이번 지방선거, 후보자 간 토론 부재가 민주주의 건강을 위협한다

이 기사는 최근 지방자치 선거에서 후보자 간 직접 토론이 제대로 이루어지지 않은 문제를 지적하며, 토론이 민주주의의 핵심 제도로서 왜 중요한지 분석한다. 서울시장 후보 토론회가 사전 투표일 직전 늦은 시간에 열린 사례를 통해 유권자 참여가 의도적으로 제한되고 있음을 비판하고, 후보자 간 토론이 유권자가 후보의 진정한 능력을 가늠할 수 있는 결정적 기회임을 강조한다. 또한 디지털 미디어 환경의 상업화와 소셜 미디어의 편향성으로 인해 공공 전체의 숙의 기능이 약화되고 있다는 점을 지적하며, 선거법 개정을 통해 토론 기회를 확대할 것을 촉구한다.

이번 지방자치 선거는 많은 이들이 '혹시나'하는 기대를 품었지만 결국 '역시나'로 마무리되었다. 사전 투표일은 지나고 본 투표일을 앞두고 있음에도 불구하고 선거 운동에서 두드러진 변화는 보이지 않는다.

'혹시나'는 인공지능과 같은 기술 발전이 선거 운동의 혁신을 가져올 수 있다는 기대를 담고 있었다. 그러나 현실은 네거티브 선거와 같은 고질적인 관행이 반복되는 데 그쳤다. 창의성 없는 답습과 무감각한 정치권, 그리고 이를 passively 수용하는 공동체의 모습은 여전하다. 특히 서울시장 후보 토론회가 사전 투표일 직전인 늦은 시간에 열려 유권자의 참여를 극도로 제한한 점은 민주주의의 핵심인 숙의 과정을 무시한 처사다.

후보자들이 지역 주민과의 소통 없이 정책을 발표하고, 유권자는 후보에 대한 정보 부족 속에서 투표소로 향한다. 이는 후보자 간 토론이 정상적으로 이루어지지 않기 때문에 발생하는 문제이다. 일부 지역에서는 법적 의무인 단 한 차례의 토론마저 회피하거나, 그나마 열린 토론도 시민들이 참석하기 어려운 시간대에 배치하여 사실상의 토론 기회를 박탈했다. 이러한 상황은 1조 원이 넘는 막대한 예산이 투입되는 선거에서 후보자 선택에 결정적인 정보를 제공할 수단을 무력화시키는 행위이며, 대의민주주의의 근간을 흔드는 심각한 문제다.

토론은 고대 그리스 시대부터 진실 탐구와 합리적 의사결정의 가장 효과적인 수단으로 인정받아왔다. 자유로운 주장과 질문, 반박이 오가는 토론은 유권자가 후보자의 능력과 자질을 직접 비교 평가할 수 있는 기회를 제공한다. 특히 후보자 간 직접 토론은 기자회견이나 단독 인터뷰와 달리, 후보자의 진정한 모습을 가공되지 않은 상태로 보여주는 장이다. 이를 통해 유권자는 후보자의 논리적 사고력, 설득 능력, 위기 대응 자질 등을 종합적으로 판단할 수 있다.

그러나 현재의 선거 환경에서는 미디어의 상업화와 개인화가 극대화되면서 공공성은 eroded되고, 소셜 미디어는 특정 후보에 대한 일방적 지지나 비난을 확산시켜 민주적 숙의를 방해하는 도구로 전락했다. 후보자 간 토론의 부재는 유권자, 특히 중도층과 무당층이 후보를 선택하는 데 실질적인 정보를 제공받지 못하게 하고, 결과적으로 팬덤 정치나 묻지마 지지를 양산한다. 민주주의 사회에서 정치 후보자는 자신의 정책과 비전을 명확히 제시하고, 다른 후보와의 토론을 통해 유권자의 신뢰를 얻어야 한다.

토론은 단순한 선거 절차가 아니라 후보자에게 공동체에 대한 책임감을 부여하고, 유권자가 informed citizen으로서의 역할을 다할 수 있게 하는 민주주의의 핵심 제도이다. 따라서 선거법을 개정하여 후보자 간 토론을 한 차례로 제한하지 않고 여러 차례 실시할 수 있도록 해야 하며, 토론 시간과 방식도 유권자가 쉽게 참여할 수 있도록 보장해야 한다. 이는 진정한 숙의 민주주의 실현을 위한 필수 전제이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

후보자 토론 숙의 민주주의 대의민주주의 지방 선거 유권자 참여 언론 개혁 선거법 개정

United States Latest News, United States Headlines