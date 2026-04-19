이란, 호르무즈 해협 다시 봉쇄…미-이란 간 긴장 최고조, 휴전 만료 앞두고 군사 충돌 우려

이란이 호르무즈 해협을 하루 만에 다시 봉쇄하며 미국과의 긴장이 최고조에 달했다. 사흘 앞으로 다가온 임시휴전 만료를 앞두고 군사 충돌 가능성이 높아지면서 국제 사회의 우려가 커지고 있다. 한편, 같은 날 아들과의 약속을 지키기 위해 장기기증 의사를 밝힌 어머니의 사연도 함께 보도되며 훈훈함을 더했다.

호르무즈 해협 을 둘러싼 긴장이 사흘 앞으로 다가온 미국-이란 임시휴전 만료 시점을 앞두고 최고조에 달하고 있다. 이란은 하루 만에 호르무즈 해협 을 다시 봉쇄하며 강경한 입장을 재확인했고, 이는 미국과 이스라엘의 전투 재개 가능성에 대한 우려를 증폭시키고 있다. 이란 합동군사령부는 18일(현지시각) 성명을 통해 호르무즈 해협 이 이란군의 엄격한 통제하에 있으며, 미국의 해상 봉쇄가 해제될 때까지 해협을 계속 폐쇄하겠다고 밝혔다. 이는 전날 이란 외무부가 상선 항행을 전면 허용하겠다고 밝히며 긴장 완화 신호를 보냈던 것과는 상반된 행보로, 미국의 봉쇄 유지 입장에 대한 군부의 즉각적인 반발로 분석된다. 이러한 경고는 즉각적인 군사적 행동으로 이어졌다. 영국해사무역기구(UKMTO) 및 해상 모니터링 업체들의 보고에 따르면, 오만 인근 해협을 통과하던 인도 선적 원유 운반선 ‘산마르 헤럴드’호를 포함한 상선 두 척이 이란 혁명수비대의 고속정으로부터 총격을 받고 회항하는 사건이 발생했다.

