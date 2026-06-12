이란-미국 종전 양해각서 초안 공개… 즉각적 휴전·제재 완화·미군 철수 포함

이란 반관영 매체 메흐르통신이 보도한 이란-미국 종전 양해각서 초안 내용을 담은 뉴스. 14개 항으로 구성된 초안에는 즉각적 휴전, 제재 해제, 호르무즈해협 재개, 동결자금 해제, 미군 철수 등이 포함됐다. 핵 협상과 이란 경제 재건 계획도 담겼으나 탄도미사일 프로그램은 논의 대상에서 제외됐다. 양측은 초안 단계이며 최종 승인 절차가 남아있고 미국은 아직 공식 입장을 표명하지 않았다.

이란과 미국이 최종 조율 중인 종전 양해각서(MOU) 초안의 세부 내용이 공개됐다. 메흐르통신 보도에 따르면 14개 항으로 구성된 이 초안에는 즉각적인 휴전과 대이란 제재 완화 , 호르무즈해협 재개방, 동결자금 해제, 미군 철수 등이 포함됐다.

군사 분야에서는 레바논을 포함한 모든 전선에서의 즉각적이고 영구적인 전쟁 중단과 이란 주변 지역에서 미군을 철수한다는 미국의 약속이 명시됐다. 경제 분야에서는 30일 이내 미국의 해상 봉쇄 완전 해제, 석유·석유화학 제품과 관련 파생상품에 대한 제재 유예, 이란의 해외 금융자산 접근 보장, 그리고 미국과 동맹국들이 최소 3000억달러 규모의 이란 재건 계획 제시 등이 담겼다. 핵 문제와 관련해서는 60일간의 협상을 개시해 이란 핵 프로그램, 미국의 1·2차 대이란 제재, 유엔 안전보장이사회 결의, 국제원자력기구(IAEA) 이사회 결의 문제 등을 논의하기로 했다.

또한 협상 기간 중 미군의 중동 추가 배치 중단 및 신규 제재 부과 중지, 이란의 핵무기 비보유 원칙 재확인 등도 조항에 포함됐다. 동결자금 해제는 핵심 조건으로, 미국은 협상 개시 전 이란의 해외 동결자금 120억달러를 우선 해제하고 나머지 120억달러도 협상 기간 동안 이란이 사용할 수 있도록 보장하기로 했다. 메흐르통신은 동결자금 해제와 석유 제재 유예, 해상 봉쇄 해제가 실제 이행된 이후에야 60일간의 최종 협상이 시작될 예정이라고 설명했다. 의제는 고농축 우라늄 처리 방안과 추가 제제 해제, 이란 경제 재건 문제로 제한될 것으로 알려졌다.

다만 이란은 탄도미사일 프로그램은 협상 대상에서 제외한다는 입장을 고수했다. 양측은 합의 이행 점검을 위한 감독 체계 구축과 최종 합의의 유엔 안전보장이사회 결의를 통한 승인을 논의 중이다. 그러나 메흐르통신은 이번 MOU가 아직 초안 단계이며 최종 발효를 위해 이란 내 관련 의사결정 기구의 승인이 필요하다고 전했다. 미국 정부는 현재까지 해당 초안 내용에 대해 공식 입장을 내놓지 않고 있다





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이란 미국 종전 MOU 제재 완화 미군 철수 호르무즈해협 동결자금 핵 협상 탄도미사일

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