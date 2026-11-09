이봉수 부장판사, 사법부 신뢰 회복을 위한 자기성찰 촉구

이봉수 창원지법 부장판사가 사법부 독립 수호보다 선행되어야 할 사법 불신 해소와 자체 성찰을 주문하며 전국법관대표회의 논의 방향을 제시했다.

이봉수 창원지법 부장판사가 사법부 내부通讯망인 '코트넷'에 게시한 글을 통해 사법부의 자기 성찰과 신뢰 회복이 시급하다고 강조했습니다. 그는 최근 고조되고 있는 여권의 사법부 견제 움직임 이전에 법원 내부의 문제점을 직시하고 국민적 불신을 해소할 방안을 모색해야 한다는 점을 명시했습니다.

이 부장판사는 지난달 9일 '사법의 독립을 지키는 길, 사법부의 뼈아픈 자기성찰에서 시작되어야 합니다'라는 제목의 글을 통해 전국법관대표회의에서 사법 독립 논의와 함께 자체 반성이 병행되기를 희망했습니다. 그는 법원에 대한 국민 신뢰도가 이념과 진영을 불문하고 급격히 하락하고 있다고 진단하며, 이러한 현실을 외면할 수 없는 수준이라고 지적했습니다.

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사법 불신 심화와 제도적 견제 배경

이봉수 부장판사는 언론 보도된 여론조사를 인용해 사법부에 대한 국민적 경고가 더 이상 무시할 수 없는 단계에 도달했다고 밝혔습니다. 특히 '사법 3법'과 관련해 책임을 높이는 필요성에 찬성하는 의견과 긍정적 효과를 보는 시각이 우려나 부정적 전망보다 높은 것으로 나타났다고 설명했습니다.

또한 대법원장 탄핵 논의에 대한 찬성 여론이 34%에 달한다는 점을 들며 사법부가 외부의 제도적 견제에 집단적으로 반발하기 전에 먼저 자신들이 초래한 '사법 불신'과 '재판 공정성에 대한 회의'를 받아들여야 한다고 강조했습니다. 그는 외부 압력에 '사법권 독립 침해'를 이유로 대응할 경우, 국민에게는 사법부 기득권 수호나 자기방어적 집단행동으로 비칠 수밖에 없다고 우려했습니다.

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구체적 쇄신 과제와 성찰 방향 제안

이 부장판사는 전국법관대표회의에서 다뤄야 할 사법부 쇄신 과제로 네 가지 주요 사안을 제시했습니다. 첫 번째는 12·3 내란 사태와 그 수습 과정에서의 사법부 대응에 대한 깊이 있는 성찰입니다. 두 번째는 이재명 대통령의 대선 후보 시절 공직선거법 사건 파기환송심의 이례적 진행으로 훼손된 외관상 공정성에 대한 반성과 상고심 심리 절차 개선 방안 마련입니다.

세 번째 사안은 대법관 공석 장기화를 해결하기 위한 합리적 해법 도출입니다. 마지막 네 번째로 대법원장의 격려금 집행 및 법인카드 사용 의혹에 대한 철저한 점검을 꼽았습니다. 그는 정치권의 압박에 침묵해서는 안 된다는 기존 판사들의 주장에 대해, 진정으로 깨뜨려야 할 것은 사법부를 향한 국민들의 실망에 대한 침묵이라고 역설했습니다.

전국법관대표회의 일정 변경과 향후 전망

전국법관대표회의는 각급 법원에서 선출된 법관 대표들이 사법행정과 법관 독립 현안을 논의하는 기구입니다. 이 모임의 하반기 정기회의는 애초 다음달 7일로 예정되어 있었으나, 최근 코트넷상에서 법관들의 사법독립 관련 의견 표명이 잇따르자 이달 30일로 개최 시기가 앞당겨졌습니다.

회의 안건은 코트넷을 통해 접수된 뒤 표결을 거쳐 공식적으로 상정됩니다. 현재까지 구체적인 의제는 확정되지 않았지만, 법관들의 다양한 견해와 성찰적 논의가 이어질 가능성이 큰 상황입니다. 이봉수 부장판사는 자기반성이 결여된 사법 독립 외침은 공허한 메아리에 그칠 수 있으나, 엄격한 성찰을 통한 신뢰 회복이 무너진 사법 신뢰를 세우는 초석이 될 것이라고 전망했습니다.