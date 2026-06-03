이번 지방선거, 두 단계 투표와 주요 쟁점은?

이번 지방선거는 두 단계에 걸쳐 진행되며, 서울시장 선거를 포함해 여러 주요 지역에서 치열한 경쟁이 예상된다. 검찰 개혁, 반도체 산업 전망 등 다양한 현안도 다뤄진다.

이번 지방선거 는 두 단계에 나누어 진행된다. 첫 번째 투표에서는 시도지사, 교육감, 기초단체장 후보에 대한 투표용지 3장을 받아 투표한다. 두 번째 투표에서는 지역구 광역의원, 지역구 기초의원, 비례 광역의원, 비례 기초의원에 대한 투표용지 4장을 받아 투표한다.

재보궐 선거가 14곳에서 진행되며, 1차 투표 시 1장의 추가 투표용지가 제공된다. 오세훈 서울시장의 재선 여부는 향후 보수 진영 내 위상에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 김부겸 후보의 경우 대구 지역 선거 결과에 따라 당내 입지가 크게 달라질 전망이다. 이 대통령은 국무회의에서 구자현 검찰총장 직무대에게 누구나 잘못할 수 있으며, 잘못하면 사과하고 취소해야 한다고 강조했다.

또한 무오류의 함정에 빠지면 안 된다며, 검찰이 엄청난 권한을 갖고 있고 그에 합당한 책임을 져야 한다고 말했다. 어제 대만에서 열린 컴퓨텍스 행사에서는 한국이 글로벌 반도체 생태계의 매우 중요한 부분이며, 칩, D램, 과학, 로보틱스, AI 팩토리 등 함께 해야 할 분야가 많다는 발언이 있었다. 이에 대해 한국을 찾고 추켜세우는 것은 글로벌 기업 CEO의 당연한 행보로, 전 세계를 돌며 공급선을 관리하고 새 협력처를 찾는 것은 자연스러운 일이다. 아마도 젠슨 황은 대만과 중국에서 미래에 삼성과 SK하이닉스와 경쟁할 공급선을 찾고 있을 것이라는 분석도 나온다.

선거 후 승자는 민심을 말할 것이며, 패자는 억울함을 표현할 수 있겠지만 먼저 조용히 복기해야 한다. 민주주의는 선거로 시작하지만 선거 이후의 절제로 유지된다는 메시지가 전해졌다. 한국 반도체 산업의 호황에는 미국의 중국 견제라는 글로벌 상황이 작용하고 있다. 삼성과 SK하이닉스가 초호황을 누리고 있지만 중국 반도체 기업이 무너지지 않고 반사이익을 얻어 힘을 축적한다면, 미래에 한국을 겨누는 칼이 될 수 있다는 우려가 제기된다.

마지막으로 기자의 이력이 소개되며, 1994년 중앙일보에 입사해 워싱턴 특파원, 청와대 출입기자, 에디터, 편집국장 대리 등을 지냈고, 평범한 이들의 노력과 희생이 사회를 나아가게 한다는 점을 강조했다. 1993년 입사한 다른 기자는 산업과 경제 분야를 두루 취재하며 삼성, SK, LG 그룹과 정부 부처 등을 섭렵했고, 경제 산업 담당 논설위원으로 활동했다. MB와 문재인 정부 시절 검찰을 출입했으며, 정의선 현대차 회장 연구, 신정아 스캔들, 광우병 논란, 노무현 대통령 서거, 한미 FTA 갈등, 철도 파업, 쌀 개방, 세월호 참사, 사법행정권 남용 의혹, N번방 사건 등 다양한 현장을 취재했다.

이러한 경험을 바탕으로 정치, 정책, 여론의 절충점에 대한 고민이 저널리즘이 풀어야 할 숙제라고 생각한다





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