이상민 전 장관, 예산 편의 반대 공무원 '멀리 보내라' 인사보복 정황 포착

윤석열 정부 시절 대통령 관저 이전 예산 편의를 추진하는 데 반대한 내무부 공무원들을 '멀리 보내라'고 지시한 정황이 특별검사팀에 의해 확인되었다. 해당 공무원들은 승진에서 제외되고 세종시에서 다른 지역으로 전보되는 등 인사 불이익을 받은 것으로 알려졌다. 특검은 이러한 보복 인사를 불법 예산 편의가 조직적으로 추진되었음을 보여주는 강력한 정황 증거로 판단하고 있으며, 이상민 전 장관을 피의자로 소환해 조사할 계획이다. 또한 윤석열 전 대통령이나 김건희 여사의 개입 여부와 함께, 감사원의 부실 감사 의혹 수사도 확대될 예정이다.

전 내무부 장관 이상민 이 윤석열 정부 시절 대통령 관저 이전 사업 예산 편의를 추진하는 데 반대한 공무원들을 '멀리 보내라'고 지시한 정황이 특별검사 팀에 의해 확인된 것으로 보인다. 이 공무원들은 승진에서 제외된 뒤 세종시에서 다른 지역으로 인사 이동을 당한 것으로 알려졌다.

경향신문이 2일 보도한 바에 따르면, 종합특검은 최근 윤석열 정부의 '대통령 관저 이전 특혜' 의혹을 수사하며 내무부 공무원들을 참고인으로 조사했고, 이 과정에서 2022년 예산 편의 지시에 반대한 내무부 정부청사관리국 공무원들에 대해 전 장관이 인사라인에 '멀리 보내라'고 말했다는 진술을 확보했다. 해당 공무원들은 그해 하반기 인사에서 승진하지 못했고, 연말 인사에서 내무부와 정부청사관리국이 위치한 세종시에서 다른 지역으로 강등성격의 전보를 당한 것으로 전해졌다. 특검은 이러한 '보복 인사 조치'를 대통령실(현 대통령비서실)이 조직적으로 불법 예산 편의를 강행했다는 정황 증거로 보고 있다.

특검은 2022년 김건희 여사와 친분이 있는 업체 '21그램'의 관저 공사 비용이 기존 예산을 초과하자, 전 장관이 내무부 정부청사관리국에 '28억 원을 추가 편성하라'고 지시한 것으로 결론지었다. 해당 편의 지시를 받은 담당 공무원들은 상사에게 '지시를 수용하기 어려우니 인사 조치를 해 달라'는 내용의 문서를 제출하며 반발한 것으로 알려졌다. 지난달 22일 법원에서 열린 김대기 전 대통령실장과 윤재선 전 대통령비서실 총무비서관의 구속 전 피의자 심문(영장 실질심사)에서 특검은 인사 보복 정황을 제시하며 혐의의 중함을 부각시킨 바 있다.

특검은 이상민 전 장관을 4일 권력남용 및 직권남용 방조 등 혐의의 피의자로 불러 조사할 계획이다. 윤석열 전 대통령이나 김건희 여사가 대통령실을 통해 내무부에 예산 편의를 지시하는 과정에 개입했는지를 캐물을 예정이다. 특검 측은 2022년 김대기 전 실장이 전 장관에게 직접 내무부 예산 편의를 요청한 것으로 판단하고 있다. 윤재선 전 비서관이 내무부에 '기재부 조율 완료'라는 문자를 보낸 뒤 기획재정부(현 재경부)가 내무부의 예산 사용을 승인한 것으로 파악된다.

특검이 김 전 실장을 구속한 만큼, 2022년부터 2024년까지 관저 이전에 대한 감사원의 부실 감사 의혹 수사도 속도를 낼 전망이다. 특검은 지난달 14일 윤석열 정부 시절 감사원 실세로 꼽혔던 유병호 감사위원의 자택과 감사원을 압수수색했으며, 감사원 '개혁TF'가 2023년 3월 당시 감사원 사무총장이던 유 위원이 담당 국장에게 '21그램에 대해 서면 질의를 하라'고 지시한 내용을 분석 중이다. 압수물 및 참고인 조사가 마무리되면 유 위원도 피의자로 소환할 방침이다





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