미 국무부 대변인은 이번 회담이 '아주 생산적'이었다고 평가하며, 오는 5월 29일에는 미 국방부에서 양국 군사 대표단이 참여하는 안보 논의가 진행될 예정이고, 6월 2일부터 3일까지는 추가적인 정치적 협상이 이어질 것이라고 밝혔다. 미국 측은 이러한 일련의 과정을 통해 양국이 상호 주권과 영토를 인정하고 국경 지역의 안정적인 안보 체계를 구축함으로써 지속 가능한 평화로 나아가기를 희망하고 있다. 하지만 이러한 외교적 성과 발표 뒤에는 참혹한 현실이 공존하고 있다.

휴전 연장 합의가 발표된 당일에도 레바논 남부에서는 이스라엘군과 친이란 무장 정파 헤즈볼라 사이의 격렬한 교전이 계속되었다. 레바논 국영 뉴스 NNA에 따르면 이스라엘의 공격으로 인해 7명 이상의 사망자가 발생했으며, 레바논 보건부는 지난 3월 2일 교전이 시작된 이후 누적 사망자가 2,951명에 달한다고 발표했다. 이스라엘 측 역시 군인 사망자가 추가로 발생하는 등 인명 피해가 이어지고 있으며, 이스라엘군은 헤즈볼라 시설 타격을 명분으로 레바논 남부 5개 마을에 강제 이주 명령을 내리는 등 군사적 압박을 멈추지 않고 있다.

이는 외교적 수사와 실제 전장의 상황이 완전히 괴리되어 있음을 보여주며, 휴전 합의가 실제 정전으로 이어지기까지는 매우 험난한 과정이 남아있음을 시사한다. 양국이 세 차례나 휴전 합의에 도달했음에도 불구하고 갈등이 해결되지 않는 근본적인 이유는 서로가 요구하는 전제 조건이 평행선을 달리고 있기 때문이다. 레바논 정부는 이스라엘이 레바논 영토에 대한 공격을 즉각 중단하고 남부 지역의 점령 상태를 종식할 것을 강력히 요구하고 있다. 반면 이스라엘은 레바논 내의 실질적인 무력 집단인 헤즈볼라의 완전한 무장 해제와 양국 관계의 전면적인 정상화를 필수 조건으로 내걸고 있다.

이는 헤즈볼라가 무장을 해제하지 않는 한 이스라엘이 레바논 남부의 점령을 유지하고 군사 작전을 계속하겠다는 의지로 풀이된다. 문제는 헤즈볼라의 무장 해제가 레바논 정부의 통제 범위를 벗어난 일이라는 점이다. 헤즈볼라의 무장 규모는 레바논 정규군을 압도하며, 그들의 정치적 영향력 또한 국가 시스템 전반에 깊숙이 침투해 있어 정부의 선언만으로는 해결될 수 없는 구조적 한계를 지니고 있다. 나와프 살람 레바논 총리는 외국의 이익에 봉사하는 무모한 모험을 멈추고 레바논군만이 유일한 국가 군대가 되어야 한다고 강조하며 헤즈볼라의 군사 행동 중단과 무장 해제 필요성을 주장하고 있다.

이는 언뜻 이스라엘의 요구와 궤를 같이하는 것처럼 보이지만, 실제 레바논 내부의 역학 관계는 훨씬 복잡하다. 레바논 남부 주민들은 이스라엘의 공격으로부터 자신들을 보호하고 영토를 사수하는 유일한 힘이 헤즈볼라라고 믿고 있으며, 정부가 제공하지 못하는 안보 서비스를 헤즈볼라가 대신 수행하고 있다고 인식한다. 따라서 살람 총리의 주장이 남부 주민들의 지지를 얻기는 매우 어려우며, 이는 레바논 정부가 내부적으로는 헤즈볼라라는 거대 세력에 휘둘리고 외부적으로는 이스라엘의 압박을 받는 샌드위치 상황에 처해 있음을 의미한다.

결국 이번 회담의 가장 큰 맹점은 실질적인 무력 행사의 주체인 헤즈볼라가 협상 테이블에 앉지 않았다는 점이다. 헤즈볼라는 이스라엘과의 직접 대화 자체를 거부하고 있으며, 이스라엘의 완전한 철수와 점령 시도 중단이라는 확실한 보장이 없는 한 무장 해제 합의를 수용할 가능성이 거의 없다. 이러한 상황에서 레바논 정부와 이스라엘의 협상은 실효성 없는 시간 끌기에 불과하다는 비판이 제기된다. 오히려 이 과정을 통해 가장 큰 전략적 이익을 얻고 있는 것은 미국이다.

미국은 레바논 문제를 이란과의 종전 협상에서 분리해 냄으로써 이란과의 협상력을 높이려는 계산을 가지고 있으며, 현재까지의 전개 상황은 미국의 이러한 전략이 성공적으로 작동하고 있음을 보여준다. 결론적으로 레바논은 휴전 합의를 통해 국제사회의 관심을 끌고 헤즈볼라에 간접적인 압력을 가하려 하지만, 실질적인 인명 피해와 영토 파괴는 계속되고 있어 얻는 실익이 거의 없는 상태다. 반면 이스라엘은 레바논 정부를 통해 헤즈볼라를 압박하며 군사적 우위를 유지하고 있다.

레바논 정부가 이스라엘의 점령 욕망과 헤즈볼라의 저항이라는 근본적인 갈등 구조를 해결할 구체적인 방안을 제시하지 못하고, 헤즈볼라를 협상 과정에 끌어들이지 못한다면, 앞으로의 회담 역시 반복되는 휴전과 깨진 약속의 연속이 될 가능성이 크다. 특히 국내 주민들의 반발이 거세질 경우, 살람 정부는 심각한 정치적 위기에 직면하게 될 것이며 이는 레바논 전체의 불안정성을 더욱 가중시킬 위험이 있다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이스라엘 레바논 헤즈볼라 휴전합의 미국중재

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[사설] 교사가 위축된 교실에서 학습권도 보장될 수 없다15일은 제 45회 ‘스승의 날’이다. 1982년 국가 기념일로 제정될 때만 해도 교사의 권위는 “하늘 같아서”라는 노래 가사(‘스승의 은혜’)가 어색하지 않을 정도였으나, 40여년 만에 민원과 법적 책임에 전전긍긍하며 아이들을 소풍에 데려가는 것도 두려워할 정도로 추

Read more »

2023 제22회 영산포 홍어·한우축제 개최 및 영산포읍 지역 활성화국회에서 도농복합시(都農複合市) 내 2개 이상 동(洞)을 통합해 시(市) 설치 이전의 읍(邑)으로 환원할 수 있도록 한 지방자치법 개정안을 통과시킨 후, 영산포읍이 45년 만에 ‘영산포읍’이라는 새로운 이름으로환원됩니다.

Read more »