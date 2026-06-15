이란-미국 MOU가 북한 비핵화 협상에 주는 시사점

이란과 미국의 잠정적 양해각서 체결 가능성이 북한 비핵화 협상에 미칠 영향과 북한의 핵 보유 전략에 대한 분석

북한의 비핵화 문제는 글로벌 외교의 핵심 과제로 오랜 기간 논의되어 온 사안이다. 최근 이란과 미국 간의 협상 동향이 북한 비핵화 협상에 중요한 시사점을 제공할 것으로 보인다. 이란은 자국 영토 내에서 고농축 우라늄(HEU) 비축량을 희석하는 것을 미국이 허용하는 내용의 잠정적 양해각서(MOU)를 체결할 가능성이 높다.

또한 최종 합의가 이뤄질 때까지 이란은 현재의 핵 프로그램 상태를 유지한다는 조항도 포함된 것으로 알려졌다. 이러한 미국의 접근 방식은 과거 이란 핵 보유를 막기 위해 전쟁을 선택하고 HEU 전량 제거를 요구했던 입장에서 한발 물러선 모습이다. 이는 북한에게도 핵 보유 상태를 인정받거나 일부 핵 능력만 제거하는 형태로 사실상 핵국 지위를 유지할 수 있는 전략적 모델로 작용할 수 있다. 북한은 이미 완성 단계의 핵무기 능력을 보유하고 있으며, 올해 최고인민회의에서 헌법에 핵무력 국가를 명시함으로써 비핵화를 헌법적으로 불가능한 조치로 만들었다.

김정은 국무위원장은 비핵화 시도 자체가 위헌이라고 공식적으로 선언한 바 있다. 따라서 북한의 비핵화 협상은 이란과는 차원이 다른 고차 방정식이 될 전망이다. 북한은 완성 핵무기를 내세워 핵 군축 협상으로 전환하거나, 일부 핵 생산 능력만 제거하되 핵 보유국 지위를 유지하려 할 가능성이 크다. 특히 트럼프 행정부 시절 북한과의 협상에서 주한미군 철수, 유엔사 해체 등 안전 보장 관련 변수를 협상 카드로 활용한 사례를 고려할 때, 김정은 위원장은 이번 이란 협상에서 보여준 '미국을 상대로 한 버티기' 전략을 집요하게 모방할 것으로 예상된다.

호르무즈해협 봉쇄를 통해 세계 경제를 인질로 삼아 협상에서 실리를 챙긴 이란의 사례는 북한에게도 유사한 압박 수단을 고민하게 만들 수 있다. 중국과 러시아 등 우방국의 지원을 배경으로 북한은 추가적인 협상 레버리지를 확보하려 할 것이다. 국제사회는 북한의 핵 능력이 무기급 HEU를 수천 킬로그램 보유한 것으로 평가하고 있어, 이란과는 비교 자체가 어려운 수준이다. 따라서 북한 비핵화를 위해서는 단순한 농축도 감축이나 시설 폐쇄가 아닌 근본적인 핵무기 프로그램 전면 포기를 요구할 수밖에 없으며, 이는 북한 체제의 생존과 직결된 문제이기 때문에 협상은 극도로 복잡하고 어려울 것이다.

정영교·이유정 기자의 보도에 따르면, 북한은 법적·정치적으로 비핵화 경로를 차단한 상태이며, 향후 협상에서 헌법 개정이나 핵무력 정책 폐기와 같은 근본적 변화를 이끌어내기 위해서는 북한 체제 자체의 안전 보장과 경제적 인센티브를 포괄하는 포괄적 해결책이 필요할 것이다. 현재의 국제 정세 속에서 북한은 핵 보유를 통해 협상력을 극대화하려는 전략을 이어갈 가능성이 높으며, 이는 장기적으로 한반도 평화 프로세스에 큰 장애물이 될 수 있다





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