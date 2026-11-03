이미래 해외입양인, 국가와 동방 사회복지회 상대로 손해배상 소송 제기

미자선입양가 이미래 씨가 1억 6천만 원 손해배상 청구 소송을 제기했다. 국가의 방관과 동방사회복지회의 허위 고아 신고에 따른 인권 침해 책임 규명을 위한 첫 번째 법적 조치이다.

미국에 입양된 예술가 이미래 (50)씨가 국가와 입양 알선 기관을 상대로 대규모 손해배상 소송을 제기했다. 이 씨는 지난 2일 서울 중구 을지로에서 기자회견을 열고, 1억 6천만 원의 배상을 요구하며 서울중앙지법 에 고소장을 제출했다. 이는 30년간 가족을 찾으며 겪은 고통과 국가 시스템의 실패에 대한 엄중한 책임 추궁의 의미이다.

국가 방관 책임 규명하는 법적 조치

이미래 씨는 1976년 4월 서울 종로구 동연하 의원에서 태어난 후, 의사 정아무개씨의 의뢰로 동방사회복지회로 이송됐다. 동방사회복지회는 그녀를 위탁 가정에서 양육하는 동안, 같은 해 5월 건물 앞에서 아기를 발견했다는 허위 신고를 통해 '기아 발견' 절차를 밟았다. 이후 그녀의 호적에 '고아' 기록을 신설하며 불법 입양의 문을 열었다.

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당시 적용된 고아입양특례법은 병원이나 입양 기관이 친부모의 정보를 확인하고 동의 여부를 검증하도록 강제했다. 하지만 동방사회복지회는 이 법적 의무를 무시한 채 입양을 강행했다. 이미래 씨는 이러한 국가 차원의 방관과 기관의 비리가 자신의 인권 침해와 직결된다고 주장하며 소송을 통해 정당한 배상을 요구하고 있다.

허위 사실 기반 입양 절차의 문제점

이미래 씨가 최근 아동권리보장원을 통해 확보한 자료에 따르면, 동방사회복지회는 입양 근거로 '세 자매 부부가 딸이라 아이를 포기했다'는 의사의 단서적 진언만 인용했다. 실제 입양동의서에는 부모의 서명이 전혀 없었으며, 해외입양이민승낙서에도 친부모 대신 의사 서명과 날인만 기재되어 있었다. 이는 입양 절차가 근본적으로 위법했음을 보여주는 결정적 증거이다.

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서울시는 이러한 의심스러운 입양 과정에서 아무런 문제 제기를 하지 않았다. 시 당국은 동방사회복지회 대표를 후견인으로 지정한 뒤, 신속하게 입양이 완료될 수 있는 행정 절차를 진행했다. 당시 정부는 입양의 적법성을 직접 판단하거나 출국 후 아동을 보호할 의무를 저버린 채, 오직 알선 기관에 모든 책임을 떠넘긴 것으로 밝혀졌다.

증거 은닉과 진상 규명의 어려움

이미래 씨는 동방사회복지회가 관련 자료를 고의로 제공하지 않아 친부모 정보를 확인할 수 있는 기회를 박탈당했다고 밝혔다. 1998년 처음 동방을 방문해 자료를 요청했을 때는 거절당했으며, 올해 초 아동권리보장원을 통해서야 해외입양이민승낙서를 받을 수 있었다. 이 문서에는 태아를 분만하고 증인으로 참여한 의사의 존재가 명시되어 있었으나, 해당 의사는 이미 사망한 상태였다.

이미래 씨는