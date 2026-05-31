이스라엘군, 레바논 남부 전략 요충지 보포르 25년 만에 재장악

이스라엘군이 헤즈볼라를 겨냥해 레바논 남부 보포르 일대에 대한 지상 작전을 확대했다. 2000년 철군 이후 25년 만에 전략적 요충지를 다시 점유하며 북부 이스라엘에 대한 위협 차단을 천명했다. 옐로라인을 넘어 리타니강까지 진출한 이번 군사 행동은 지역 정세와 국제 협상에도 영향을 미칠 전망이다.

이스라엘 군이 헤즈볼라 를 겨냥한 지상전 을 확대하며 레바논 남부 전략 요충지인 보포르 를 2000년 철군 이후 25년 만에 다시 장악했다. 이스라엘 군은 현지시간 31일 성명을 통해 보포르 능선과 살루키 계곡 일대에서 지상 작전을 개시했다고 밝혔으며, 지상군 투입에 앞서 공군이 대규모 공습을 실시했고 포병 및 전차 포격도 병행했다고 설명했다.

이스라엘군은 레바논 남부 작전 통제력을 강화하고 북부 이스라엘에 대한 헤즈불라의 직접 위협을 제거하기 위한 전방 방어선 확대가 목적이라고 강조했다. 보포르는 십자군 시대부터 전략적 요충지로 평가받아 온 지역으로, 갈릴리와 나바티에를 동시에 조망할 수 있는 고지대 성채가 위치해 있다. 이스라엘은 이 지역을 1982년에도 점령해 2000년까지 통제한 바 있다. 최근 이스라엘은 옐로라인을 넘어 작전을 확대했으며 리타니강까지 진출하는 등 공세 수위를 높이고 있다.

이는 미국과 이란의 종전 협상에도 영향을 줄 것으로 보인다. 이란은 헤즈볼라를 포함한 레바논 내 휴전을 협상 조건으로 제시한 것으로 알려졌다. 베냐민 네타냐루 총리는 보포르 점령을 "군사 정책의 전환점"이라고 평가하며 모든 전선에서의 작전을 강조했다. 현재 이스라엘군은 나바티에 인근에서도 작전을 수행 중이며 필요시 공세 확대 준비가 돼 있다고 밝혔다.

이번 작전 확대로 레바논 남부의 헤즈볼라 핵심 인프라에 대한 이스라엘의 통제력이 강화될지 주목된다





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