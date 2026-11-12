이문철 시인 충주문학상 상금 전액 이주노동자 유가족 기부

20년 차 목공 이문철 시인이 한파로 숨진 캄보디아 이주노동자 속헹을 기린 시 '한파'로 받은 제20회 충주중원문학상 최우수상 상금 전액을 유가족에게 전달해 사회적 관심을 받고 있다.

20년 이상 목공 분야에서 근무해온 이문철 氏が 2020년 경기 포천의 비닐하우스에서 숨진 캄보디아 이주노동자 속헹씨를 기린 시 '한파'로 제20회 전국 충주중원문학상 최우수상을 수상했다. 이문철 氏는 지난달 30일 충주시청에서 열린 시상식에서 받은 상금 전액을 포천이주노동자센터 를 통해 속헹씨의 유가족에게 전달하기로 했다고 밝혔다. 센터는 이 기부금을 통해 속헹씨의 자녀에게 전달할 예정이다. 이는 문학적 성취가 사회적 약자의 죽음에 대한 연대와 책임으로 이어진 사례로 평가받는다.

시인의 창작 동기와 상금 기부의 배경

이문철氏는 평소 목공 일터에서 목격한 노동자들의 안타까운 죽음들을 노트에 기록하며 시상을 다져왔다. 그중에서도 2020년 12월 20일 경기 포천의 비닐하우스 숙소에서 얼어 숨진 캄보디아 국적의 이주노동자 속헹씨의 사건은 그에게 깊은 트라우마로 남아 있었다. 이氏は 당시 선진국이라는 국가에서 난방도 제대로 되지 않는 열악한 숙소에서 지내다 숨진 속헹씨의 소식이 전달되었을 때, 동료들과 함께 슬픔을 나누며 울었던 기억을 되새겼다.

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그는 그날의 비참한 현실을 노트에 옮기며 시를 쓰기 시작했고, 수년에 걸쳐 '한파'라는 작품을 완성했다. 시 속에는 여성의 떨리는 목소리가 주인집 피아노 소리에 묻히고, 비닐하우스 안의 숨이 점점 가늘어지는 모습들이 묘사된다. 죽어가는 이를 외면한 세상에 대해 '우리들의 심장은 온기가 남아 있는 것일까'라고 묻는 이 시는 사회적 무관심에 대한 강한 비판을 담고 있다.

시 작결의 결정적인 계기는 포천이주노동자센터 김달성 목사의 페이스북 게시글이었다. 김달성氏가 연이어 올린 이주노동자의 노동 및 주거 실태를 알리는 글을 읽던 중, 이문철氏는 속헹씨가 살았던 비닐하우스 숙소 사진을 휴대전화에 저장했다. 이후 해당 사진이 게재된 한겨레 보도를 접한 이氏は 공모전에 시를 제출하기로 결심했다. 그는 시가 책에 실려 더 많은 대중에게 속헹씨의 죽음을 알릴 수 있을 것이라고 믿었다.

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사건認定과 국가 배상 책임 확정 과정

속헹씨의 죽음은 단순한 사고가 아니라 사회적 구조적 문제가 야기한 비극으로 규정되면서 법적, 제도적 개선의 계기가 되었다. 유족과 이주인권단체들의 끈질긴 대응 결과, 속헹씨의 사망은 2022년 5월 공식적으로 산업재해로 인정되었다. 이는 이주노동자의 열악한 주거 환경과 노동 조건이 생명권 침해로 이어졌음을 국가가 공식 인정한 첫 사례 중 하나로 주목받는다.

또한 올해 1월 대법원은 사업장 및 숙소에 대한 적절한 지도와 점검을 소홀히 한 국가의 배상 책임을 최종적으로 확정했다. 이에 따라 정부는 국가 차원의 책임 인정 및 배상 의무를 이행해야 하는 상황에 처했다. 2월에는 김영훈 고용노동부 장관이 직접 유족에게 사과 서한을 보내며 사회적 책임을 인정하는 모습도 보였다. 이러한 법적 판결들은 이주노동자 보호 체계의 허점을 드러내고 개선을 촉구하는 중요한 지표가 되고 있다.

포천이주노동자센터의 역할과 문학의 사회적 기능

포천이주노동자센터 대표 김달성 목사는 이문철氏の 기부를 이주노동자 주거권 운동이 확대되는 과정으로 해석했다. 김달성氏는 앞서 속헹씨 사건을 바탕으로 쓴 소설 '얼지 않는 소카'를 계간 '황해문화' 올해 봄호에 발표하기도 했다. 그는 이문철氏の 연락을 받고 놀라움을 금치 못하면서도, 문학이 사회 변화의 촉매제 역할을 할 수 있음을 인정했다.

김달성氏는 시와 소설에 담긴 이야기가 독립영화나 다큐멘터리로 제작되어 더 많은 이에게 도달하기를 바란다며, 이 사건이 결코 묻히지 않도록 계속 기억하고 공론화해야 한다고 강조했다. 그는 '가해자가 되어버린 우리 사회'를 변화시키는 귀한 자극제가 될 수 있는 문학적 노력의 중요성을 역설했다. 이문철氏の 기부는 단순한 재물 전달을 넘어, 문학을 통한 사회 인식 개선과 정의 구현의 모범적인 사례로 기록될 전망이다.