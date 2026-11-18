이마트24의 냉동 디저트 '아이스고구마맛탕'이 출시 두 달도 안 되어 누적 판매량 10만개를 기록했다. 젊은 층을 타깃으로 한 참신한 아이템이 냉동식품 시장을 놀라게 하는 중.

이마트24 의 냉동 디저트 상품인 ' 아이스고구마맛탕'이 출시된 지 두 달도 채 지나지 않아 누적 판매량 10만개를 돌파하며 큰 반향을 일으키고 있다. 냉동식품 카테고리에서 만두나 피자 같은 식사 대용 제품이 주를 이루는 상황에서 디저트 상품의 이러한 성과는 이례적이라고 평가받는다.

초기 물량 소진과 폭발적 발주

해당 상품은 출시 초기 준비 물량이 불과 12일 만에 전량 소진될 정도로 판매 속도가 빠른 편이었다. 상품을 기획하고 개발한 김지수 이마트24 신선HMR팀 MD는 점포들의 주문 패턴을 통해 이미 흥행이 예견되었음을 확인했다고 밝혔다. 그는 신제품 출시 초반부터 평소 냉동 디저트 카테고리에서는 볼 수 없었던 속도로 점포 발주량이 증가하고 있는 것을 보고 놀랐다고 회상했다.

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데이터 기반 트렌드와 개발 과정

이 상품의 개발은 이마트24 사내 트렌드연구소가 검색 포털과 SNS, 커뮤니티 데이터를 분석한 결과에서 시작되었다. 연구소는 올해 초 젊은 소비자 사이에서 떠오르는 키워드로 '구황작물'을 주목했고, 이를 상품화할 방안으로 일본 편의점의 고구마맛탕을 제안했다. 김 MD는 일본 출장 중 현지 상품을 직접 시식해 본 후, 고구마의 달콤함과 바삭한 설탕 코팅이 어우러진 식감이 국내 소비자들에게도 크게 호응을 얻을 것이라고 판단했다.

그는 특히 2030대를 주요 타깃으로 설정하고, 편의점에서도 간편하게 즐길 수 있는 냉동 디저트 형태로 구현하는 것을 목표했다. 중국이나 일본 상품의 수입은 가격 경쟁력과 맛 모두에서 국내 시장 요구를 충족시키기 어렵다고 판단하여, 최종적으로 국내 소비자 입맛에 맞춰 직접 개발하기로 결정했다. 이 과정에서 가장 큰 도전 과제는 얼어 있는 상태에서 설탕 코팅의 바삭함과 고구마 내부의 부드러움을 동시에 살리는 것이었다.

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기술적 난제 돌파와 제품 특징

해동 없이 바로 먹을 수 있는 만큼 코팅이 지나치게 딱딱해지거나 눅눅해지는 현상을 방지하는 것이 핵심이었다. 이를 위해 고구마의 수분을 충분히 제거한 후, 설탕과 특제 시럽을 이용해 최소 세 차례에 걸쳐 코팅 작업을 진행했다. 익힘 정도는 물론 코팅의 온도, 시간, 횟수, 그리고 당도를 세밀하게 조절하며 총 10차례에 걸친 테스트를 거쳤다.

완성된 제품의 고구마는 일본 상품보다 얇고 길게 형성되어 코팅과 식감의 균형을 잡았다. 손으로 집어 먹기 편하도록 설계했으며, 맛탕 특유의 달콤함을 유지하되 지나치게 당도가 높지 않도록 조절했다. 포장은 소비자와 점포의 편의를 모두 고려했는데, 지퍼형 파우치를 적용해 조금씩 나누어 먹고 남은 상품을 보관할 수 있게 했다. 또한 국내 편의점 냉동고가 세워서 진열하는 특성에 맞춰 바닥이 서서 진열할 수 있는 형태로 제작했다.

SNS 반응과 후속 라인업 계획

출시 이후 SNS와 온라인 커뮤니티에는 재고가 있는 이마트24 점포를 찾아다니며 구매했다는 소비자들의 후기가 끊이지 않고 있다. 이러한 인기를 바탕으로 김 MD는 고구마 외에도 다양한 원물을 활용하거나 새로운 맛의 시럽을 접목하는 후속 라인업 확장을 검토 중이라고 전했다. 이는 이마트24가 앞으로도 젊은 소비자층의 니즈를 빠르게 반영한 신상품 개발에 집중할 것임을 시사한다.