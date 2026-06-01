이스라엘 레바논 폭격에 이란, 미국과 종전 협상 중단 위협

이스라엘이 레바논 남부 티레를 폭격하며 휴전을 위반하자 이란이 미국과의 종전 협상을 중단하고 보복 가능성을 시사했다. 이란은 레바논 휴전이 모든 협상의 전제 조건이라고 강조하며, 미국의 책임을 주장했다.

이스라엘의 폭격이 파괴된 레바논 남부 티레 지역에서 민간인 사상자가 속출하고 있다. 이스라엘군은 헤즈볼라 의 근거지로 알려진 이 지역을 집중 타격하며 공세를 강화하고 있다. 이에 따라 미국과 이란 간의 종전 협상이 급물살을 타다 다시 난항에 빠졌다.

이란은 이스라엘의 레바논 공격을 휴전 합의 위반으로 규정하고 미국과의 협상을 전면 중단하겠다는 강경한 입장을 밝혔다. 또한 이스라엘에 대한 보복 가능성도 배제하지 않고 있어 중동 정세가 긴장 국면으로 치닫고 있다. 이란 외무부는 공식 성명을 통해 이스라엘의 휴전 위반에 대한 책임이 미국에 있다고 주장했다. 성명에서 미국은 이스라엘이 레바논에서 자행한 휴전 위반에 대해 직접적인 책임이 있으며, 단 하나의 전선에서 휴전을 위반하는 것은 곧 모든 전선에서의 휴전 위반을 의미한다고 강조했다.

이란의 고위 당국자들도 일제히 레바논 휴전을 최우선 해결 과제로 지목했다. 아바스 아라그치 외무장관은 SNS를 통해 이란과 미국의 휴전은 레바논을 포함한 모든 전선의 휴전임을 명백히 하며, 어떤 전선에서의 휴전 위반도 모든 전선의 위반에 해당한다고 주장했다. 대미 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장도 미국의 해상봉쇄와 이스라엘의 레바논 전쟁범죄가 휴전 위반의 명확한 증거라고 비판했다. 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 이스라엘이 레바논 외곽 다히예와 베이루트를 폭격하겠다고 위협한 데 대해 경고 메시지를 발표했다.

만약 이러한 위협이 실행된다면 이스라엘 북부 지역의 주민과 군사 시설은 대피해야 할 것이라고 밝혔다. 또한 이란과 저항의 축은 호르무즈 해협 전면 봉쇄와 홍해 입구인 바브엘만데브 해협을 포함한 새로운 전선들을 활성화하기로 결정했다. 한편 이스라엘군은 베냐민 네타냐후 총리의 지시에 따라 기존 통제선인 옐로라인을 넘어 리타니 강 북쪽까지 작전을 확대했으며, 베이루트에 대한 공습도 재개했다. 네타냐후 총리는 헤즈볼라의 테러 본부가 성역으로 남지 않을 것이라고 경고하며 다히예 지역 공습을 명령했다.

이러한 일련의 사태는 중동 지역의 군사적 긴장을 한층 고조시키고 있으며, 국제 사회의 우려를 사고 있다





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