이란발 긴장 고조: 군사적 위협, 수사권 조정 문제, 노동 분쟁, 미흡한 수사 관리

트럼프 대통령의 강경 발언으로 호르무즈 해협 긴장이 고조되고, 검경 수사권 조정에 따른 불송치 사건 급증, 공무직 노조의 교섭 요구, 그리고 미흡한 수사 관리로 인한 문제들이 복합적으로 발생하며 사회적 불안이 커지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 봉쇄 시 이란의 발전소와 교량 공격을 언급하며 긴장이 최고조에 달하고 있다. 48시간의 시한을 제시하며 군사적 행동 가능성을 직접적으로 언급했고, 군 관계자 회견을 예고해 추가 조치 발표 가능성도 내비쳤다. 앞서 그는 이란 발전소 인프라 공격 유예 시한을 연장한 바 있지만, 상황은 더욱 심각해지고 있다. 미국은 격추된 F-15E 조종사 구출을 위해 지상전을 펼치고 중동으로 병력과 장비를 이동시키며 군사적 움직임을 본격화하고 있다. 이스라엘 또한 에너지 시설 타격 준비를 마치고 미국의 승인을 기다리는 등, 중동 정세는 매우 불안정한 상황으로 치닫고 있다. 트럼프 대통령이 협상의 여지를 남겨두긴 했지만, 미·이스라엘의 이란 공격과 이란의 보복 공격이 이어지면서 긴장은 더욱 고조되고 있다. 이러한 일련의 사태는 국제 유가 상승 및 세계 경제 불안정으로 이어질 수 있으며, 외교적 해결책 모색이 시급하다는 것을 시사한다.

\최근 검경 수사권 조정 이후 경찰의 불송치 사건 급증은 심각한 문제로 대두되고 있다. 특히 사기 및 강제추행 피해 고소인들이 증거 불충분 등의 불명확한 사유로 불송치 결정을 통보받는 사례가 빈번하게 발생하고 있으며, 이는 피해자들에게 깊은 절망감을 안겨주고 있다. 지난해 경찰의 불송치 건수는 60만 건에 육박했고, 고소인의 이의신청을 통해서만 검찰로 사건이 넘어가는 현행 제도 하에서, 검찰의 재수사 요청 비율은 극히 낮아 사실상 경찰의 불송치 결정이 그대로 확정되는 경우가 많다. 전문가들은 수사 과정에서 어떤 증거가 부족한지, 법리적으로 구성 요건에 해당하는지 명확하게 설명해야 고소인이 이의신청 및 추가 증거 제출을 할 수 있다고 지적하며, 증거 불충분 무혐의와 같은 불분명한 결론은 피해자에게 절망감을 안겨준다고 강조한다. 경찰 수사에 대한 감시 및 보완 기능을 강화하기 위해 전건송치 제도의 필요성이 제기되고 있지만, 관련 논의는 미흡한 실정이며, 검찰개혁으로 인해 경찰 수사 종결에 대한 견제가 더욱 어려워질 수 있다는 우려도 제기되고 있다.\중앙부처 공무직 노조가 실질적인 임금 및 근로조건 결정을 위해 기획예산처에 직접 교섭을 요구하는 상황이 벌어지고 있다. 노란봉투법 시행 이후 처음으로 원청의 사용자성을 인정한 노동위원회의 판단은 중요한 선례로 작용할 수 있다. 하지만 첫 판단 이후에도 현장에서는 갈등이 심화될 것이라는 우려가 나오고 있으며, 실제로 노동위원회에 많은 사건이 접수되고 있다. 노동위원회는 용역계약서 및 과업내용서를 근거로 원청이 하청 노동자의 안전 관리 및 인력 배치에 실질적 지배력을 행사한다고 판단했지만, 무엇이 실질적 지배력에 해당하는지는 개별 사안마다 달라질 수 있어 기업과 노조 모두 판단에 어려움을 겪고 있다. 전문가들은 사용자성 인정이 분쟁의 시작이며, 교섭 의제, 교섭단위 분리, 부당노동행위, 대체근로 허용 범위 등 교섭 전 과정에서 갈등이 예상된다고 말한다. 노동부의 상급단체만 달라도 교섭단위를 분리할 수 있다는 해석은 현장의 혼란을 가중시키고 있으며, 사법부 판단 전에 노동부가 교섭 불응을 부당노동행위로 보고 사법 처리를 진행하는 것이 적절한지에 대한 의문도 제기되고 있다. 대체근로 허용 범위 역시 새로운 쟁점으로 떠오를 가능성이 크다.\대전지검 서산지청이 2021년 경찰에 보완수사를 요구했던 불송치 결정 기록이 5년 만에 전달되면서, 일부 사건의 공소시효가 만료되어 처벌이 불가능해지는 상황이 발생했다. 이는 경찰의 전산 시스템 미비와 담당자의 실수로 기록이 누락된 결과로, 음주운전 사건의 경우 면허 취소 기준을 넘는 혈중알코올농도임에도 불구하고 처벌을 피하게 되었다. 수사준칙에 따라 경찰은 3개월 내에 보완수사를 이행해야 하지만, 이를 강제할 수 있는 방법이 없어 보완수사요구 이후 관리가 제대로 이루어지지 않는다는 문제점이 드러났다. 미군의 이란 상공에서 격추된 전투기 F-15E 조종사 구출 작전은 극적인 성공을 거두었지만, 이 과정에서 발생한 복잡한 상황들은 중동 지역의 불안정성을 더욱 심화시켰다. 한국 선박 26척이 호르무즈 해협 인근에서 대기 중인 상황 또한 장기화될 경우 해운업계에 심각한 경제적 손실을 초래할 수 있다는 우려를 낳고 있다. 정부는 국제 공조를 유지하며 개별 협상을 지양하고 있지만, 해운업계의 어려움은 더욱 커지고 있으며, 특히 중소 선사들은 줄도산의 위험에 직면해 있다





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이란 호르무즈 해협 군사적 위협 수사권 조정 노동 분쟁

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