이마트 ‘고래잇 페스타’…여름 먹거리·가전 최대 50% 할인

이마트가 4월 30일부터 5월 6일까지 ‘고래잇 페스타’를 열고 수박, 참외, 에어컨 등 여름 상품을 파격적인 가격으로 판매합니다. 최대 50% 할인 혜택과 다양한 프로모션을 제공합니다.

이마트 가 4월 30일부터 5월 6일까지 ‘ 고래잇 페스타 ’를 개최하여 다가오는 여름을 위한 다양한 상품을 파격적인 할인가로 제공합니다. 이번 행사에서는 수박, 참외, 자연산 광어 등 여름 제철 먹거리부터 에어컨 , 선풍기와 같은 여름 필수 가전 및 용품까지 폭넓게 할인합니다.

특히 수박은 20만 통의 물량을 준비하여 최대 40% 할인된 가격으로 판매하며, 당도 11~12브릭스의 고품질 상품만을 엄선했습니다. 성주 참외 역시 300톤 이상 준비하여 ‘참외 골라담기’ 행사를 통해 저렴하게 구매할 수 있습니다. 또한, 쿠쿠 벽걸이 에어컨을 행사카드 전액 결제 시 29만 9500원에, 신일 7엽 BLDC 선풍기를 50% 할인된 5만 9000원에 구매할 수 있습니다. 냉감 침구류 전 품목은 최대 40% 할인하며, 자연산 광어회와 필렛도 반값에 즐길 수 있습니다.

활전복, 대게 등 인기 수산물 역시 할인 행사에 포함됩니다. 한우, 삼겹살, 계란과 같은 식탁 필수품도 반값 할인하며, 냉동식품, 간편식, 생필품 2개 이상 구매 시 50% 할인 혜택을 제공합니다. 행사 기간 중 2회 방문 구매 시 e머니를 최대 1만 5000점 제공하고, 스탬프 이벤트와 함께 고래잇 디자인의 감사 봉투, 카드 세트를 증정합니다. SSG닷컴 이마트몰에서도 동일한 혜택을 누릴 수 있습니다.

이마트는 이번 행사를 통해 고객들의 여름 준비 부담을 줄이고, 압도적인 가격 경쟁력을 선보일 계획입니다. 이마트 전략마케팅 본부장은 ‘극한 감사세일’ 테마로 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하고자 노력한다고 밝혔습니다. 이번 ‘고래잇 페스타’는 이른 더위와 물가 상승으로 어려움을 겪는 고객들에게 여름을 시원하고 경제적으로 준비할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 다양한 할인 행사와 프로모션을 통해 고객 만족도를 높이고, 여름 시장을 선도할 것으로 기대됩니다.

특히, 신선식품과 가전제품의 파격적인 할인은 고객들의 발길을 사로잡을 것으로 예상됩니다. 이마트는 앞으로도 고객들에게 더 많은 혜택을 제공하기 위해 노력할 것입니다





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