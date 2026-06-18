이스라엘, EU 외교수장의 '아파르트헤이트' 발언 관련 전면 소통 중단 선언

이스라엘 정부가 카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표가 이스라엘의 팔레스타인 정책을 아파르트헤이트에 비유했다는 보도와 관련, 그와의 모든 접촉을 중단하겠다고 발표했다. 기드온 사르 외무장관은 이를 '피 묻은 명예훼손'이라고 비난했고, 칼라스 대표는 소셜미디어를 통해 대화 의지를 피력하면서도 두 국가 해법 지지 입장을 재확인했다. 이스라엘과 EU 간 외교적 긴장은 전임자 시절부터 지속되어 온 구조적 문제다.

유럽연합(EU) 외교안보 고위대표 겸 집행위원회 부위원장인 카야 칼라스 에 대한 이스라엘 정부의 강한 반발이 확산되고 있다. 이스라엘 정부는 칼라스 대표가 비공개 회동에서 이스라엘 의 팔레스타인 정책을 과거 남아프리카공화국의 인종분리정책인 ' 아파르트헤이트 '에 빗댔다고 보도된 데 대해 그와의 모든 소통을 중단하겠다고 선언했다.

기드온 사르 이스라엘 외무장관은 칼라스 대표가 해당 발언을 취소할 때까지 모든 접촉을 끊겠다고 밝히며, 이를 '피 묻은 명예훼손'이라고 단죌했다. 이 발언의 발단은 칼라스 대표가 지난달 멕시코 방문 당시 정부 관계자들과의 비공개 회의에서 가자지구와 서안지구 내 팔레스타인 주민에 대한 이스라엘의 처우를 아파르트헤이트에 비유한 것으로, 유럽 전문 매체 유랙티브가 보도하면서 알려졌다. 칼라스 대표는 자신이 지난해 남아공 요하네스버그의 아파르트헤이트 박물관을 방문한 경험을 언급하며 이 같은 취지의 의견을 내놓은 것으로 전해졌다.

아파르트헤이트는 남아공 백인 정권이 유색인종을 구조적으로 차별하고 분리 지배했던 비인도적 정책으로, 국제앰네스티 등 인권단체들이 이스라엘의 정착촌 확장 정책을 비판할 때 흔히 쓰이는 용어다. 하지만 EU 외교 수장의 입에서 직접 나왔다는 점에서 파장이 커졌다. 칼라스 대표 측은 보도 내용에 대해 명확히 확인하지 않았으나, 유럽 외교가에서는 이스라엘을 비판하고 '두 국가 해법'을 지지하는 것과 아파르트헤이트 비유는 별개이며 이는 EU의 공식 입장이 아니라고 선을 그었다. 논란이 확산하자 칼라스 대표는 소셜미디어 X(옛 트위터)를 통해 사르 장관을 언급하며 수습에 나섰다.

그는 이스라엘과의 소통을 소중히 하며 존중을 바탕으로 한 건설적인 관계를 유지할 준비가 돼 있다고 대화 의지를 피력했지만, 국제사회의 원칙인 '두 국가 해법' 지지와 서안지구 내 이스라엘 불법 정착촌 규탄 입장은 재확인했다. 이스라엘과 EU의 갈등은 이번이 처음이 아니다. 전임자 조셉 보렐 시절에도 가자지구 인권 문제를 두고 이스라엘이 대화를 거부한 전례가 있다. 최근에는 이스라엘군이 국제 구호선단을 나포한 사건과 관련해 이타마르 벤그비르 국가안보부 장관이 구금자들을 조롱하는 영상을 올려 일부 EU 회원국이 그에게 입국 금지 조치를 취하는 등 양측의 감정 골은 이미 깊어진 상태였다.

이번 사태는 EU와 이스라엘 간 외교적 긴장이 팔레스타인 문제를 둘러싼 근본적 시각 차이에서 비롯되고 있음을 보여준다





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