미국과 이란의 휴전 합의 다음 날, 이스라엘의 레바논 공습으로 인한 인명 피해와 구조 작업이 진행 중입니다. 이란은 휴전 기간 동안의 공격 배후로 미국과 이스라엘을 지목하며, 휴전 합의 준수를 강조했습니다. 양국의 평화 협상 진행과 함께 중동 지역의 긴장이 고조되고 있습니다.

미국과 이란이 휴전에 합의한 다음 날인 8일(현지시간), 이스라엘 의 공습으로 무너진 레바논 베이루트 건물에서 구조 작업이 진행되었습니다. 레바논 당국은 이날 공습으로 최소 254명이 사망하고 1100여 명이 부상했다고 발표했습니다. AFP=연합뉴스 보도에 따르면, 참혹한 상황 속에서 구조대원들은 생존자를 찾기 위해 밤낮없이 필사적으로 노력했습니다. 부상자들은 인근 병원으로 긴급 이송되어 치료를 받았지만, 의료 시설 부족과 심각한 부상으로 인해 사망자 수가 더 늘어날 가능성도 제기되고 있습니다. 베이루트 시민들은 갑작스러운 공격으로 인해 큰 충격과 공포에 휩싸였으며, 삶의 터전을 잃은 이재민들을 위한 지원과 구호 활동이 시급한 상황입니다. 국제 사회는 레바논 에 인도적 지원을 제공하고 있으며, 추가적인 지원 방안을 논의하고 있습니다.

\이란은 9일(현지시간) 미국과의 휴전 합의 이후 드론 및 미사일 발사를 하지 않았다고 밝히며, 휴전 기간 동안 걸프 국가들에 대한 공격 배후는 미국과 이스라엘이라고 주장했습니다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 공식 성명을 통해 “이란 이슬람 공화국 군대는 현재까지 휴전 기간 동안 어떤 국가에도 미사일을 발사하지 않았다”고 밝혔습니다. IRGC는 또한 이란이 휴전 합의에도 불구하고 페르시아만 남부 연안 국가들을 공격했다는 허위 보도가 나오고 있다며, 이러한 공격이 발생했다면 이는 “적대 세력, 즉 시온주의자(이스라엘) 정권이나 미국이 배후에서 조종한 행위일 것”이라고 주장했습니다. IRGC는 “이들은 지역 불안정과 휴전 무산을 위해 도발과 위장 작전을 자행하는 것으로 악명이 높다”고 비난했습니다. IRGC는 어떠한 목표물을 타격할 경우 공식 성명을 통해 명확하게 발표할 것이며, 공식 성명에 포함되지 않은 행동은 자신들과 무관하다고 강조했습니다. 이란은 시온주의자 정권의 공격적인 정책에도 불구하고 휴전 합의를 확고하게 지켜왔다고 밝혔습니다. 이러한 이란의 입장은 휴전 합의의 진정성을 강조하는 동시에, 이스라엘과 미국의 공격 배후설을 제기함으로써 국제 사회의 이목을 집중시키고 있습니다.\미국과 이란은 지난 7일 2주 휴전에 합의하고 종전 방안을 모색하고 있습니다. 양국은 오는 11일 중재국 파키스탄의 수도 이슬라마바드에서 첫 번째 평화 협상을 진행할 예정입니다. 외신들은 휴전 합의 이후에도 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트 등 일부 걸프 국가들과 이스라엘에서 드론 및 미사일 공격이 보고되었다고 보도했습니다. 이스라엘은 휴전에도 불구하고 레바논 내 친이란 무장세력 헤즈볼라를 겨냥한 공습을 지속하고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이스라엘의 레바논 공습이 미국과 이란의 휴전 합의에 포함되지 않는다고 밝혔습니다. 이란은 이스라엘의 레바논 공습을 휴전 합의 위반이라고 규탄하며, 공격을 중단하지 않을 경우 미국과의 종전 협상에 차질이 빚어질 것이라고 경고했습니다. 이러한 상황은 휴전 합의의 지속 가능성을 위협하며, 중동 지역의 긴장을 더욱 고조시킬 수 있습니다. 국제 사회는 양측의 자제를 촉구하고, 평화 협상이 성공적으로 진행될 수 있도록 적극적인 노력을 기울여야 할 것입니다





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