이번 주 주요 뉴스: 로버트 레드퍼드 별세, 손흥민 MLS 해트트릭, 조희대 대법원장 논란

9월 셋째 주, 로버트 레드퍼드의 별세와 손흥민의 MLS 해트트릭, 조희대 대법원장 관련 논란 등 다양한 분야에서 주목할 만한 소식들이 전해졌습니다.

9월 셋째 주는 다양한 분야에서 주목할 만한 소식들로 가득했습니다. 할리우드 영화계의 거장 로버트 레드퍼드 가 89세를 일기로 별세하며 많은 이들에게 깊은 슬픔을 안겼습니다. 또한, 한국 축구의 간판 손흥민 선수가 미국 MLS 에서 첫 해트트릭 을 기록하며 맹활약을 펼쳤습니다. 사법부에서는 조희대 대법원장 을 둘러싼 논란이 불거지며 정치권과 법조계의 갈등이 심화되는 모습을 보였습니다.\먼저, 할리우드를 대표하는 배우이자 감독, 제작자인 로버트 레드퍼드 가 지난 16일(현지시간) 유타주 자택에서 세상을 떠났습니다. 그는 1960년대 후반부터 할리우드의 황금 얼굴로 불리며 숱한 명작에 출연, 시대를 상징하는 스타로 자리매김했습니다. 특히, ‘내일을 향해 쏴라’에서의 선댄스 키드 역은 그의 대표적인 이미지로 굳어졌습니다. 1980년에는 ‘보통 사람들’을 연출하여 아카데미 감독상을 수상하며 감독으로서의 역량도 인정받았습니다.

또한, 그는 신인 감독과 작가를 발굴하기 위해 ‘선댄스 인스티튜트’를 설립, ‘선댄스 영화제’를 통해 세계 독립 영화 발전에 크게 기여했습니다. 레드퍼드는 최근까지도 활발하게 활동하며 상업영화에도 출연하는 등, 미국 사회의 다양한 문제들을 탐구하는 데 힘썼습니다. 그의 별세는 영화계에 큰 손실이며, 그의 업적은 오랫동안 기억될 것입니다.\다음으로, 한국 축구의 간판 손흥민 선수가 미국 메이저리그사커(MLS)에서 첫 해트트릭을 기록하며 팬들에게 기쁨을 선사했습니다. 손흥민은 LAFC 소속으로, 솔트레이크와의 경기에서 3골을 몰아넣으며 팀의 승리를 이끌었습니다. 지난 10일 데뷔 이후 39일 만에 거둔 쾌거였습니다. 이로써 LAFC는 서부콘퍼런스 4위로 올라섰습니다. 손흥민은 이 기간 동안 5골 2도움을 기록하며 팀의 핵심 선수로 자리 잡았습니다. 특히, 손흥민이 공격 포인트를 기록한 경기에서는 팀이 패배하지 않아 ‘손흥민 공격포인트=불패’라는 공식이 생길 정도였습니다. 손흥민은 함께 투톱으로 나선 데니스 부앙가와의 호흡을 통해 더욱 강력한 공격력을 보여주고 있습니다. 팬들은 손흥민과 부앙가의 조합을 ‘흥부 듀오’라고 부르며 토트넘 시절의 손흥민과 해리 케인의 ‘손케 콤비’를 떠올리기도 합니다. 손흥민은 “첫 해트트릭을 기록하고 좋은 결과를 가져올 수 있어 자랑스럽다”며 앞으로 더 좋은 모습을 보여주겠다는 각오를 밝혔습니다. 마지막으로, 조희대 대법원장을 둘러싼 논란은 사법부의 독립성에 대한 우려를 낳고 있습니다. 조 대법원장이 한덕수 전 총리 등과 만났다는 의혹이 제기되면서 정치권에서 사퇴 요구가 빗발치고 있습니다. 조 대법원장은 관련 의혹을 부인했지만, 야권에서는 해당 만남을 증명하는 녹취 파일이 AI로 생성되었다는 의혹을 제기하며 논란은 더욱 커지고 있습니다. 법조계에서는 정치권이 명확한 근거 없이 사법부를 흔들고 있다는 비판의 목소리가 나오고 있습니다. 이번 사건은 사법부의 독립성과 공정성에 대한 사회적 논의를 촉발할 것으로 보입니다





maekyungsns / 🏆 15. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

로버트 레드퍼드 손흥민 MLS 해트트릭 조희대 대법원장 논란 선댄스 영화제 LAFC

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

두 번의 찰칵·한 번의 앞구르기, MLS를 빛낸 손흥민의 해트트릭 세리머니두 번의 찰칵 그리고 한 번의 앞구르기로 해트트릭(3골)이 완성됐다. 미국 메이저리그사커(MLS)에 진출한 손흥민(33·LAFC)이 시즌 ...

더 많은 것을 읽으십시오 »

‘고감도 골 결정력’ 손흥민, MLS 첫 해트트릭…팀 연승 견인손흥민(33·LAFC)이 고감도 슛감각으로 해트트릭을 작성했다. 미국프로무대 진출 이후 첫 멀티 득점이자, 시즌 5호골이다. 손흥민은 18일(한국시각) 미국 유타주 샌디 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 2025 메이저리그사커(MLS) 원정 경기에서 레알 솔트레이크를 상대

더 많은 것을 읽으십시오 »

골골골 … 美친 손흥민, MLS 첫 해트트릭 폭발LAFC, 솔트레이크에 4대1손, 평점 10점 만점 '완벽'

더 많은 것을 읽으십시오 »

샌디의 밤, 손흥민 세 골에 물들다…10점 만점에 10점손흥민(33·LAFC)이 고감도 슈팅으로 해트트릭을 작성했다. 미국 프로무대 진출 이후 첫 멀티 득점과 시즌 5호골도 기록했다. 손흥민은 18일(한국시각) 미국 유타주 샌디의 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 2025 메이저리그사커(MLS) 원정 경기에서 레알 솔트레이크를

더 많은 것을 읽으십시오 »

손흥민, 해트트릭도 터졌다…시즌 3·4·5호 골 폭풍미국 뉴욕 타임스는 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 레알 솔트레이크전에서 월드클래스 공격수다운 경기력을 뽐낸 로스앤젤레스(LA)FC 손흥민(33)의 활약을 두고 이렇게 표현했다. 손흥민은 18일(한국시간) 미국 유타주 샌디의 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 2025시즌 MLS 정규리그 28라운드 원정경기에서 솔트레이크를 상대로 해트트릭(시즌 3·4·5호 골)을 터뜨리며 LAFC의 4-1 대승을 이끌었다. 뉴욕 타임스는 '손흥민은 LAFC 입단 이후 줄곧 최상의 경기력을 유지하고 있다'고 평가했다.

더 많은 것을 읽으십시오 »

‘흥부’가 기가막혀손흥민은 18일(한국시간) 미국 유타주 샌디의 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 2025시즌 MLS 정규리그 28라운드 원정경기에서 솔트레이크를 상대로 해트트릭(시즌 3·4·5호 골)을 터뜨리며 LAFC의 4-1 대승을 이끌었다. 지난달 10일 데뷔한 MLS에서 손흥민은 39일 만에 첫 해트트릭을 기록했다. 이 기간 손흥민은 5골·2도움을 올렸는데, 특히 손흥민이 공격포인트를 기록한 경기에선 지지 않아 ‘손흥민 공격포인트=불패’가 공식이 됐다.

더 많은 것을 읽으십시오 »