이란-미국 회담 가능성 고조… 파키스탄 중재 노력 활발

이란 외무부는 미국과의 직접 만남을 부인했지만, 미국 측의 적극적인 움직임과 파키스탄의 중재 노력으로 인해 조만간 회담이 개최될 수 있다는 전망이 나오고 있습니다.

이란과 미국 간의 간접 협상 가능성이 고조되는 가운데, 이란 측은 미국과의 직접적인 만남 계획은 없다고 공식적으로 선을 그었지만, 미국 측의 적극적인 움직임과 파키스탄 을 통한 중재 노력으로 인해 조만간 2차 종전 회담이 개최될 수 있다는 낙관적인 전망이 나오고 있습니다.

어제 현지 시간으로 이란 협상 대표단 수장인 아라그치 이란 외무장관이 파키스탄에 도착한 직후, 파키스탄 외무장관이 직접 공항에서 아라그치 장관을 맞이하는 것은 물론, 협상 키맨으로 평가받는 무니르 파키스탄 총사령관까지 활주로에서 영접하는 이례적인 모습이 포착되었습니다. 이는 단순한 의전 이상의 의미를 지니며, 회담 개최를 위한 양측의 진지한 논의가 진행 중임을 암시하는 것으로 해석됩니다. 특히, 무니르 사령관이 이란 방문 전에 미국의 최종 협상안을 전달한 것으로 알려진 만큼, 아라그치 장관에게 이란 측의 답변을 전달했을 가능성에 대한 관심이 집중되고 있습니다.

회담의 구체적인 내용은 아직까지 공식적으로 알려지지 않았지만, 아라그치 장관이 파키스탄 외무장관이 아닌 무니르 사령관과의 만남을 우선시한 점은 회담 개최와 관련된 실질적인 논의가 양측 간에 이루어지고 있음을 시사합니다. 이란 외무부는 이란과 파키스탄 외무장관의 만남 사진을 SNS를 통해 공개하며 협력적인 관계를 강조했지만, 동시에 혁명수비대 대변인을 통해 미국과의 직접 회담 개최설은 사실무근이라고 일축하며 신중한 입장을 보였습니다. 이란 측의 공식적인 입장만 놓고 보면, 파키스탄을 중재국으로 활용한 간접 협상에 더 무게가 실리는 분위기입니다.

그러나 미국 측은 이란과의 회담을 기정사실화하고 적극적인 움직임을 보이고 있습니다. 백악관은 트럼프 대통령의 중동 특사와 사위를 파키스탄에 곧 파견한다고 발표하며, 이란과의 만남을 위한 준비를 완료했음을 시사했습니다. 뉴욕타임스는 윗코프 특사와 트럼프 사위 큐슈너가 파키스탄에서 아라그치 이란 외무장관과 회담을 가질 것이라고 보도했으며, 워싱턴포스트는 윗코프 특사의 파키스탄 방문 자체가 회담 개최가 예정되어 있음을 의미한다고 분석했습니다.

미국은 양국 대표단 간의 논의가 급진전될 가능성에 대비하여 협상 대표인 밴스 부통령까지 출발 채비를 갖춰놓고 언제든지 회담에 참여할 수 있도록 준비하고 있습니다. 이러한 미국의 적극적인 움직임은 이란과의 관계 개선을 위한 강력한 의지를 보여주는 것으로 해석됩니다.

파키스탄 지오 뉴스는 파키스탄 정부 소식통을 인용하여 회담 개최에 대한 진전 상황에 대한 질문에 '기다리는 중'이라고 답변했으며, 파키스탄 TV는 한쪽 대표단이 도착했는데 다른 쪽이 나타나지 않는 것은 심각한 신뢰 위반이라고 지적하며, 윗코프 특사의 파키스탄 방문은 아라그치 장관이 내일까지 파키스탄에 머물러 회담에 응할 것이라는 신호라고 해석했습니다. 이러한 파키스탄 언론의 보도는 회담 개최에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 현재 상황은 이란 측의 공식적인 부인에도 불구하고, 미국 측의 적극적인 움직임과 파키스탄의 중재 노력으로 인해 회담 개최 가능성이 높아지고 있음을 보여줍니다.

이란과 미국의 관계는 오랜 기간 동안 긴장 상태를 유지해 왔으며, 핵 합의(JCPOA) 파기 이후 더욱 악화되었습니다. 따라서 이번 회담은 양국 관계 개선의 중요한 전환점이 될 수 있을 것으로 기대됩니다. 회담의 성공 여부는 양측의 입장 차이를 좁히고 상호 신뢰를 구축하는 데 달려 있습니다. 특히, 핵 합의 복원 문제와 이란의 핵 개발 프로그램에 대한 합의가 중요한 쟁점이 될 것으로 예상됩니다.

또한, 이란의 역내 영향력 확대와 미국의 제재 해제 문제도 논의될 가능성이 높습니다. 회담 결과에 따라 중동 지역의 안정을 위한 새로운 기회가 마련될 수도 있지만, 실패할 경우 긴장이 더욱 고조될 수도 있습니다. 따라서 국제 사회는 이번 회담에 대한 높은 관심을 가지고 지켜보고 있으며, 양측이 건설적인 대화를 통해 긍정적인 결과를 도출하기를 기대하고 있습니다. 파키스탄은 이번 회담의 성공적인 개최를 위해 적극적인 중재 역할을 수행할 것으로 예상되며, 양국 간의 신뢰 구축과 협력 증진에 기여할 수 있을 것입니다.

이번 회담이 이란과 미국의 관계 개선뿐만 아니라 중동 지역의 평화와 안정을 위한 중요한 발걸음이 되기를 바랍니다





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이란 미국 회담 파키스탄 중재 협상 핵 합의

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