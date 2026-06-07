이스라엘·레바논 휴전 사흘 만에 깨져…군 고위 간부 포함 12명 사망

미국 중재로 체결된 이스라엘과 레바논 간 휴전 협정이 사흘 만에 깨졌다. 이스라엘의 레바논 남부 공습으로 최소 12명이 사망했고, 헤즈볼라는 휴전을 거부하며 공격을 이어가고 있다.

이스라엘 과 레바논 간의 휴전 협정이 불과 사흘 만에 깨지며 중동 정세가 다시 긴장 국면으로 치닫고 있다. 7일(현지시간) 알자지라 방송에 따르면, 이스라엘 이 레바논 남부 지역에 대규모 공습을 감행해 최소 12명이 사망했다.

사망자 중에는 레바논군의 고위 간부인 준장이 포함되어 있어 정치적 파장이 예상된다. 레바논군은 성명에서 이스라엘의 공격이 의도적이고 반복적이라며 평화적 해결 노력을 좌절시키려는 목적이라고 비난했다. 조제프 아운 레바논 대통령 역시 레바논의 주권과 국제법에 대한 노골적인 위반이라며 강력히 비판했다. 이스라엘군은 공습 사실을 인정하면서도 해당 차량이 수상하게 움직였고 헤즈볼라의 공격 정보가 있었다고 주장했다.

또한 이스라엘은 남부 항구 도시 시돈과 하부시 등 4개 지역을 추가로 공습해 9명이 사망하고 4명이 부상을 입었다. CNN은 이스라엘이 그동안 전쟁 상대가 레바논이 아닌 헤즈볼라임을 강조해 왔던 점을 고려할 때 이번 레바논군 피해는 정치적으로 매우 민감한 문제가 될 수 있다고 분석했다. 한편, 친이란 무장정파 헤즈볼라는 3일 미국 중재로 체결된 휴전 협정을 사실상 항복이라며 즉각 거부하고 이스라엘에 대한 공격을 재개했다. 헤즈볼라는 7일 성명을 통해 이스라엘 남부 도시 티레 외곽에서 군용 차량과 병력을 포격했다고 밝혔다.

이스라엘군은 레바논에서 발사된 발사체 두 발을 요격했으며 주말 사이 레바논 남부에서 발생한 두 건의 사건으로 군인 2명이 사망했다고 발표했다. 다만 헤즈볼라와의 직접 교전 때문인지는 명확히 밝히지 않았다. 헤즈볼라는 지난 3월 초 이스라엘과의 전쟁 발발 이후 이란의 지원을 명분으로 지속적으로 이스라엘을 공격해 왔으며, 올해 4월 중순에도 한 차례 휴전에 합의했지만 이를 깨고 교전을 이어왔다. 이번 휴전 협정 역시 헤즈볼라가 배제된 상태에서 레바논과 이스라엘 간에만 체결되어 그 실효성에 의문이 제기된다.

이러한 상황에서 미국과 이란 간의 갈등도 여전히 진행 중이다. 미·이란은 막판 종전 협상을 진행 중이지만 이란은 미군의 유조선 공격 등을 이유로 쿠웨이트에 보복 공습을 가하는 등 긴장을 늦추지 않고 있다. 전문가들은 헤즈볼라의 참여 없이는 레바논-이스라엘 간의 지속적인 평화는 어렵다고 지적하며, 미국의 중재 노력이 한계에 부딪혔다고 평가한다. 국제 사회는 양측에 자제를 촉구하고 있지만, 헤즈볼라의 강경 입장과 이스라엘의 보복 공습이 맞물리면서 중동 지역의 불안정이 장기화될 전망이다.

이번 사태는 단순한 군사적 충돌을 넘어 레바논 내부의 정치적 균열과 외부 세력의 개입이 얽힌 복잡한 양상을 보이고 있어 해결이 쉽지 않을 것으로 보인다





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