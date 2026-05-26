이수연 작가의 신작 북토크: 상실의 아픔을 넘어 연대와 치유의 길로

이수연 작가가 처음으로 선보이는 청소년 장편소설 북토크를 통해 상실과 치유, 그리고 좋은 어른의 조건과 진정한 연대의 의미를 나누는 시간을 가졌습니다.

서울 성동구에 위치한 세이버 앤 페이버라는 아늑한 공간에서 지난 23일, 마이디어북스가 주최한 이수연 작가 의 신작 북토크 행사가 성황리에 개최되었습니다. 이번 행사는 2026년 3월 출간 예정인 이수연 작가 의 첫 청소년 장편소설을 미리 만나보는 자리로, 그동안 에세이스트로서 많은 독자에게 깊은 위로를 전해온 작가가 처음으로 선보이는 소설인 만큼 많은 이들의 기대를 모았습니다.

약 15명의 소수 정예 독자들이 참여한 이번 북토크는 단순한 작가와 독자의 만남을 넘어, 작가와 편집자 그리고 참석자들이 서로의 삶 속에 깊이 각인된 상실의 아픔과 이를 극복해 나가는 치유의 과정을 진솔하게 나누는 소통의 장이 되었습니다. 소설의 내용은 갑작스러운 교통사고로 어머니를 잃은 17세 소녀 시이의 삶에서 시작됩니다. 시이의 곁에는 사고 당시 어머니가 자신의 몸을 던져 지켜냈던 7세 아이의 엄마이자 25세의 미혼모인 은지가 나타납니다.

놀랍게도 은지는 시이와 같은 고등학교 1학년 교복을 입은 복학생으로 등장하며, 두 사람은 서로 다른 비극의 지점에서 만나 원망과 슬픔이라는 감정을 공유하게 됩니다. 작가는 이들이 서로의 상실을 온전히 이해하고 손을 맞잡으며 연대해 나가는 과정을 섬세하고 흡인력 있는 문체로 그려내어, 독자들에게 먹먹한 감동과 위로를 동시에 선사하고 있습니다. 이날 행사에서는 소설의 설정이 다소 가혹하다는 점에 대한 심도 있는 논의가 이루어졌습니다.

이호빈 편집자는 서점 관계자들로부터 세계관이 너무 잔인한 것 아니냐는 우려 섞인 반응을 들었다고 전하며, 전작에 비해 죽어 나가는 인물 수가 적다는 농담을 던져 현장의 분위기를 잠시 유쾌하게 만들었습니다. 하지만 이수연 작가는 이에 대해 진지한 성찰을 덧붙였습니다. 그는 소설 속 가혹한 설정조차 현실 세계에서 매일같이 일어나는 수많은 비극에 비하면 결코 과하지 않다고 생각했다며, 다만 최근 생명의 소멸을 다루는 과정에서 죽음이라는 소재를 너무 쉽게 사용한 것은 아닌지 스스로 반성하게 되었다고 고백했습니다.

앞으로는 삶의 이야기를 전하기 위해 억지로 죽음을 도구로 쓰지 않겠다는 다짐을 밝히기도 했습니다. 특히 작가는 주인공 시이가 겪는 17세의 방황 속에 자신의 실제 십 대 시절 경험이 투영되어 있음을 털어놓았습니다. 부모님의 이혼과 지독한 가난 속에서 고등학교를 자퇴하고 집을 나와 미성년자라는 이유로 통장 하나 만들지 못한 채 여러 아르바이트를 전전해야 했던 고단한 삶이 소설의 밑바탕이 되었습니다.

달력에 무작위로 던진 날짜에 맞춰 출근해야 했을 정도로 치열하게 일했던 기억, 그리고 소설 속 시이가 집착하는 헤이즐넛 커피가 어린 시절 어머니의 직장에서 처음 맛본 달콤 씁쓸한 기억에서 비롯되었다는 비하인드 스토리는 참석자들의 마음을 뭉클하게 했습니다. 이수연 작가는 어린 시절 자신을 이용하려 했던 수많은 나쁜 어른들을 떠올리며, 단 한 명의 좋은 어른만 곁에 있었어도 삶이 훨씬 나았을 것이라고 말했습니다. 그가 정의하는 좋은 어른의 핵심 조건은 상대방의 상황을 자신의 잣대와 가치관으로 함부로 판단하지 않는 것입니다.

