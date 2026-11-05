이소호 시인, 보드게임 구조 차용한 새 시집으로 정체성 폭력 탐구

이소호 시인이 11월 4일 서울 마포구 문학과지성사에서 공개한 신작 시집은 모노폴리 규칙을 빌려 세계 각국의 차별과 폭력을 다룬다. 이방인의 시각으로 현대 사회의 부조리를 날카롭게 비판한다.

38세 이소호 시인이 한국 문학계에서 가장 날카로운 언어로 폭력과 정체성 문제 를 파고드는 젊은 시인으로 주목받고 있다. 그는 2026년 11월 5일자 연합뉴스 인터뷰를 통해 서울 마포구 문학과지성사 에서 열린 자리에서 신작 시집 의 독특한 구성과 창작 의도를 밝혔다. 이 시인은 기존 관습을 깨는 실험적인 형식을 통해 독자로 하여금 타자의 고통을 직접 체험하도록 유도한다.

모노폴리 규칙 활용한 이방인 서사 구조

새로 출간된 시집은 전 세계적으로 잘 알려진 보드게임 '모노폴리'의 룰을 빌린 점이 가장 큰 특징이다. 이소호 시인은 이 작품이 단순히 텍스트를 읽는 것을 넘어 게임처럼 경험되기를 권장한다고 강조했다. 독자는 여기서 '이방인'이라는 역할을 부여받으며 언어의 외곽을 통과하고 증언의 섬을 지나 감정이 도려낸 국가를 건너는 플레이어로서의 입장을 취하게 된다.

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이 시인은 태어날 때부터 국적, 성별, 인종 등이 주사위를 던지듯 무작위로 결정되는 랜덤 요소라고 설명하며 인간의 삶의 조건이 본질적으로 불평등함을 지적했다. 시집의 규칙북에 따라 책을 읽어 내려가면 방글라데시, 인도, 한국, 일본, 중국, 프랑스, 스페인, 미국, 우크라이나, 아프가니스탄, 브라질 등 세계 곳곳의 폭력과 차별, 배제의 현장을 순차적으로 통과하게 된다. 이는 단순한 geographical 이동이 아니라 사회적 약자가 겪어야 하는 구조적 억압의 경로를 상징적으로 재현하는 장치이다.

타자의 목소리로 재현된 세계적 폭력 양상

시집 속 화자들은 다양한 출신과 배경을 가진 인물들로 분장하여 실제 존재하지 않는 가상의 목소리를 내뱉는다. 주인공은 인도의 불가촉천민이거나 북한의 '꽃제비', 시리아 난민이기도 하며, 아일랜드에 사는 집시나 독일의 튀르키예 출신 이민자로 변신하기도 한다. 이러한 다중적 화법은 특정 민족이나 국가에 국한되지 않은 보편적인 차별의 메커니즘을 드러낸다.

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특히 '방글라데시안 무샤라트는 창문을 닦다가 자살했다'라는 시에서는 외국인의 죽음이 뉴스에 보도되는 경우가 한국인을 죽이는 사건에 한정되어 있음을 지적하며 사회의 냉혹한 시선을 꼬집는다. 가난, 사고, 병사, 자살이 모두 동일하게 취급받는 현실 속에서 외국인 노동자의 죽음은 어떻게 은폐되고 외면되는지를 보여준다. 또한 '어느 날 그녀가 죽었다'에서는 디에고가 발렌티나를 너무 사랑했다는 이유로 3년형을 받지만 신문은 이를 '열정의 범죄'로 포장하는 언론의 왜곡된 보도 방식을 비판한다.

또 다른 시 '독일 사람들은 말한다'에서는 출신과 종교라는 이름표를 떼어내고 알라에게 그냥 사람으로 만들어 달라고 기도하는 튀르키예계 이민 가정 소녀의 절박한 심정을 담았다. 이러한 서사는 개별 사례를 넘어 시스템 전체가 개인의 삶을 얼마나 쉽게 파괴할 수 있는지를 적나라하게 보여준다. 시인은 이러한 구체적인 사례들을 통해 독자로 하여금 타인의 아픔을 남의 일처럼 여기지 않도록 설계했다.

안전지대 탈피한 객관적 화자와 연대의 감각

이소호 시인은 그동안 가족이나 자신의 이야기를 주로 다루며 남보다 자신을 시적으로 대상화하는 것이 안전하다는 판단 아래 글을 써왔다. 그러나 이번 시집에서는 '남이 된 나'이자 '남과 나에서 벗어난 객관적 화자'로서 젠더 폭력 등 민감한 문제를 다룬다. 시인은 자신이 아닌 남에 대해 쓰는 일이 매우 조심스럽고 용기가 필요한 일이라고 인정하며, 최대한 건조하게 쓰려고 노력했다고 밝혔다.

이러한 변화의 배경에는 '과연 내가 남들의 이야기를 써도 될까'라는 질문에서 출발한 조심스러운 자세가 깔려 있다. 시인은 전 세계를 떠도는 '모노폴리'라는 게임을 통해 현대인의 정체성인 '디아스포라'(이산)를 보여주기 위한 시적 장치를 활용했다. 이는 특정 지역이나 집단에 머무르지 않고 끊임없이 이동하며 소외되는 현대인의 실존 상태를 반영한다.

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시인은 주사위를 따라 떠도는 독자들에게 세계 각지의 참상을 재현하는 데 그치지 않고, 서로 다른 장소에서 발생한 폭력과 죽음을 연결함으로써 그것이 결코 남의 문제가 아님을 일깨운다. 세상이 평화롭거나 공평하지 않다는 사실을 직시하며, 예술가로서 무엇을 할 수 있을지 고민한 결과물이다. 그는 독자들이 세계 곳곳의 폭력을 '통과'해보도록 지옥도를 펼쳐 보이고 싶다고 강조한다.

비겁한 지구에서 시가 부를 다음 이름

시집 뒤표지에 실린 시인의 글은 의미심장한 경고와 함께 마무리된다. "이방인의 비율은 60퍼센트/ 과연 나는 운이 좋은 편일까?"라는 질문으로 시작하여, 땅을 선점하고 건물을 세우며 이름을 남기는 사람들이 오롯이 권력을 쥐고 있는 작고 비겁하고 치열한 지구를 묘사한다.

시인은 시를 쓰며 생각했다. 당신이 부를 다음 이름은 누구의 수의(壽衣)인가라고 물으며 독자에게 깊은 여운을 남긴다. 이는 현재의 특권이 언젠가 타자의 죽음으로 이어질 수 있다는 윤리적 책임을 상기시키는 메시지이다. 이소호 시인의 이번 작업은 단순한 문학 작품을 넘어, 우리 사회가 외면해온 보이지 않는 희생자들의 목소리를 복원하고 연대의 감각을 회복하라는 촉구로 읽힌다.