또한, 인근 해역에서는 컨테이너선 한 척이 미확인 발사체에 피격되어 일부 컨테이너가 파손되는 피해를 입었다. 미국 역시 이란의 도발에 대해 강력하게 대응하며 봉쇄 범위를 호르무즈 해협 너머로 확대할 움직임을 보이고 있다. 월스트리트저널은 미국 관리들을 인용하여, 미군이 수일 내로 전 세계 공해상에서 이란 관련 유조선 및 상선을 승선 및 나포하는 작전에 돌입할 것이라고 보도했다. 이 작전에는 국제 제재를 회피하기 위해 이란산 원유를 운반하는 소위 ‘그림자 선박’들도 포함될 예정이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 상황실에서 외교, 안보, 경제 분야의 핵심 인사들이 총집결한 긴급 안보 회의를 소집하여 호르무즈 해협 사태의 심각성을 논의했다. 미국 정보 당국의 고위 소식통은 액시오스를 통해 가까운 시일 내 외교적 돌파구가 마련되지 않을 경우, 수일 내로 전쟁이 재개될 수 있다고 경고했다. 이스라엘 역시 전면적인 전쟁 복귀 수순에 돌입한 것으로 알려졌다. 한편, 외교 채널이 완전히 닫힌 것은 아닌 것으로 보인다. 이란 최고국가안보위원회(SNSC)는 미국이 새로운 제안을 제시했으며, 현재 이를 검토 중이나 아직 답변을 하지 않았다고 밝혔다. 액시오스는 복수의 소식통을 인용하여, 양국이 우라늄 농축 및 고농축 우라늄 비축량 처리 문제에 있어서 상당 부분 입장차를 좁힌 것으로 보인다고 전했다. 트럼프 대통령은 긴급 안보 회의에 앞서 기자들과 만나 협상이 순조롭게 진행 중이며, 당일 중에 상황의 향방을 알게 될 것이라고 언급하며 단기간 내 중대한 결론이 나올 가능성을 시사했다. 이러한 상황 속에서, 국제 사회는 호르무즈 해협의 안정을 촉구하며 긴장 완화를 위한 외교적 노력이 결실을 맺기를 간절히 바라고 있다. 현재 이란의 군사적 행동은 미국의 압박에 대한 직접적인 대응으로 해석될 수 있으며, 이는 양국 간의 관계를 더욱 복잡하게 만들고 있다. 특히, 상선에 대한 직접적인 공격은 국제 해상 안전에 대한 심각한 위협으로 간주되며, 이에 대한 국제 사회의 규탄 목소리도 높아지고 있다. 또한, 미국의 ‘그림자 선박’ 나포 작전은 이란의 경제적 숨통을 더욱 조이기 위한 전략으로 풀이된다. 이는 이란 경제에 심각한 타격을 입힐 뿐만 아니라, 국제 유가에도 영향을 미칠 가능성이 있다. 이란의 계속되는 호르무즈 해협 봉쇄 시도는 국제 석유 공급망에 대한 직접적인 위협으로, 이는 전 세계 경제에 상당한 파급 효과를 가져올 수 있다. 세계 석유 수요의 상당 부분이 이 해협을 통해 운송되기 때문에, 해협의 불안정은 유가 상승과 공급 부족으로 이어질 수 있으며, 이는 이미 높은 인플레이션으로 어려움을 겪고 있는 세계 경제에 또 다른 충격을 안겨줄 수 있다. 이러한 상황에서 이란이 제기하는 미국의 해상 봉쇄 해제 요구와 미국의 제재 완화 요구는 복잡하게 얽혀 있어, 평화적인 해결책을 찾는 것이 더욱 어렵게 만들고 있다. 외교적 협상이 진전을 보이더라도, 양측의 근본적인 입장 차이를 완전히 해소하는 데는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상된다. 특히, 이란의 핵 프로그램과 관련된 우라늄 농축 및 비축량 문제는 국제 사회의 지속적인 감시와 검증이 필요한 민감한 사안이기 때문에, 이에 대한 합의에 도달하는 과정은 험난할 것으로 보인다. 이란이 제시한 새로운 제안과 이에 대한 검토 과정은 중요한 변곡점이 될 수 있으며, 국제 사회는 이 외교적 움직임을 예의주시하고 있다. 한편, 임시휴전 만료라는 촉박한 시한은 협상에 대한 압박감을 더욱 가중시키고 있다. 만약 며칠 안에 가시적인 성과를 거두지 못한다면, 군사적 충돌의 위험은 더욱 높아질 수밖에 없다. 이러한 상황은 지역 안보뿐만 아니라 국제 사회 전체의 불안정을 야기할 수 있는 매우 위험한 국면으로, 모든 관련 당사자들의 신중하고 책임감 있는 행동이 요구되는 시점이다. 특히, 이란과 미국 양국은 물론, 이스라엘과 같은 주변 국가들의 군사적 긴장 완화 노력이 필수적이며, 국제 사회는 이를 위한 외교적 중재 역할을 더욱 강화해야 할 것이다. 상선 피격 사건과 같은 군사적 도발은 긴장을 더욱 고조시키고 오판의 가능성을 높이는 만큼, 당사자들은 자제력을 발휘해야 한다. 결국, 호르무즈 해협의 평화와 안정을 위해서는 군사적 대응보다는 외교적 해법 모색에 모든 역량을 집중해야 할 때이다. 이러한 상황과는 별개로, 개인적인 사연을 담은 장기기증 이야기가 함께 보도되어 훈훈함을 더하고 있다. 한 어머니가 아들과의 약속을 지키기 위해 같은 날 장기기증 의사를 전했다는 소식은, 갈등과 긴장이 고조되는 세상 속에서 인간적인 따뜻함과 숭고한 희생의 가치를 일깨워준다. 긴장감이 고조되는 국제 정세와 대조적으로, 개인의 숭고한 희생은 희망의 메시지를 전달하며 우리 사회를 더욱 풍요롭게 만든다. 이처럼 정치적, 군사적 긴장 상황 속에서도 끊이지 않는 인간애와 생명 나눔의 정신은 분명 우리가 나아가야 할 중요한 가치임을 시사한다





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