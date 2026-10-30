이번 이스라엘 총선, 연정 구조 도전 - 아랍계 정당은 역대 최다 19석 확보

베냐민 네타냐후 총리가 이끄는 집권 우파와 가디 아이젠코트 전 군 참모총장이 이끄는 야권이 과반 의석을 확보하지 못했다. 아랍계 정당이 역대 최다 19석을 확보하며 연정 가능성에 핵심 변수가 부각되었다.

이스라엘의 이번 총선은 예상보다 흔들리는 정치적 지형을 드러냈다. 베냐민 네타냐후 총리가 이끄는 리쿠드당이 27석을 차지해 제1당이 되었지만 집권 우파 진영은 53석으로 2022년 정권 확보 기록(64석)보다 11석 감소했다.

같은 날 총선 결과 발표에 앞서, 헤르초그와 리쿠드당이 또다른 정당과 연합을 검토하며 미래 정부를 향한 전략적 대화를 시작한다. 한편 가디 아이젠코트 전 군 참모총장이 이끄는 야샤르당은 21석을 차지해 개최한 야권 진영에서 48석을 확보했다. 두 진영이 모두 61석 과반을 잡지 못함에 따라 연합 정부 형성은 불가피한 상황이 되었다. 특히 아랍계 정당 연합인 조인트 리스트가 역대 최다인 19석을 획득함으로써 정치적 물결이 크게 변했다. 11석을 얻은 조인트 리스트와 8석을 획득한 온건 이슬람계 정당 라암이 합산해 19석을 기록했다.

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아랍계 정당 핵심 변수 부상

이는 기존 최대치를 거의 두 배로 끌어올린 결과이며, 아랍계 정당이 과반(61석) 확보 가능성에 한 발짝 다가갈 정도였다. 야권 내부에서 유세프 자바린(조인트 리스트 대표)은 네타냐후 퇴진을 위한 야권 정부 지원 가능성을 열었다. 또한 라암 대표인 만수르 아바스도 야권과의 협력에 긍정적이었다. 민주당 대표가 라암과 만나 정부 구성을 논의하던 모습이 방송에 포착되었다. 61%의 야권 지지자가 라암이 참여한 아이젠코트 정부를 지지한다는 조사 결과가 나오면서, 아랍계 정당이 정부 구성의 핵심 변수로 떠오르게 되었다.

그러나 야권 내부에도 각기 다른 입장이 존재한다. 주요 유대계 야당 지도자들은 아랍계 정당과의 연정을 부정적으로 본다. 27일에 나사렛에서 조인트 리스트 사령부가 선거 결과를 설명하면서, 다수의 유대계 야당이 아랍계 정당과 협력을 거부한다는 입장을 밝힘으로써 연정 가능성을 점검하기 위한 무마가 전개된다. 또한 네타냐후와 오랜 동맹 관계였던 토라유대주의연합(UTJ)은 7석을 차지하면서 내부에서 분열이 일었다. 일부 UTJ 지도자들은 '네타냐후와의 동맹이 수명을 다했다'는 목소리를 내며, 네타냐후와 분별해 야권을 지원할 가능성을 논한다.

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연정 시나리오와 재선거 우려

그들의 핵심 요구는 유대교 신학생의 병역 면제를 법으로 보장하는 것이며, 이는 아이젠코트가 반대하는 포괄적 면제와 충돌한다. 연정 구성 시나리오는 크게 세 가지다. 첫째, 아이젠코트가 아랍계 정당의 지원을 받아 정부를 구성한다. 둘째, 네타냐후가 일부분 야권을 끌어들여 연임하는 방안이다.

셋째, 양측이 타협해 거운 정부를 구성하는 설에서도 정치적 입장 차이가 크기에 현실적으로 어려울 전망이다. 합의에 이르지 못하면 재선거를 치르게 되며, 이는 이스라엘 정치에 추가적인 불확실성을 가져올 것이다. 선거 과정에서 부정선거 공방도 이어졌다. 네타냐후 측은 카타르가 아랍계 정당에 자금 지원과 선거 개입을 시도했다는 의혹을 제기했으며, 카타르는 이에 대해 터무니없다고 반박하였다.

외국의 선거 개입을 조사 중인 국내 정보기관 신베트는 합법적으로 투표한 아랍계 유권자들을 의심해서는 안 된다고 강조했다. 선거 공정성에 대한 의문이 머물러 있지만, 선관위는 최종 개표 결과에 이러한 의혹이 미치는 영향이 없을 것이라 밝혔다. 또한 언급된 이란의 개입 보도는 실제 여부와 영향이 아직 확인되지 않고 있다. 결국 이번 총선은 나름의 거대한 정치적 무대에서 야권과 집권, 아랍계 정당 간의 새로운 협력 가능성을 제시하며, 연정 구조가 이스라엘 정치를 어떻게 재편할지 궁금증을 자아낸다.