이란, 하메네이 전 최고지도자 장례 일정 발표… 7월 4-9일 테헤란·마슈하드에서

미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식이 다음 달 4일부터 9일까지 테헤란과 마슈하드에서 치러진다. 하메네이의 아들 모즈타바가 후임으로 선출된 가운데 장례는 미국-이란 종전 협상 최종 합의 시기와 맞물려 정치적 의미가 주목된다.

이란 국영 매체 IRIB와 IRNA는 13일 보도를 통해 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례 일정을 발표했다. 정부 산하 '순교자 이맘 무자히드의 피의 승천 기념 본부'는 내달 4일과 5일 수도 테헤란의 이맘 호메이니 모살라에서 시민들이 고별하는 시간을 갖고, 최종 장례식 은 9일 고향이자 시아파 성지인 마슈하드에서 거행되며 시아파 무슬림이 숭배하는 이맘 레자의 성지에 안장될 예정이라고 전했다.

하메네이는 이란에서 '무자히드'로 불리기도 한다. 한편 그의 아들 모즈타바 하메네이(57)가 후임 최고지도자로 선출된 상태다. 장례 일정 발표 시점은 미국과 이란 간 종전 양해각서 체결이 임박한 가운데 이루어졌다. 양국 간 협상을 중재해온 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리는 13일 엑스에서 향후 24시간 내 최종 합의가 날 것이며 전자 서명을 준비 중이라고 밝혔다. 7월 4일 장례 시작일은 미국 독립기념일 250주년과 겹치는데, 이 기회에 새로 선출된 모즈타바가 공개 석상에 처음 모습을 드러낼지도 관심이 집중되고 있다.

아야톨라 알리 하메네이는 미국과 이스라엘의 공습으로 테헤란 자택에서 86세를 일기로 사망했다. 그는 1978년 호메이니와 함께 이란 이슬람혁명을 주도하여 다음 해 팔레비 왕조를 무너뜨리고 이슬람공화국을 건국의 정점에서 37년간 철권 통치해왔다. 1989년 호메이니 사망 후 2대 최고지도자로 취임하여 이란 정치·종교·군사 분야에서 절대적 권한을 행사해왔다





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이란 아야톨라 하메네이 장례식 모즈타바 하메네이 미국-이란 종전 협상

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