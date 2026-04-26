이스라엘과 레바논 휴전 유명무실…헤즈볼라와 이스라엘 간 충돌 지속

이스라엘과 레바논 간 휴전이 유명무실해지면서 헤즈볼라와 이스라엘군의 충돌이 지속되고 있다. 이스라엘은 헤즈볼라의 휴전 위반을 이유로 레바논을 공격했고, 헤즈볼라도 이스라엘군을 겨냥한 반격을 감행했다. 양국은 서로 선제 공격과 휴전 위반 책임을 떠넘기며 공방을 이어가고 있으며, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 강력한 군사 작전을 예고했다. 헤즈볼라는 이스라엘의 휴전 위반에 대한 정당한 대응이라며 영토와 주권 침해에 맞서 저항할 것이라고 강조했다.

26일(현지시각) 이스라엘 북부 어퍼 갈릴리에서 바라본 레바논 국경 너머에 이스라엘 군용 차량들이 이동하고 있다. 이스라엘 과 레바논 간 휴전에도 불구하고 지역 내 공격이 이어지는 등 양국 휴전이 유명무실해지고 있다.

이스라엘은 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라의 휴전 위반을 탓하며 레바논을 공격했고, 헤즈볼라도 반격했다. 26일(현지시각) 레바논 국영 통신(NNA)에 따르면 이스라엘군은 전투기를 동원해 레바논 남부 크파르 테브니트 등을 표적 공습했다. 현지 매체는 휴전 중 이스라엘의 공습으로 최소 1명이 죽고 3명이 다쳤다고 보도했다. 이스라엘군은 X(옛 트위터)에 헤즈볼라의 휴전 위반에 따라 강력한 대응에 나설 수밖에 없다며 해당 지역 주민에게 최소 1km 이상 대피하라고 경고했다. 이에 헤즈볼라도 이날 레바논 남부에 주둔 중인 이스라엘군을 겨냥해 자폭 드론 폭격을 감행했다.

폭격 여파로 이스라엘군 병사 1명이 죽고 6명이 다쳤다고 이스라엘군은 밝혔다. 헤즈볼라는 이스라엘 북부를 향해 드론 3대를 날려 보내기도 했지만, 모두 국경을 넘기 전 격추됐다. 양쪽은 서로 선제 공격과 휴전 위반 책임을 떠넘기며 공방을 이어가고 있다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 헤즈볼라가 휴전 합의를 위협한다며 강력한 군사 작전을 예고했다.

이어 그는 휴전 기간에도 헤즈볼라의 위협에 대응할 권리가 있다면서 우리는 미국, 그리고 레바논 쪽하고도 합의된 조항에 따라 강력하게 행동하고 있다고 일축했다. 이날 헤즈볼라는 네타냐후 총리의 발언을 규탄하며 레바논이 승인하지 않은 미·이스라엘 간 합의에 헤즈볼라를 끌어들이려는 시도는 위험하다고 경고했다. 이어 헤즈볼라는 성명을 통해 임시 휴전 선언 첫날부터 이스라엘의 500건이 넘는 육·해상, 공중의 휴전 위반 행위에 대한 정당한 대응이라며 언제든 영토와 주권 침해에 맞서 상응하는 저항에 나설 것이라고 강조했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 23일 이스라엘과 레바논의 휴전이 기존 10일에서 3주로 연장됐다고 밝혔다. 그러나 양국은 공식 반응을 밝히지 않았다. 이스라엘과 레바논의 휴전은 지속적인 충돌로 인해 유명무실해지고 있다. 이스라엘은 헤즈볼라의 휴전 위반을 이유로 레바논을 공격했고, 헤즈볼라도 이스라엘군의 공습에 반격했다.

이스라엘군의 공습으로 레바논 남부 크파르 테브니트에서 최소 1명이 사망하고 3명이 부상했다. 이스라엘군은 X(옛 트위터)를 통해 헤즈볼라의 휴전 위반에 대한 강력한 대응을 예고하며 주민들에게 대피를 권고했다. 헤즈볼라는 이스라엘군을 겨냥한 자폭 드론 폭격을 감행해 이스라엘군 병사 1명이 사망하고 6명이 부상했다. 헤즈볼라의 드론 3대는 이스라엘 북부를 향해 발사되었으나 모두 격추되었다.

양국은 서로 선제 공격과 휴전 위반 책임을 떠넘기며 공방을 이어가고 있다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 헤즈볼라의 휴전 위협에 대한 강력한 군사 작전을 예고했다. 네타냐후 총리는 휴전 기간에도 헤즈볼라의 위협에 대응할 권리가 있다고 주장하며 미국과 레바논과의 합의에 따라 강력하게 행동하고 있다고 밝혔다. 헤즈볼라는 네타냐후 총리의 발언을 규탄하며 미·이스라엘 간 합의에 헤즈볼라를 끌어들이려는 시도는 위험하다고 경고했다.

헤즈볼라는 성명을 통해 이스라엘의 500건이 넘는 휴전 위반 행위에 대한 정당한 대응이라며 영토와 주권 침해에 맞서 저항할 것이라고 강조했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이스라엘과 레바논의 휴전이 10일에서 3주로 연장됐다고 밝혔다. 그러나 양국은 공식 반응을 밝히지 않았다





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