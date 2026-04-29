이란, 호르무즈해협 일본행 유조선 통과 허용…'1953년 닛쇼호' 역사적 의미 강조

미국·이스라엘-이란 전쟁 이후 일본행 유조선의 호르무즈해협 통과를 처음 허용한 이란 정부가 1953년 닛쇼호 사건을 언급하며 역사적 우정을 강조했다. 이데미쓰코산의 유조선 이데미쓰호가 호르무즈해협을 통과한 데는 일본과 이란 정부의 협상이 있었다. 1950년대 영국의 이란 봉쇄를 뚫고 원유를 일본에 수송한 닛쇼호 사건은 이란-일본 간 우호 관계의 상징으로 남아 있다. 일본은 중동 오일쇼크 당시 균형 외교를 펼치며 이란과의 관계를 유지해왔다.

미국·이스라엘-이란 전쟁 이후 일본행 유조선의 호르무즈해협 통과를 처음 허용한 이란 정부가 ‘1953년 닛쇼호 ’를 언급해 주목된다. 닛쇼호 는 1953년 영국의 이란 봉쇄를 뚫고 이란산 원유를 일본에 실어온 유조선이다.

주일 이란대사관은 29일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 “이데미쓰코산이 소유했던 닛쇼호가 1953년 이란산 원유를 일본으로 수송했던 역사적 항해는 이란-일본간 오랜 우정을 증명하는 사례로 남아 있다”며 “이런 유산은 지금도 여전히 큰 의미를 지니고 있다”고 적었다. 전날 이데미쓰코산의 대형 유조선 이데미쓰호가 일본행 유조선으로 처음 호르무즈해협을 통과했는데, 이란 정부가 과거 사례를 들면서 그 의미를 높이 평가한 것으로 보인다. 이데미쓰코가 호르무즈해협을 빠져나온 데는 일본과 이란 정부 사이에 원만한 협상이 있었던 것으로 알려졌다.

일본 정부 관계자는 이날 언론을 통해 “정부간 협상을 통한 성과이며 통행료는 내지 않았다”고 밝혔다. 더불어 일본-이란간 원유 수송을 둘러싼 오랜 ‘인연’도 구실을 한 것으로 보인다. 1950년대 초 국제 자본이 중동의 석유 자원을 지배했고, 이란 석유 자원도 영국의 ‘앵글로-이란 석유회사’(AIOC·현재의 브리티시페트롤리엄)의 관리 아래 있었다. 1951년 모하마드 모사데크 이란 총리가 자원 민족주의와 반외세 등을 앞세워 자국 내 외국 기업을 포함한 석유 국유화를 선언하자, 영국은 페르시아만에 군함을 파견해 해상 봉쇄를 실시했다. 당시 이탈리아 유조선이 영국 해군에 나포되기도 했다.

이때 이데미쓰코산 창업자인 이데미쓰 사조가 비밀리에 이란산 원유 수입에 나섰다. 닛쇼호에서 목적지를 아는 이들은 닛쇼호 선장과 기관장뿐이었다고 한다. 닛쇼호는 해상에서 아예 무선을 끊고 이란 남서부 유전지대 근처인 아바단 항구로 조용히 입항했다. 이어 석유 2만2천킬로리터를 실은 뒤 영국 해군의 감시망을 뚫고 1953년 5월9일 일본 가와사키항으로 복귀했다.

이 사건 직후 이란 모사데크 정부가 미국과 영국에 의해 전복돼 팔레비 정권이 들어섰지만, 닛쇼호 사건은 이란-일본 간 우호 관계의 상징이 됐다. 이후에도 일본은 1970년대 중동 오일쇼크 당시 서방과 중동 사이에서 원유 수급과 관련한 균형 외교를 택했고, 이스라엘보다 아랍 쪽과 거리를 좁혀 왔다. 1953년 닛쇼호로 인연을 맺은 데다, 석유 자원이 부족한 일본과 안정적 구매자가 필요한 이란의 이해 관계가 70년 넘게 유지돼온 것이다. 2019년 아베 신조 당시 일본 총리는 도널드 트럼프 미국 1기 행정부 때 핵 문제로 이란과 갈등이 심해지자 알리 하메네이 이란 최고 지도자와 직접 만나 중재에 나서기도 했다.

이번 미국·이스라엘-이란 전쟁에서도 다카이치 사나에 총리가 국회 대정부 질문에서 “미국은 동맹국이며 이란과는 역사적으로 관계를 맺어왔다”며 미국-이란 사이에 중재자로 나설 뜻을 밝히기도 했다. 배현진, 암적 존재…장동혁이 지명한 국힘 최고위원 공개발언





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이란 일본 호르무즈해협 닛쇼호 석유 수송

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'눈 대신 비' 올겨울 서울 1937년 이래 최소 적설량 기록할 듯기상청에 따르면 지난해 12월부터 이달 10일까지 주요 도시의 신적설을 분석한 결과 서울은 1.1㎝로 1937년 관측(6·25 전쟁인 1949∼1953년 제외)을 시작한 이래 가장 적었습니다.

Read more »

보훈처 '신천지 이만희, 6·25 참전 유공자 맞는다'보훈처 '1952~1953년 참전 확인… 2015년 1월 유공자로 등록 결정'국가보훈처는 4일 이만희 신천지예수교 증거장막성전(신천지) 총회장이..

Read more »

[성범죄법 잔혹사]①여성이 죽고, 분노해야…법은 바뀌었다법은 언제나 한발 느렸다. 조두순, 강호순, 김길태, 김수철…. 이름만으로 사회를 공포에 몰아넣은 이들의 잔혹한 범행 뒤에야 한국 사회는 성범죄자 처벌과 관리를 논의했다. 지금도, 구제받지 못하는 피해자, 처벌받지 않는 범죄자들이 있다.

Read more »

K방역 자부심 느낀 국민들, '한국은 선진국' 묻자 84%가 '그렇다'전쟁으로 폐허가 된 한국은 1953년 1인당 국민소득 76달러인 세계 최빈국에서 2019년 국민소득 3만 달러 이상, 국내총생산(GDP) 규모 세계 12위로 성장했다.

Read more »

'용주골 성매매업소 꼭 없앤다'…팔 걷은 파주시·경찰·소방서 | 중앙일보주민들은 환영했지만, 이들은 생계를 걱정했습니다.\r용주골 업소

Read more »

그가 오늘도 베를린 '6월 17일 거리'에 서서 외치는 이유[고정희의 오마이 베를린] 1953년 6월 17일 민중봉기가 남긴 베를린의 상징적 공간

Read more »