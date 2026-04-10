이란, 종전 협상 앞두고 레바논 휴전 조건으로 압박…미국에 강력한 메시지

이란과 미국의 종전 협상을 앞두고, 이란이 레바논 휴전을 협상의 핵심 조건으로 내세우며 미국을 강하게 압박하고 있습니다. 이스라엘의 레바논 공격 중단을 요구하며, 협상 결렬 시의 대응책까지 언급하며 긴장감을 고조시키고 있습니다. 이란은 협상의 주도권을 잡기 위한 심리전을 펼치는 것으로 보이며, 레바논의 피해는 계속 증가하고 있어 평화 협상의 성공 여부는 불투명합니다.

이란과 미국의 종전 협상 이 하루 앞으로 다가온 가운데, 이란은 이스라엘 의 레바논 공격 중단을 거듭 요구하고 있습니다. 이란은 레바논 에 대한 휴전이 지켜져야만 협상도 가능하다며 압박 수위를 높이고 있습니다. 호르무즈 해협 근처 오만 무스카트에 따르면, 월스트리트저널은 모하메드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 압바스 아라그치 외무장관이 이끄는 이란 대표단이 파키스탄 이슬라마바드에 도착했다고 보도했습니다. 하지만 이란 준관영 메흐르와 파르스 통신은 이란 당국자들의 도착을 부인하며, 이스라엘 의 레바논 공격 중단을 협상 개시의 선결 조건으로 내걸었습니다. 미국 측에서는 JD 밴스 부통령, 스티브 윗코프 중동특사, 도널드 트럼프 전 대통령의 사위 재러드 쿠슈너 등으로 구성된 대표단이 조만간 이슬라마바드에 도착할 예정입니다. 이번 대면 협상은 지난 2월 28일 이란 전쟁 발발 이후 처음이며, 이슬라마바드 세레나 호텔에서 내일 오전 개최될 예정입니다.

\갈리바프 의장은 어제 연설에서 종전협상은 미국이 의무를 준수하는 경우에만 가능하다고 강조하며, 이란이 제시한 레바논 포함 종전 조건 10개 항을 미국이 모두 수용했다고 주장했습니다. 그는 이란의 권리를 담은 10개 항 수용을 중대한 전환점으로 평가하고, 이란 국민과 군은 어떤 대가를 치르더라도 권리를 지킬 준비가 되어 있다고 강조했습니다. 또한, SNS를 통해 레바논과 모든 저항 세력이 이란의 동맹이며, 휴전의 불가분의 일부를 구성한다고 밝히며, 휴전 위반 시에는 대가를 치르게 될 것이라고 경고하며 이스라엘의 레바논 공격 즉각 중단을 촉구했습니다. 이란 준관영 타스님 통신은 익명의 정보 소식통을 인용하여 협상 결렬 시의 대응도 명확히 했습니다. 소식통은 이란과 저항 세력이 만족할 결과 없이 휴전이 종료될 경우, 미국은 그 여파로부터 절대 도망칠 수 없다고 경고하며, 중동 전역의 미국 이익이 공격 대상이 될 것이라고 밝혔습니다. 미국이 합의에 도달하지 못할 경우, 이스라엘을 통해 이란의 영향력을 억제하려 할 수 있다는 시나리오도 검토 중이라고 전했습니다. 이는 본격적인 평화 회담에 앞서 협상의 주도권을 잡으려는 이란의 심리전으로 풀이됩니다.\알자지라는 수도 베이루트 지역에서는 그제 이후 공습이 없었다고 보도하며 레바논 전체적으로 공격이 완화되는 조짐을 보인다고 평가했습니다. 하지만 레바논 남부 전역에서는 공습이 이어지고 있으며, 하닌 마을에서는 가옥들이 폭파되는 피해가 발생했습니다. 이에 맞서 레바논 남부에서는 이스라엘 북부 갈릴리 지역을 향해 로켓이 발사되었고, 헤즈볼라는 지난 24시간 동안 50건 이상의 공격을 감행했다고 밝혔습니다. 이스라엘의 대규모 공습에 따른 피해는 갈수록 커지고 있으며, 레바논 보건부에 따르면 공습 사망자는 303명, 부상자는 1,150명에 달합니다. 협상 시작 전부터 이란은 레바논 휴전을 종전의 핵심 조건으로 내세우며 강경한 입장을 보이고 있으며, 협상 결렬 시의 대응책까지 언급하며 미국을 압박하고 있습니다. 이스라엘과 레바논 간의 무력 충돌은 여전히 격화되고 있어, 평화 협상의 성공 여부는 불투명한 상황입니다





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