이수정, 허위사실 유포로 벌금 300만원 확정…5년 피선거권 정지

수원정 이수정 당협위원장, 이재명 대통령 아들 병역 관련 허위사실 유포 혐의로 2심에서도 벌금 300만원 선고받음. 공직선거법상 5년 간 피선거권 제한 적용.

22대 국회의원 선거에서 수원정 출마했던 이수정 국민의힘 수원정 당협위원장이 2심에서도 피선거권 박탈을 동반한 실형이 아닌 벌금형을 선고받았다. 그는 21대 대선 당시 이재명 대통령 아들에 대한 허위사실을 온라인상에 유포한 혐의가 인정되어 법원으로부터 징역형 대신 300만 원의 벌금을 선고받았다.

법원, 고의성 인정하며 벌금 300만원 확정

수원고법 형사14부(재판장 허양윤)는 12일 이 당협위원장의 항소심 선고 공판에서 공직선거법 위반 및 정보통신망법상 명예훼손 혐의에 대해 1심과 동일한 벌금 300만원을 선고했다. 재판부는 이 당협위원장이 선거관리위원회 누리집 등을 통해 해당 사안의 진위 여부를 쉽게 확인 가능했음에도 불구하고, 사실 여부를 판단하려는 노력을 충분히 기울이지 않았다고 지적했다. 특히 당시 이재명 후보의 당선을 막기 위한 고의성이 있었음을 인정했다.

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민주당, 명백한 사과 및 당 차원 책임 요구

더불어민주당 신현영 대변인은 같은 날 브리핑을 통해 이수정 당협위원장에 대해 피해 당사자에게 분명하게 사과할 것을 촉구했다. 신 대변인은 정치적 비판이 명확한 사실에 근거해야 하며, 정치인의 가족 역시 허위사실로 인한 부당한 비난과 공격의 대상이 될 수 없다고 강조했다. 그는 학자이자 공당의 당협위원장으로 활동해 온 이 당협위원장이 자신의 발언에 따르는 무게와 책임을 깊이 돌아봐야 한다고 언급했다.

200만원 이상 벌금, 5년간 선거 출마 금지

이번 선고로 인해 이수정 당협위원장은 향후 5년간 국회의원 및 지방의회의원 선거에 출마할 수 없는 '피선거권 정지' 처분을 받게 되었다. 공직선거법상 벌금 100만 원 이상의 형이 확정될 경우 자동으로 적용되는 조항이다. 이는 22대 총선 출마를 준비하던 그에게 치명적인 제재로 작용하며, 정치인으로서의 활동을 장기적으로 제한하는 결과가 되었다.

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"10초 공유 후 삭제" 변명, 법원 퇴하

이 당협위원장은 지난해 5월 28일, 21대 대선 사전투표 개시 하루 전 자신의 페이스북에 '온 집안이 남성불구'라는 문구와 함께 이재명 민주당 후보 두 아들이 모두 병역을 면제받았다는 이미지를 게시했다. 그는 이후 게시물을 삭제하며 "온라인에 떠도는 정보를 10초 정도 공유했다가 잘못된 정보임을 확인하고 즉시 삭제한 일"이라고 설명하며 너른 용서를 요청했다. 그러나 검찰은 지난해 11월 이를 유포 행위 자체를 문제 삼아 불구속 기소했다.

사실과 다른 병역 이력, 재발 방지책 촉구

현실적으로 이재명 대통령의 두 아들은 모두 병역의무를 정상적으로 이행했다. 민주당은 이번 판결을 계기로 국민의힘 역시 소속 당협위원장의 문제를 개인의 일로 치부해서는 안 된다고 비판했다. 신 대변당은 당 차원에서의 책임 있는 조치와 재발 방지 방안을 마련해야 한다는 입장이다. 이 당협위원장은 이번 판결을 무겁게 받아들이고, 허위사실 유포로 피해를 입은 당사자와 국민께 사과해야 할 처지에 놓였다.