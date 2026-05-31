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이명박, 박근혜 전 대통령이 부산·대구를 찾아 국민의힘 후보 지원

정치 News

이명박, 박근혜 전 대통령이 부산·대구를 찾아 국민의힘 후보 지원
이명박박근혜국민의힘
📆5/31/2026 7:55 PM
📰kyunghyang
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이명박 전 대통령과 박근혜 전 대통령이 각각 부산과 대구를 찾아 국민의힘 후보 지원에 나섰다. 이 전 대통령은 부산 수영구 수영로교회에서 박형준 국민의힘 부산시장 후보와 함께 예배에 참석한 뒤 해운대 전통시장에서 합동 유세를 벌였다. 박 후보는 친이명박계 인사로 이명박 정부 당시 대통령실 홍보기획관과 정무수석 등을 지냈다.

이명박 전 대통령과 박근혜 전 대통령이 각각 부산과 대구를 찾아 국민의힘 후보 지원에 나섰다. 이 전 대통령은 부산 수영구 수영로교회에서 박형준 국민의힘 부산시장 후보와 함께 예배에 참석한 뒤 해운대 전통시장에서 합동 유세를 벌였다.

그는 '시장은 말로 하는 정치인이 아니라 일하는 사람이 필요하다'며 '나는 서울시장 시절 야당 시장이었지만 일하는 시장을 시민들이 뽑아주셔서 서울이 발전할 수 있었다'고 말했다. 그는 '대통령·장관이 누구냐가 아니라 부산시장이 누구냐가 부산 발전에 큰 영향을 주는 것'이라고 강조했다. 박 후보는 친이명박계 인사로 이명박 정부 당시 대통령실 홍보기획관과 정무수석 등을 지냈다. 이 전 대통령은 지난 15일에도 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 서울 중구 청계천을 함께 걸으며 지원 행보를 했다.

박 전 대통령은 이날 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 대구 중구 서문시장과 수성구 수성못 인근에서 유세에 나섰다. 박 전 대통령은 '대구를 보수의 상징이라고 그러지 않나. 그중에서도 서문시장이야말로 보수의 상징적인 곳'이라며 '여기 계신 분들이 추 후보에게 압도적 지지를 보내주시면 대구 경제를 잘 살려서 여러분께 보답해드릴 거라고 생각한다'고 말했다. 여권은 두 전직 대통령의 선거 지원을 맹비판했다.

강준헌 더불어민주당 수석대변인은 국회 기자간담회에서 '해양수산부를 해체하고, 가덕도 신공항 사업을 백지화시켰던 이명박 전 대통령이 부산의 미래를 말할 자격이 있느냐'며 '다스의 실소유주가 아니라고 내빼다가 결국 법정에서 횡령이 인정돼 감옥에 갔던 비리의 주범이기도 하다'고 했다. 대구시장 선거에서 김부겸 민주당 후보 지지를 밝힌 홍준표 전 대구시장은 전날 페이스북에 '박근혜 전 대통령을 내세운 감성 자극 투표로는 대구 미래가 더 암담해질 뿐'이라고 남겼다

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이명박 박근혜 국민의힘 부산시장 대구시장

 

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