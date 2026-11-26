경향신문 플랫 여섯 번째 입주자 프로젝트 '그러코 이 집안을 이겨나갔어'가 할머니 김정임씨의 삶을 구술생애사로 담아냈다. 이수영 작가는 2022년 8월부터 2023년 7월까지 여덟 차례 인터뷰하며 가족 관계의 변화를 경험했다.

경향신문 의 여성 서사 아카이브 플랫이 여섯 번째 입주자 프로젝트 ' 그러코 이 집안을 이겨나갔어'를 소개했다. 이 프로젝트는 5년 전 경향신문 의 젠더 기획 '우리가 명함이 없지 일을 안 했냐( 명함 기획)'를 읽고, 할머니 김정임 씨의 삶을 구술생애사 로 남긴 이수영 작가 가 함께했다.

이수영 작가는 12일 플랫과 만나 친할머니의 생애를 기록하며 겪은 시작의 어려움, 인터뷰 과정, 가족과의 변화를 털어놓았다. 플랫 입주자들 사이에서도 어머니나 할머니의 삶을 듣고 기록으로 남기고 싶다는 이야기가 명함 기획 연재 때부터 이어져 왔다고 전했다.

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구술생애사 작업은 어떻게 시작됐나

이수영 작가는 구술생애사 작업을 오랫동안 바라만 보다가, 번아웃으로 하던 일을 내려놓고 회복하는 과정에서 실행에 옮기기로 결심했다고 밝혔다. 자부심을 느끼고 싶다는 마음도 계기가 됐다고 설명했다.

당시 그는 대학생이었고 마침 방학이었다. 그는 주말마다 할머니 댁에 내려가 인터뷰를 시작했으며, 첫 인터뷰 전에는 전화로 할머니의 삶을 대략 들었다. 그는 작업에 흠뻑 빠져서 할 수 있었던 것 같다고 말했다.

막막함도 적지 않았다. 이수영 작가는 어떻게 시작해야 할지 몰랐고, 혼자 진행하는 작업이라 부담이 컸다고 회상했다. 그는 관련 도서를 읽고 학과 교수님께 도움을 요청했다. 질문지를 만들고 인터뷰를 진행하는 단계는 스스로 해낼 수 있었지만, 이후 글을 구성하고 다듬는 과정이 특히 어려웠다고 말했다.

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인터뷰는 2022년 8월부터 2023년 7월까지 약 두 시간씩 여덟 차례에 걸쳐 이뤄졌다. 질문지는 원가족과 유년시절에 대한 질문부터 현재까지 시기별로 구성됐다.

할머니의 반응과 공개를 설득한 과정

할머니 김정임씨는 처음에 삶이 공개되는 것을 원하지 않았다. 이수영 작가는 생애사 공개는 전혀 부끄러운 일이 아니고 대단한 일이라는 말을 여러 차례 전했다. 공개를 결정하기까지 몇 차례 설득이 이어졌다.

이수영 작가는 완성된 책을 할머니에게 직접 보여드렸다. 할머니는 책을 읽고 등장하는 인물들이 아주 멋지다고 말씀하셨다. 이 작가는 할머니도 그 인물들처럼 충분히 멋있는 분이고, 그래서 자신도 구술생애사를 쓸 수 있었다는 논리로 설득을 이어갔다. 그의 아버지도 설득 과정을 도왔다.

가장 기억에 남는 이야기는 할머니가 결혼 후 처음으로 어머니의 제사를 지내러 고향에 갔을 때의 일이었다. 가지 말라고 붙잡는 동생을 할머니가 밀쳤다는 내용이다. 할머니는 동생들을 차에서 밀어내야 했던 일을 떠올리며 흐느꼈고, 왜 시집을 왔을까 하며 눈물을 흘렸다고 한다.

이수영 작가는 그 이야기를 들을 때 감정이입이 되어 눈물이 났고, 할머니가 크게 우시며 말씀하는 모습에 자신도 너무 슬펐다고 전했다.

민감한 기억을 다루는 기준과 제목의 의미

이수영 작가는 어디까지 담을지를 할머니와 아버지에게 직접 여쭤봤다고 밝혔다. 두 사람의 의견을 종합하는 과정이 어려웠지만, 가족이 읽었을 때 좋지 않은 내용과 글로 옮겼을 때 오해를 부를 만한 내용은 제외했다.

독자가 자랑만 하는 이야기로 읽을까 우려해 할머니가 스스로 자랑하신 내용도 많이 뺐다. 할머니가 쓰지 말라고 요청한 부분도 있었으며, 대부분의 요청을 반영했다고 설명했다.

잊고 있던 기억을 다시 되짚는 작업이었기 때문에 인터뷰 후 마음이 좋지 않을 때도 있었다고 한다. 이 작가는 할머니에게 안부 연락을 더 자주 드리고, 할머니를 더 챙기게 되었다고 말했다. 할머니는 이렇게 물어봐 줘서 고맙다고, 너에게 이런 말을 처음 꺼내본다고 하셨다. 이후에는 할머니가 먼저 전화해 근황을 말씀하기도 한다.

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'그러코 이 집안을 이겨나갔어'라는 제목은 할머니의 삶을 가장 크게 관통하는 말이라는 판단에서 정해졌다. 어린 시절 집안에 묶여 학업을 이어가지 못하고 동생을 돌보며 집안일을 한 것, 시집살이 속에서도 집안일을 해야 했던 것, 광주에서 시부모를 돌보고 자녀를 양육한 것, 노년에 할아버지를 돌보는 것이 모두 이어졌다는 설명이다.

이수영 작가는 작업 중 자신의 시선이 할머니를 가부장제의 피해자로만 부각하는 것 같다고 느껴 다양한 시각으로 접근하기로 했다. 시집살이에 관한 질문에서도 좋았던 부분을 함께 물을 수 있게 되었다고 말했다.

가족 관계 변화와 구술생애사를 권하는 이유

이수영 작가는 구술생애사 작업을 통해 할머니와 가까워졌고, 할아버지와의 소통도 늘었다고 밝혔다. 그는 할아버지가 워낙 무뚝뚝해 정서적으로 가까운 가족이 많지 않았다고 설명했다.

요즘에는 할머니와 할아버지가 먼저 그를 찾고, 왜 요즘 안 오냐고 묻는다고 한다. 이 작가는 이 작업이 가족 간의 관계를 바꾸는 계기가 되었다고 평가했다.

그는 기록하지 않더라도 이야기를 듣는 것만으로 가족이나 타인에 대해 알 수 있는 기회가 된다며 구술생애사 작업을 적극 추천했다. 누군가를 이렇게까지 이해한다는 것 자체가 흥미로운 일이라고 말했다.

다양한 이야기를 듣다 보니 어떤 현상을 바라볼 때도 예전에는 보이는 대로만 생각했지만, 이제는 또 다른 이유가 있지 않을까 생각하게 되었다고 한다. 타인과의 관계를 넓게 바라보게 되었다는 것이 그의 설명이다.

구술생애사를 준비하는 이들에게 이수영 작가는 먼저 다른 구술생애사를 많이 읽어볼 것을 권했다. 그래야 이 작업이 어떤 작업인지, 어떤 질문을 해야 하는지 파악하고 관점도 배울 수 있다는 이유에서다. 그는 김은화 작가의 책을 가장 많이 참고했고, 최규화 기자의 책도 추천했다. 최현숙 구술생애사 작가의 책도 함께 읽어볼 것을 권했다.