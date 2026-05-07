이란의 호르무즈 해협 통제 전략과 글로벌 에너지 안보의 위기

이란이 호르무즈 해협의 통항 안전을 주장하면서도 실제로는 전담 관리 청(PGSA)을 설립해 통행 허가제와 통행료 징수를 추진하는 치밀한 전략을 분석하고, 이것이 미국과의 핵 협상 및 국제 사회에 미칠 파급 효과와 이란의 경제적 절박함을 다룹니다.

최근 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 의 안전한 통항이 가능해졌다고 발표하며 표면적으로는 긍정적인 분위기를 조성하고 있으나, 그 내면을 들여다보면 이는 매우 정교하게 계산된 전략적 기만일 가능성이 큽니다.

표면적으로는 통항의 가능성을 열어두는 것처럼 보이지만, 실상은 과거의 자유로운 항행 체제로 돌아가려는 의지가 전혀 없음을 보여주고 있습니다. 특히 주목해야 할 점은 이란 외무장관이 언급한 일주일간의 항행 허용 조치조차도 단순한 개방이 아니라, 이란 혁명수비대와의 사전 협의와 신고 절차를 전제로 하고 있다는 사실입니다. 이는 국제법상 보장된 자유 항행의 원칙을 정면으로 부정하는 것이며, 사실상 이란의 허락 없이는 그 누구도 해협을 통과할 수 없다는 통제권을 선언한 것과 다름없습니다.

더욱 심각한 문제는 이란이 단순히 구두로 이를 주장하는 수준을 넘어, PGSA라는 호르무즈 해협 전담 관리 청을 실제로 설립하고 공식적인 이메일 주소까지 생성하며 제도적 장치를 마련했다는 점입니다. 이는 일시적인 협상용 레버리지를 만드는 수준을 넘어, 해협 통행에 대한 허가제와 통행료 징수라는 법제화를 차근차근 진행하고 있음을 시사합니다. 즉, 신고하지 않은 선박의 통과를 막고, 통과를 원하는 국가로부터 경제적 대가를 받아내겠다는 치밀한 계획이 실행 단계에 접어든 것입니다. 이러한 상황에서 가장 우려되는 시나리오는 미국, 특히 도널드 트럼프 대통령의 외교적 접근 방식입니다.

트럼프 대통령은 전형적인 거래 중심의 외교 스타일을 가지고 있으며, 그가 가장 중요하게 생각하는 것은 이란의 핵 개발 저지와 관련한 가시적인 성과일 가능성이 높습니다. 만약 이란이 핵 프로그램에 대해 파격적인 양보를 제안하며 그 대가로 호르무즈 해협에 대한 실질적인 통제권을 묵인해달라는 딜을 시도한다면, 미국이 이를 수용할 위험이 있습니다. 미국 입장에서는 핵 위협 제거라는 거대한 성과를 얻기 위해 해협의 통항권이라는 부차적인 문제를 이란의 자율에 맡기는 결정을 내릴 수 있다는 것입니다. 하지만 이는 전 세계적인 재앙이 될 수 있습니다.

미국과 이란이 단독으로 합의하여 해협의 통제권을 인정해 버린다면, 해당 해협을 통해 에너지를 수입하는 한국, 일본, 중국 등 수많은 국제 사회 국가들은 이란의 부당한 요구와 통행료 징수라는 현실에 그대로 노출되게 됩니다. 결국 미국은 핵 문제라는 자신의 실익을 챙기겠지만, 나머지 세계 국가들은 이란이라는 국가가 설정한 불합리한 규칙 속에서 매번 갈등하고 싸워야 하는 최악의 상황에 직면하게 될 것입니다. 이는 국제 해상 물류의 근간을 흔드는 일이며, 글로벌 에너지 안보에 심각한 위협을 초래하는 행위입니다. 그렇다면 이란은 왜 전 세계를 적으로 돌릴 수 있는 이토록 무모하고 상식 밖의 행동을 지속하는 것일까요.

그 핵심에는 극심한 경제적 궁핍과 정권 유지라는 절박한 생존 본능이 자리 잡고 있습니다. 오랜 기간 지속된 미국의 경제 제재와 동결 자산 문제로 인해 이란의 경제는 이미 회복 불가능한 수준의 타격을 입었으며, 국가 재건을 위한 자금 마련이 시급한 상황입니다. 만약 미국이 아무런 보상 없이 제재만 유지한 채 떠나거나, 혹은 핵 합의만 이루고 경제적 보상을 외면한다면 이란 정권은 내부적인 붕괴 위기에 처할 수밖에 없습니다. 이란 입장에서 호르무즈 해협은 단순한 바닷길이 아니라, 전 세계 경제를 인질로 잡고 돈을 끌어낼 수 있는 최후의 보루이자 유일한 경제적 무기인 셈입니다.

즉, 해협의 통제권을 통해 전 세계로부터 통행료를 징수하거나 미국으로부터 막대한 경제적 양보를 받아내는 것만이 정권의 생존과 재건을 가능케 하는 유일한 길이라고 판단하고 있는 것입니다. 이러한 절박함이 상식적인 외교 관계를 무시한 채 극단적인 통제 전략으로 나타나고 있으며, 이는 단순한 협상 전술이 아니라 체제 생존을 위한 처절한 몸부림으로 해석해야 합니다. 따라서 국제 사회는 이란의 긍정적인 제스처 뒤에 숨겨진 제도적 통제 계획을 예의주시하고, 특정 국가 간의 밀실 합의가 글로벌 공공재인 해상 항로의 권리를 침해하지 않도록 강력한 공동 대응 체계를 구축해야 할 시점입니다





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