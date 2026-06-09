이스라엘, AI로 이란 지도자 암살… 러시아, 크렘린 보안시스템 전면 재검토

이스라엘의 AI 기반 표적 추적 기술로 이란 최고지도자가 암살된 사건이 러시아의 최고위층 보안 시스템에 경고 신호를 던졌다. 러시아는 푸틴 대통령 전용 감시망을 인터넷과 완전히 분리하는 등 보안 체계를 대폭 강화했으며, AI 기술에 대한 푸틴의 인식도 변화하고 있다.

지난 2월 미국· 이스라엘 의 이란 공습으로 아야톨라 알리 하메네이 당시 이란 최고지도자가 사망한 사건이 러시아 크렘린궁의 보안 체계를 바꿔놨다는 보도가 나왔다. 이스라엘 이 인공지능(AI)을 활용해 하메네이의 동선을 추적한 사실이 알려지자, 러시아 정부가 블라디미르 푸틴 대통령을 보호하는 특수 감시망이 해킹당할 것을 우려해 한동안 감시망 사용을 중단했다는 것이다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 8일(현지시간) 러시아 연방보안국(FSB)이 하메네이 암살 직후 푸틴과 측근 보호용 감시 시스템 일부를 폐쇄했다고 보도했다. 이 시스템은 모스크바 시내에 설치된 약 30만 대에 달하는 폐쇄회로(CCTV)망과는 별도로 운영되는 최고위층 경호 전용 네트워크다. 러시아는 해당 시스템을 인터넷과 완전히 분리한 후에야 재가동한 것으로 알려졌다. 알렉산드르 보르트니코프 FSB 국장은 '이란 고위 관리 제거는 (러시아 측 보안시스템에도) 명백한 경고 신호'라고 주장했다.

러시아가 민감하게 반응한 건, 이스라엘 정보기관이 이란의 감시망을 역이용했기 때문이다. FT에 따르면 이스라엘은 이란 시내 교통카메라 영상을 대규모로 확보한 뒤 AI로 분석해 하메네이와 측근들의 회동 장소와 시간을 특정했다. 수천 대의 카메라 영상에서 이동 동선과 경호 패턴을 파악한 뒤 다른 정보와 결합해 표적을 추적했다. 러시아는 이전부터 우크라이나 정보기관의 CCTV 해킹과 휴대전화 위치정보 활용 공작을 우려해왔다.

우크라이나가 러시아 내 교통카메라에 침투한 전력이 있는 만큼, 이번 사건은 러시아에 큰 경고로 받아들여졌다는 분석이 나온다. AI를 바라보는 푸틴의 태도 변화도 러시아 정보국이 경계 태세를 높인 데 영향을 끼쳤다. 푸틴은 스마트폰을 사용하지 않고 인터넷도 거의 이용하지 않는 '기술 혐오자'(더타임스)로 유명하다. 이런 탓에 러시아는 지난 1월 미 스탠퍼드대가 발표한 36개국 AI 경쟁력 평가에서 28위에 머물렀다.

하지만 최근 전장에서 AI의 영향력이 커지면서 푸틴이 이를 바라보는 시각도 변했다. 그는 지난달 러시아 기계공학자연합 총회에서 '산업용 로봇과 자율 시스템, AI 기술의 신속한 배치를 위한 프로젝트가 이미 시작됐다'며 AI를 러시아 미래 산업 전략의 핵심으로 제시했다. 현재 AI 영상 분석 기술은 얼굴 인식 수준을 넘어섰다. 자연어 명령만으로 방대한 영상 속에서 특정 행동이나 이동 패턴을 찾아낼 수 있으며, 미국·영국·중국 등도 관련 기술을 적극 활용 중이다. 한지혜 기





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