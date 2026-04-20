이스라엘군, 레바논 남부서 예수상 파괴 논란…군 당국 징계 착수

레바논 남부 작전 중 이스라엘군 병사가 예수 그리스도 상을 훼손한 사진이 소셜미디어를 통해 확산되면서 국제적 비판이 이어지고 있습니다. 이스라엘군은 해당 사실을 인정하고 관련자 징계 및 복구 지원을 약속했습니다.

최근 이스라엘 방위군(IDF) 소속 병사가 레바논 남부 작전 지역에서 예수 그리스도 상의 머리 부분을 의도적으로 파괴하는 장면이 담긴 사진이 소셜미디어를 통해 퍼지며 국제적인 공분을 사고 있습니다. 해당 사진은 사건의 당사자인 병사가 자신의 개인 계정에 직접 게시하며 처음 알려졌으나, 현재는 삭제된 상태입니다. 그러나 이스라엘군 의 군사 행동과 소셜미디어 게시물을 상시 모니터링해 온 팔레스타인 출신 언론인 유니스 티라위가 자신의 X 계정을 통해 이를 공론화하면서 전 세계로 급격히 확산되었습니다. 4월 20일 오전 기준으로 해당 게시물의 조회수는 580만 회를 넘어섰으며, 종교적 상징물에 대한 군인의 무분별한 훼손 행위에 대해 비판적인 목소리가 높아지고 있습니다. 이번 사건이 발생한 장소는 레바논 남부에 위치한 기독교 마을인 데벨인 것으로 확인되었습니다.

당시 이스라엘군은 헤즈볼라를 겨냥한 작전을 수행 중이었으며, 그 과정에서 마을 내부에 있던 예수상을 쇠망치 등을 이용해 훼손한 것으로 드러났습니다. 사진이 확산되자 이스라엘 방위군 대변인인 나다브 쇼샤니 중령은 자신의 공식 계정을 통해 해당 사안을 인지하고 있음을 알렸습니다. 쇼샤니 중령은 해당 사진이 실제 최근 작전 중 촬영된 것임을 사실상 인정하며, 군의 가치관과 병사에게 요구되는 품행에 전혀 부합하지 않는 부적절한 행위라고 강력히 비판했습니다. 이스라엘군은 북부사령부를 중심으로 즉각적인 조사에 착수했으며, 지휘 계통 및 징계 절차를 밟고 있다고 밝혔습니다. 이번 사태에 대해 이스라엘군 측은 철저한 조사를 약속하는 한편, 훼손된 동상을 마을 주민들이 다시 복구하고 원래 위치로 돌려놓을 수 있도록 적극적으로 지원하겠다는 입장을 내놓았습니다. 하지만 일각에서는 군 작전 중 발생하는 종교적 모독 행위에 대한 근본적인 재발 방지책이 필요하다는 지적이 제기되고 있습니다. 특히 해당 동상이 과거 마을 주민들의 소중한 신앙의 상징이었다는 사실이 알려지면서 지역사회의 상처 또한 깊어지고 있습니다. 군 당국은 조사가 마무리되는 대로 관련자에 대한 엄중한 징계를 내릴 예정이라고 거듭 강조했습니다. 전 세계 네티즌들은 이번 사건이 단순한 해프닝이 아니라 전쟁 상황에서 보호받아야 할 문화적, 종교적 자산이 군인들에 의해 어떻게 유린당할 수 있는지를 보여주는 사례라며 우려를 표하고 있습니다





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