나이와 상관없이 우리 모두가 서로에게 이러한 좋은 어른이 되어주는 과정이 필요하다는 그의 역설은 많은 독자의 공감을 불러일으켰습니다. 또한 사회가 청소년들에게 강요하는 꿈에 대한 압박에 대해서도 이야기를 나누었습니다. 음악을 전공하고 음향 엔지니어로 활동했던 작가는 한때 음악을 그만두었을 때 스스로를 실패자라고 생각했지만, 시간이 흐른 뒤 진짜 꿈은 음악이라는 수단이 아니라 창작을 통해 세상과 교류하는 일이었다는 것을 깨달았다고 전했습니다. 현재 작가로서 행복을 느끼는 자신이야말로 진정으로 꿈을 이룬 사람이라는 그의 말은 실패를 두려워하는 이들에게 새로운 관점을 제시해 주었습니다.

나아가 작가는 연대의 중요성을 강조하며 매주 무연고 사망자 장례 지원 봉사를 하거나 방글라데시 난민촌을 방문하는 등 사회적 소외 계층과 함께하는 자신의 활동을 소개했습니다. 숏폼 영상 같은 단편적인 정보로 타인의 인생을 쉽게 판단하고 혐오하는 현대 문화에 경종을 울리며, 내가 저 존재를 완전히 알 수 없다는 열린 전제가 있어야만 진정한 대화와 연대가 가능하다는 철학을 밝혔습니다. 행사 후반부에는 독자들이 직접 자신의 삶을 소설과 연결 지어 이야기하는 시간이 마련되었습니다.

한 독자는 학창 시절 자퇴를 동경했으나 성인이 되어 현실적인 생계 문제와 무력감을 경험하며 은지의 이야기를 통해 당시의 선택이 가져왔을 무게를 깨달았다고 고백했습니다. 또 다른 독자는 가난으로 인해 학업을 중단해야 했던 어머니의 모진 말들이 사실은 꿈을 이룰 수 없는 현실 속에서 생존을 위해 내뱉어야 했던 아픔이었음을 이해하게 되었다며, 행사 종료 후 어머니께 전화를 드리겠다는 말로 장내를 숙연하게 만들었습니다. 이외에도 병으로 인한 휴학 후 늦은 나이에 대학 재입학을 앞둔 독자가 은지의 상황에 깊이 공감하는 등, 소설은 이미 독자들의 삶 속에서 각기 다른 형태의 위로로 피어나고 있었습니다.

작가는 시이가 계단을 오르는 장면에서 26번째 계단까지 설정한 이유가 원래는 나이에 맞춘 25계단이었으나 직접 올라보니 숨이 덜 차서 하나를 더 늘렸다는 유머러스한 일화를 공개하기도 했으며, 미성년자 음주 장면을 삭제해야 했던 편집자와의 일화를 통해 웃음을 자아냈습니다. 북토크를 마무리하며 이수연 작가는 향후의 역동적인 계획을 공유했습니다. 6월 스페인과 태국에서의 북토크를 시작으로 9월부터는 이집트 해외 레지던시 파견 작가로 선정되어 대학 강의와 차기작 집필을 병행할 예정입니다.

그는 에세이가 자신의 이야기를 통한 공감이었다면, 소설은 자신이 경험하지 못한 타인의 삶을 위해 책 속에 자리를 만들어 주는 작업이라고 정의했습니다. 부모를 잃은 아이들, 학교 밖 청소년, 미혼모 등 사회적 경계에 선 사람들이 자신의 소설 속에서 안식처를 발견하고 서로 연대하기를 바라는 그의 진심이 느껴지는 대목이었습니다. 비록 소규모로 진행된 행사였지만 그곳에서 만들어진 위로와 연대의 파동은 매우 컸으며, 자신의 아픈 과거를 꺼내어 타인의 고통을 보듬는 이수연 작가가 앞으로 세계 곳곳에서 길어 올릴 이야기들에 대해 독자들은 뜨거운 기대감을 나타냈습니다.

우울증과 공황장애라는 긴 터널을 지나온 생존자로서, 끊임없이 위로의 메시지를 던지는 그의 행보는 많은 이들에게 살아갈 용기를 주고 있습니다





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