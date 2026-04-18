이란, 호르무즈 해협 일시 개방 발표에도 불확실성 여전… 실질적 통항 정상화까지 난관

이란이 미국과의 2차 종전 협상을 앞두고 호르무즈 해협 봉쇄 일시 해제를 발표했지만, 해협 개방 기한과 조건에 대한 입장차, 그리고 미국의 해상 봉쇄 유지 방침 등으로 인해 실질적인 통항 정상화까지는 많은 난관이 예상된다. 외신들은 안전이 담보되지 않는 한 운항 정상화가 어려울 것이라고 전망하며, 실제 선박 추적 결과에서도 회항 사례가 보고되고 있다.

이란이 미국과의 2차 종전 협상 을 앞두고 호르무즈 해협 봉쇄 일시 해제를 발표했으나, 해협이 실제로 개방되어 선박들의 자유로운 통항이 가능해지기까지는 넘어야 할 산이 많다는 전망이 나오고 있습니다. 이란의 호르무즈 해협 개방 발표로 인해 글로벌 물류 및 에너지 유통에 숨통이 트일 것이라는 기대감이 고조되고 있는 것은 사실이지만, 양측이 해협 개방의 기한과 구체적인 조건을 두고 여전히 입장차를 보이고 있기 때문입니다. 이러한 상황에서 외신들은 안전이 충분히 담보되지 않는 한 호르무즈 해협 에서의 운항 정상화는 어려울 것이라고 예측하고 있습니다. 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 자신의 소셜 미디어 계정을 통해 레바논 휴전 상황을 반영하여 남은 휴전 기간 동안 호르무즈 해협 을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다고 밝혔습니다. 그러나 그가 언급한 '남은 휴전 기간'이 구체적으로 무엇을 의미하는지에 대한 명확한 설명이 부족하다는 지적이 있습니다.

이는 레바논과 이스라엘 간의 10일간 휴전을 의미하는지, 아니면 오는 21일에 종료될 예정인 미국과 이란 간의 휴전을 의미하는지에 대한 명확한 구분이 이루어지지 않고 있다는 점을 시사합니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 발표에 즉각 감사를 표하면서도, 별도의 게시글을 통해 이란이 호르무즈 해협을 다시는 절대 폐쇄하지 않기로 합의했다고 언급했습니다. 이는 휴전 기간에 한정하여 호르무즈 해협을 일시적으로 열겠다는 이란 측의 입장과는 다소 차이가 있는 발언으로 해석될 수 있습니다. 호르무즈 해협 개방 실현에 있어서 가장 큰 걸림돌은 미국의 대이란 해상 봉쇄 유지 방침입니다. 트럼프 대통령은 이란과의 거래가 100% 완료되기 전까지는 이란 해상 봉쇄가 전면 유지될 것이라고 강조했습니다. 미국의 이러한 입장에 대해 이란은 즉각적인 반발을 표명했습니다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 자신의 소셜 미디어 계정을 통해 만약 봉쇄가 계속된다면 호르무즈 해협 역시 다시 폐쇄할 것이라고 경고하며, 해협 통과는 이란의 허가에 달려있다고 주장했습니다. 이러한 복합적인 상황 때문에 해운 업계는 여전히 신중한 관망세를 유지하고 있습니다. 미국 CNBC 방송은 이란 측의 발표 이후에도 여전히 유조선들이 해협을 통과하지 못하고 있다는 사실을 보도하며, 실제로 해협을 통과하지 못하고 회항한 선박들의 이동 추적 지도 영상을 공개했습니다. 실제 선박 추적 데이터 분석 결과에 따르면, 해당일 오만만에 진입했던 화물선 5척과 유조선 1척은 페르시아만을 빠져나가지 못했습니다. 또한, 오후에도 초대형 원유 운반선을 포함한 20척의 선박이 호르무즈 해협의 좁은 수로를 향해 진입했으나, 모두 회항한 것으로 파악되었습니다. 이는 이란의 발표에도 불구하고 실제적인 해협 통항의 정상화까지는 상당한 불확실성이 남아있음을 보여주는 사례입니다. 이러한 상황은 국제 사회의 에너지 공급망 불안정성을 더욱 심화시킬 수 있으며, 향후 미국과 이란 간의 추가적인 외교적 협상과 구체적인 조치들이 주목받는 이유가 되고 있습니다. 특히, 휴전 기간의 명확한 정의와 해상 봉쇄 해제 여부는 호르무즈 해협의 미래 통항 안전성을 결정짓는 중요한 변수가 될 것입니다. 이란의 발표는 외교적 제스처로서의 의미는 크지만, 실질적인 물류 흐름 변화로 이어지기까지는 여러 이해 당사자 간의 복잡한 입장 조율과 실질적인 조치가 필요한 상황입니다





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