이명박 전 대통령의 부산 방문과 박형준 후보 지원 유세 둘러싼 정치적 갈등

이명박 전 대통령이 국민의힘 박형준 부산시장 후보를 지원하기 위해 부산을 찾아 지지층 결집에 나섰으나, 이를 두고 시민단체의 규탄과 야권의 구태 정치 비판이 쏟아지며 지역 정가가 뜨겁게 달아오르고 있습니다.

6.3 지방선거를 목전에 둔 시점에서 전직 대통령들의 선거 지원 행보가 이어지고 있는 가운데, 박근혜 전 대통령에 이어 이명박 전 대통령이 국민의힘 박형준 부산시장 후보를 돕기 위해 부산을 전격 방문했습니다.

이 전 대통령은 31일 오전 부산 수영로교회에서 예배를 드린 후 해운대구 구남로 일대와 전통시장을 돌며 박 후보에 대한 공개적인 지지 의사를 표명했습니다. 특히 이 전 대통령은 직접 마이크를 잡고 유세에 참여하며 지지층의 결집을 호소하는 등 적극적인 지원 사격에 나섰습니다. 국민의힘 측은 전직 대통령들의 이러한 등판이 보수 지지층을 하나로 묶는 강력한 동력이 될 것으로 기대하는 모습입니다. 이날 오전 10시 40분경, 이 전 대통령이 수영로교회 평강홀 방면으로 입장하자 현장에 있던 취재진과 신도들의 관심이 집중되었습니다.

그의 곁에는 과거 이명박 정부에서 함께 호흡을 맞췄던 박형준 후보를 비롯해 이성권, 주진우, 김미애, 김대식 국회의원 등이 동행했습니다. 교회 신도들은 이 전 대통령을 반갑게 맞이하며 안부를 묻거나 악수를 청했고, 이 전 대통령 역시 밝은 표정으로 응대하며 시민들과의 접촉면을 넓혔습니다. 일부 신도들의 셀카 촬영 요청에도 흔쾌히 응하며 친근한 모습을 보인 그는 곁에 있던 박 후보를 자연스럽게 소개하며 지지를 유도했습니다. 이후 그는 예배 시간을 맞추어 2층 예배당으로 이동해 경건하게 일정을 소화했습니다.

오후 일정으로 이 전 대통령은 부산의 가장 번화한 거리 중 하나인 해운대구 구남로로 이동했습니다. 국민의힘은 이곳에 선거 유세차를 배치하고 이 전 대통령을 위한 지원 거점을 마련했습니다. 먼저 마이크를 잡은 박형준 후보는 부산을 특별히 방문해 준 이 전 대통령에게 감사의 뜻을 전하며 지지를 부탁했습니다. 이어 마이크를 넘겨받은 이 전 대통령은 이번 부산시장 선거에 깊은 애정을 가지고 방문했다며, 이번이 자신이 직접 마이크를 잡고 유세하는 첫 사례라고 강조했습니다.

그는 현재 박 시장이 부산을 미래 지향적으로 발전시키고 있다는 점을 높게 평가하며, 부산의 발전이 곧 대한민국의 발전으로 이어진다는 논리를 펼쳤습니다. 특히 이 전 대통령은 지혜롭게 일을 잘 처리하고 시작한 일을 끝까지 마무리할 수 있는 시장이 필요하다며 박형준 후보를 적임자로 꼽았습니다. 그는 자신이 과거 서울시장으로 재임하던 시절에도 야당 소속이었다는 점을 언급하며, 현재의 정치적 상황에서 부산 발전을 위해 누구를 선택해야 하는지가 무엇보다 중요하다고 역설했습니다.

대통령이나 장관이 누구냐보다 부산을 이끌 시장이 누구냐가 지역 발전에 결정적인 영향을 미친다며 국민의힘에 대한 지지를 강력히 당부했습니다. 이후 그는 해운대 시장을 방문해 상인들과 일일이 악수를 나누며 지지를 호소했으며, 짧은 동선임에도 불구하고 많은 인파가 몰려 30분 넘게 시간이 소요될 정도로 열띤 분위기가 이어졌습니다. 하지만 이러한 행보를 바라보는 시선이 모두 긍정적인 것은 아니었습니다.

이 전 대통령이 예배에 참석하던 시각, 수영로교회 인근에서는 가덕도신공항국민행동본부와 부울경길을찾는사람들 등 10여 개의 시민단체가 모여 이 전 대통령의 부산 방문을 규탄하는 기자회견을 열었습니다. 이들은 손피켓을 들고 이 전 대통령의 퇴장을 요구하며, 과거 해양수산부 폐지와 동남권 신공항 백지화 등으로 부산의 현안 해결을 가로막았던 인물이 다시 부산을 찾아 선거에 개입하는 것은 시민들에 대한 모독이라고 강하게 비판했습니다.

특히 뇌물과 횡령 혐의로 징역형을 선고받았던 전력이 있는 인물이 선거 지원에 나선 것은 무책임한 행보이며, 사면을 받은 처지라면 자중하며 속죄하는 마음을 갖는 것이 우선이라는 지적이 쏟아졌습니다. 정치권에서도 여야의 공방이 격렬하게 전개되고 있습니다. 더불어민주당은 이러한 전직 대통령들의 잇따른 등판을 구태 정치의 전형이라고 규정했습니다. 민주당 부산시장 후보 선대위는 부산을 쇠퇴시킨 장본인을 다시 불러 표를 얻으려는 발상은 낡은 책임 회피 정치라며 강하게 맞받았습니다.

특히 박지원 의원은 사회관계망서비스를 통해 12.3 내란으로 옥중에 있는 윤석열 씨까지 선거 메시지를 내놓는 상황이 올지도 모른다며, 국민들이 정신을 바짝 차리고 심판해야 한다고 주장했습니다. 정청래 대표 역시 윤어게인, 박어게인, MB어게인이라는 표현을 쓰며 보수 결집이 일어나면 반대로 진보 진영의 대결집이 일어날 것이라고 경고했습니다. 반면 국민의힘은 이러한 비판에 대해 보수 통합이라는 하나의 목표를 위해 전직 대통령들이 움직여준 것이라며 그 절실함을 강조했습니다. 선거 개입 여부는 결국 국민이 판단할 문제라는 입장을 고수했습니다.

박형준 후보 측 또한 민주당의 비판에 대해 과거 이명박 정부가 낙동강 삼락생태공원과 에코델타시티 등 부산의 미래를 위한 씨앗을 심었으며, 그것이 지금 꽃을 피우고 있다고 반박했습니다. 과거에 매몰된 자는 미래를 말할 수 없다며 민주당이 현실과 동떨어진 주장을 통해 사태를 왜곡하고 있다고 꼬집었습니다. 이번 이 전 대통령의 방문은 보수 지지층을 결집시키는 효과와 동시에 야권의 강한 반발을 불러일으키며 6.3 지방선거의 긴장감을 더욱 고조시키고 있습니다





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