이란, 호르무즈 해협 상선 통항 재개 발표… 트럼프 "해협 개방, 봉쇄는 지속"

이란이 호르무즈 해협의 상선 통항을 다시 열겠다고 공식 발표한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령도 해협이 완전히 개방되었다고 호응했습니다. 하지만 트럼프 대통령은 이란만을 겨냥한 미국의 해상 봉쇄는 최종 거래 완료 시까지 지속될 것이라고 강조하며, 해상 교통 정상화와 대이란 압박을 분리해 추진하겠다는 의지를 분명히 했습니다. 한편, 파리에서는 40개국이 참여해 호르무즈 해협의 항행 자유 회복을 위한 다국적 방어 임무를 논의했으며, 트럼프 대통령은 NATO의 지원 요청에 대해 비판적인 입장을 드러냈습니다.

이란이 17일(현지시간) 호르무즈 해협 을 상선 통항에 다시 열겠다고 공식 발표하자, 도널드 트럼프 미국 대통령도 해협이 완전히 개방되었다고 호응했습니다. 그러나 트럼프 대통령은 이란만을 겨냥한 미국의 해상 봉쇄 는 미·이란 간 최종 거래가 완료될 때까지 지속될 것이라고 강조했습니다. 이는 해상 교통 정상화와 대이란 압박을 동시에 추진하겠다는 그의 구상을 분명히 보여줍니다. 16일(현지시간) 백악관에서 취재진에게 발언하는 도널드 트럼프 미국 대통령의 모습입니다. 신화통신=연합뉴스

해협은 다시 열렸지만, 트럼프 대통령은 이란 봉쇄를 계속한다고 밝혔습니다. 로이터 통신에 따르면, 압바스 아락치 이란 외무장관은 이날 모든 상선의 호르무즈 해협 항행이 완전히 개방되었다고 발표했습니다. 다만, 선박들은 이란 항만해사기구가 미리 공지한 조정 항로를 따라야 한다고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령 역시 자신의 소셜 미디어 플랫폼인 트루스 소셜에 호르무즈 해협이 완전히 개방되었고 전면 통항 준비가 되었다며 감사하다는 글을 올렸습니다. 그는 이제 호르무즈 해협이 세계를 겨냥한 무기로 사용되지 않을 것이라며 세상에 정말 멋지고 찬란한 날이라고 덧붙였습니다.

하지만 트럼프 대통령은 해협 재개방과 대이란 압박은 별개의 사안임을 분명히 했습니다. 그는 해상 봉쇄는 이란에 대해서만 전면적으로 유지될 것이며, 미국과 이란 간의 거래가 100% 완료될 때까지 효력을 유지할 것이라고 주장했습니다. 또한, 대부분의 쟁점이 이미 협상되었다며 협상 타결이 멀지 않았다는 낙관적인 전망도 내비쳤습니다. 유가 급락에도 긴장은 여전하며, 해상 교통 정상화와 압박을 분리했습니다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 및 액화천연가스 물동량의 약 20%가 지나는 핵심 에너지 수송로입니다. 미·이스라엘의 대이란 군사 행동 이후 이 해협이 사실상 막히면서 국제 유가 급등 우려가 커졌으나, 이날 이란의 개방 발표 이후 유가는 약 9% 급락했습니다. 그러나 해협이 다시 열렸다고 해서 에너지 시장의 불안이 즉시 해소되는 것은 아니라는 시각도 존재합니다. 이는 미국의 대이란 봉쇄 조치가 여전히 지속되고 있다는 점에서 기인합니다. 미 당국자는 로이터 통신에 대이란 군사 봉쇄 작전이 현재도 계속되고 있다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령이 해협의 전면 통항 재개를 언급하면서도 이란만을 겨냥한 해상 봉쇄는 유지한다고 못 박은 점은 해상 교통 정상화와 대이란 압박을 분리하여 추진하겠다는 의중으로 해석됩니다.

파리에서 40개국 회의가 열려 호르무즈 항행 자유 임무를 논의했습니다. 이날 파리에서는 미국과는 별개로 약 40개국이 참여하는 회의가 열려 호르무즈 해협의 항행 자유를 회복하기 위한 다국적 방어 임무를 논의했습니다. 외신들은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 키어 스타머 영국 총리가 17일(현지시간) 엘리제궁에서 40개국 대표를 초청해 ‘호르무즈 해협 항행 자유 이니셔티브’ 출범 회의를 개최했다고 보도했습니다. 한국에서는 이재명 대통령이 화상으로 참석했습니다. 마크롱 대통령은 이 임무가 엄격히 방어적인 성격을 띠며, 비분쟁국만 참여하여 안보 여건이 허락될 때 전개될 것이라고 설명했습니다. 17일 청와대에서 프랑스와 영국 주도로 열린 '호르무즈 해협 자유 항행' 정상회의에 참석해 발언하는 이재명 대통령의 모습입니다. 뉴스1

트럼프 대통령은 북대서양조약기구(NATO)에 대해 작심 비판했습니다. 그는 SNS에 호르무즈 해협 사태가 해결되자 NATO에서 지원이 필요한지 묻는 전화가 왔다며, 그들에게 석유를 실은 배를 몰고 올 게 아니라면 오지 말라고 했다고 적었습니다. 정작 필요할 때 아무짝에도 쓸모없는 종이호랑이에 불과했기 때문이라는 이유를 들었습니다. 또한, 주요 유력 매체의 보도를 문제 삼는 특유의 언론관도 숨기지 않았습니다. 트럼프 대통령은 실패한 뉴욕타임스(NYT), 가짜 뉴스 CNN을 비롯한 언론들은 어찌할 바를 모르는 것 같다며, 그들은 이란 사태와 관련해 자신을 비판할 구실을 필사적으로 찾고 있지만 도무지 찾지 못하고 있다고 비판했습니다. 차라리 적절한 시기에 대통령님, 수고하셨다고 말하며 신뢰를 회복하려 해야 한다고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 또한 16일에 이루어진 이스라엘·레바논 휴전과 이번 호르무즈 해협 개방 사안이 별개임을 강조했습니다. 그는 이 거래는 레바논과 전혀 무관하며, 미국은 레바논과 별도로 협력하여 헤즈볼라 문제를 적절하게 처리할 것이라고 주장했습니다. 이스라엘은 더 이상 레바논을 폭격하지 않을 것이며 이제 충분하다고 덧붙였습니다.





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