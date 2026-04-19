이방인의 설움: 국적 때문에 겪는 차별과 변화하는 동포 사회의 목소리

한국 사회에서 국적이 아닌 이유로 겪는 차별과 소외, 그리고 지방선거를 앞두고 자신의 삶을 바꾸기 위해 적극적으로 목소리를 내기 시작한 중국 동포들의 이야기를 담았습니다. 무료 급식 거부 사례를 통해 드러난 복지 사각지대와 정치권의 참정권 제한 움직임 속에서, 동포 사회는 자신들의 권리를 되찾고 더 나은 미래를 만들어가기 위한 여정을 시작하고 있습니다.

지난 4월 16일, 서울 영등포구 대림동의 한 공원에서 중국 동포 들이 제기차기를 하며 즐거운 시간을 보내고 있었다. 이곳은 과거 주민들의 민원으로 갈등을 겪었으나, 지역 봉사단체와 주민들의 중재로 동포들이 아침에 제기차기를 하고 주민들이 오후에 배드민턴을 즐기는 공존의 공간으로 탈바꿈한 곳이다. 그러나 모든 동포들이 이처럼 평화로운 공간을 누리는 것은 아니다. 얼마 전, 한국 국적이 아니라는 이유로 구립 복지관에서 무료 급식 을 거부당한 지체장애인 김모씨의 사례는 이러한 현실을 단적으로 보여준다. 2008년부터 한국에 거주해 온 김씨는 장애인 등록증은 받았지만, 주민등록등본이 없어 급식 이용이 불가능했다. 해당 복지관 관계자는 구립 시설이라 주민등록등본이 없으면 이용이 어렵다고 답했다. 이는 장애인복지법의 단서 조항에 따른 것으로, 대한민국 국적이 없는 장애인에 대해서는 국가 및 지방자치단체가 예산 등을 고려해 복지사업 지원을 제한할 수 있도록 되어 있다.

김씨의 사례는 세금을 꼬박꼬박 내며 한국 사회에 기여해왔다고 생각하는 동포들이 단지 국적이 다르다는 이유로 기본적인 생활조차 보장받지 못하는 현실을 드러낸다. 이러한 상황은 지방선거를 앞두고 동포 사회의 목소리를 더욱 키우는 계기가 되고 있다. 재외동포와 영주권자에게도 지방선거 투표권을 부여하는 공직선거법 개정 이후, 외국인 유권자가 늘어나면서 일부 정치권에서는 참정권을 제한하려는 움직임도 나타나고 있다. 하지만 동포 사회 내부에서는 이번 선거를 통해 자신들의 삶을 실질적으로 바꿀 정책을 요구하고, 소중한 한 표를 행사하겠다는 기류가 강해지고 있다. 단순히 표를 행사하는 차원을 넘어, 자신들을 혐오하고 배제하려는 세력을 견제하고 일상의 차별을 바꾸기 위한 '유일한 무기'이자 '최소한의 도구'로서 선거권을 인식하는 이들이 늘고 있다. 또한, 대한민국 국적이나 영주권을 취득해 선거권을 가진 중국 동포들과 10년 넘게 국내에 장기 거주하면서도 선거권이 없는 동포들을 만나 그들의 절박한 목소리를 들어보는 것은 우리 사회가 진정한 '생활 정치'의 의미를 되새겨볼 중요한 시점임을 시사한다. 이처럼 동포 사회는 복지 혜택의 사각지대, 공원 이용 제한 등 다양한 어려움 속에서도 자신들의 권리를 찾고 더 나은 삶을 만들어나가기 위한 움직임을 본격화하고 있다. 한편, 정치권의 차가운 시선과 달리, 동포 사회의 기류는 변하고 있으며, 이러한 변화는 향후 한국 사회의 포용성과 다양성을 더욱 증진시키는 방향으로 나아갈 것으로 기대된다





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