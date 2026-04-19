이란발 지정학적 리스크에 뉴욕증시 제동, 비트코인도 급락

이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 우려로 뉴욕증시가 사상 최고치 경신 이후 급락하며 투자 심리가 위축되었다. 비트코인 역시 큰 폭으로 하락했으며, 연내 금리 인하 기대감도 후퇴했다. 향후 실적 시즌과 중동 리스크의 상관관계가 주목된다.

이란발 지정학적 리스크가 다시 고조되면서 뉴욕증시 의 상승세가 제동이 걸렸다. 지난 17일(현지시간)까지 이란과의 종전 기대감에 힘입어 연일 사상 최고치를 경신하며 뜨겁던 미국 증시는 주말 사이 호르무즈 해협 재봉쇄 우려가 불거지자 투자 심리가 급격히 위축되는 양상이다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 S&P500지수는 전일 대비 84.78포인트(1.2%) 상승한 7126.06에, 나스닥지수는 365.78포인트(1.52%) 상승한 2만4468.48에 각각 마감하며 3거래일 연속 최고치를 갈아치웠다. 국내 증시 역시 코스피 지수가 한 주간 8% 가까이 급등하며 6200선 재돌파를 눈앞에 두는 등 긍정적인 흐름을 보였다. 하지만 18일(현지시간) 이란 군부의 호르무즈 해협 재봉쇄 선언과 유조선 피격 소식이 전해지면서 상황이 급변했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 강경 대응을 예고하자 시장은 다시 위험자산 회피 심리를 강화하며 연내 금리 인하 기대감을 후퇴시키는 모습이다.

실제로 18일(현지시간) 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물 시장에서 올해 12월 금리 인하 확률은 17일 50.11%에서 30.42%로 크게 감소했다. 중동발 지정학적 리스크 재점화에 가장 민감하게 반응한 것은 24시간 거래되는 가상자산 시장이었다. 종전 기대감이 본격화된 지난 16~17일부터 매수세가 유입되며 18일 새벽에는 장중 7만8000달러선까지 돌파하며 한 달 만에 최고치를 기록했던 비트코인은 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 선언 이후 매물이 쏟아지며 19일에는 7만5000달러선까지 밀리며 단기 고점 대비 약 3.2% 하락했다. 이번 주 1분기 실적 시즌이 본격화되면서 국내외 증시는 중동 리스크와 기업 펀더멘털 간의 치열한 눈치 싸움이 예상된다. 뉴욕 증시에서는 오는 22일(현지시간) 장 마감 후 1분기 실적을 발표하는 테슬라의 행보에 관심이 쏠리고 있다. 특히 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 로보택시와 휴머노이드 로봇 옵티머스 양산 일정에 대해 어떤 언급을 할지가 주목된다. 국내 증시에서는 오는 23일 SK하이닉스가 1분기 확정 실적을 발표하며 영업이익률 70%대 진입 여부에 대한 관심이 높다. 서상영 미래에셋증권 WM혁신본부 상무는 “호르무즈 해협을 통과하려던 상선들이 이란 고속정의 총격을 받는 등 해협 개방 기대가 약화되었다”며 “시장은 이란의 해협 봉쇄와 미국의 대이란 해상 봉쇄가 동시에 진행되는 상황에서 주 초반 미국-이란 협상 진전 여부와 국제유가 흐름에 주목할 것”이라고 진단했다. 이번 사태의 전개 양상은 국제유가 변동성을 키우고, 이는 곧 전 세계 금융 시장의 불안 요인으로 작용할 가능성이 높다. 또한, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄는 글로벌 공급망에 큰 타격을 줄 수 있으며, 이는 에너지 가격 상승을 넘어 전반적인 인플레이션 압력을 가중시킬 수 있다. 따라서 투자자들은 단기적인 주가 변동성에 일희일비하기보다는 거시 경제 지표와 지정학적 리스크의 장기적인 영향에 대한 신중한 분석을 바탕으로 투자 전략을 수립해야 할 것이다. 이란의 추가적인 도발이나 미국의 보복 조치가 어떤 형태로 나타나느냐에 따라 시장의 반응은 더욱 극단적으로 나타날 수 있으므로, 향후 관련 뉴스를 면밀히 주시해야 할 필요가 있다. 이러한 지정학적 불확실성은 기업들의 투자 심리를 위축시키고, 이는 곧 경제 성장 둔화로 이어질 수 있다는 점에서 더욱 우려스러운 상황이다. 특히 기술주들이 상대적으로 금리 변동에 민감하다는 점을 고려할 때, 금리 인하 기대감 후퇴는 기술주 중심의 나스닥 지수에 더 큰 하방 압력으로 작용할 수 있다. 또한, 이란발 리스크는 이미 최고점을 향해 달려가던 글로벌 증시의 조정 가능성을 더욱 높이며, 투자자들에게는 상당한 경계감을 요구하고 있다. 앞으로 몇 주간은 중동 지역의 긴장 고조 여부와 이에 따른 국제 사회의 대응, 그리고 각국의 경제 정책 변화 등이 증시 전반에 걸쳐 중요한 변수로 작용할 것으로 예상된다. 결국 이번 사태는 단순히 특정 지역의 군사적 충돌 가능성을 넘어, 글로벌 경제 시스템의 취약성을 드러내며 투자자들에게 새로운 위험 관리의 중요성을 각인시키는 계기가 될 것으로 보인다. 향후 기업 실적 발표 시즌이 본격화되면서 실질적인 기업 펀더멘털이 주목받겠지만, 중동발 지정학적 리스크라는 큰 변수가 시장의 흐름을 좌우할 가능성이 여전히 높다는 점을 간과해서는 안 된다





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