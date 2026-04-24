이란, 최고지도자 권력 약화…혁명수비대 실세 부상

미국 뉴욕타임스 보도에 따르면, 이란의 새로운 최고지도자 모즈타바 하메네이의 권력이 약화되고, 혁명수비대(IRGC) 장성 집단이 실제 권력을 장악하고 있는 것으로 드러났다. 알리 하메네이 시대의 절대 권력 구조가 붕괴되고, 군부 중심의 집단 결정 체제로 변화하고 있다는 분석이다.

이란의 새로운 최고지도자 모즈타바 하메네이 가 공식적으로는 아버지의 자리를 계승했지만, 실제 전쟁과 협상에 대한 실질적인 권력은 혁명수비대 ( IRGC ) 장성 집단이 장악하고 있다는 분석이 제기되고 있다.

미국 뉴욕타임스(NYT)는 이란 고위 관계자, 전직 관리, 혁명수비대 관계자 등 모즈타바 하메네이를 잘 아는 인사들과의 심층 인터뷰를 통해 이러한 내용을 보도했다. NYT의 분석에 따르면, 알리 하메네이 시대의 1인 절대 권력 구조는 붕괴되고, 강경한 군부를 중심으로 한 집단 결정 체제로 변화하고 있는 것으로 보인다. 알리 하메네이 최고지도자 시절에는 전쟁과 평화, 미국과의 협상 등 모든 주요 결정이 그의 최종 판단에 따라 이루어졌지만, 그의 후계자인 모즈타바 하메네이는 아직 그러한 강력한 장악력을 보여주지 못하고 있다는 것이 NYT의 설명이다.

모즈타바 하메네이는 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공습 이후 은신 생활을 하고 있는 것으로 알려졌다. 이 공격으로 인해 그의 아버지와 아내, 아들이 사망하고 본인 또한 중상을 입은 것으로 전해진다. 모즈타바는 이후 영상이나 음성 메시지를 통한 직접적인 소통 대신, 손글씨 편지와 전달책을 통해 지시를 전달하는 방식으로 활동하고 있다. 이러한 공백을 메우고 있는 것은 바로 혁명수비대이다.

이란의 한 정치인은 NYT와의 인터뷰에서 모즈타바가 나라를 마치 “이사회 의장처럼” 운영하고 있으며, 실제 결정은 “이사회 구성원” 즉, 혁명수비대 장성들이 함께 내리고 있다고 밝혔다. 그는 또한 모즈타바가 아직 전면적인 통제권을 쥔 상태는 아니라고 덧붙였다. 국제위기그룹(ICG)의 알리 바에즈 역시 모즈타바가 명목상의 지도자에 불과하며, 그의 아버지와 같은 수준의 영향력을 행사하는 최고지도자는 아니라고 평가했다. NYT는 혁명수비대가 호르무즈 해협 봉쇄, 이스라엘 및 걸프 국가들을 겨냥한 공격 전략 수립, 미국과의 임시 휴전 협상, 그리고 물밑 외교와 직접 협상까지 주도하고 있다고 전했다.

특히 협상 전면에 외무장관 아바스 아락치 대신 혁명수비대 출신인 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 나서고, 미국과의 협상 대표단에도 처음으로 혁명수비대 장성들이 직접 포함된 사실이 확인되었다. 반면, 대통령 마수드 페제시키안과 내각은 식량 및 연료 공급과 같은 국내 문제에 집중하라는 지시를 받았으며, 아락치 외무장관은 협상 과정에서 점차 주변으로 밀려나는 상황에 처했다는 것이 NYT의 분석이다. 최근 미국과의 2차 협상이 결렬된 과정은 이란 권력 내부에서 누가 최종 결정권을 쥐고 있는지를 명확하게 보여주는 사례로 지적되었다.

페제시키안 대통령과 아락치 외무장관은 전쟁으로 인한 피해가 정부 추산 3000억 달러에 달하며, 재건을 위해 제재 완화가 필수적이라고 주장했지만, 결국 군부의 판단이 관철되었다는 것이 NYT의 보도 내용이다. 이러한 변화는 이란의 외교 정책과 안보 전략에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 향후 국제 사회와의 관계에도 복잡한 양상을 초래할 가능성이 높다. 특히 미국과의 관계는 더욱 불확실해질 수 있으며, 이스라엘 및 걸프 국가들과의 긴장 또한 고조될 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

이란 내부의 권력 구조 변화는 단순히 지도자의 교체가 아닌, 국가 운영 방식의 근본적인 변화를 의미하며, 이는 이란의 미래에 중요한 변수로 작용할 것으로 전망된다. 혁명수비대의 영향력 증대는 이란의 강경 노선을 강화하고, 국제 사회와의 협력을 더욱 어렵게 만들 수 있다는 분석도 나오고 있다





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