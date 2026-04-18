이란, 호르무즈 해협 하루 만에 재봉쇄…유조선 공격 잇따르자 긴장 고조

종전 협상 진전으로 일시 개방됐던 호르무즈 해협이 하루 만에 다시 봉쇄되고 유조선 피격이 잇따르면서 미국과 이란 간 막판 힘겨루기가 치열해지고 있습니다. 트럼프 대통령은 긴급 회의를 소집했으며, 이란은 해협 통행료를 재차 거론하며 반발하고 있습니다.

호르무즈 해협 , 하루 만에 다시 봉쇄…이란, 유조선 잇단 공격하며 막판 힘겨루기 하루 이틀 내 합의를 예상했던 미국과 이란 간의 종전 협상 이 예상치 못한 난관에 부딪혔습니다. 종전 협상 진전으로 일시적으로 개방되었던 호르무즈 해협 이 하루 만에 사실상 다시 봉쇄되었고, 이 과정에서 유조선에 대한 잇따른 공격이 발생하면서 양국 간의 긴장이 다시 고조되고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 18일 백악관 상황실에서 긴급 회의를 소집하며 사태 수습에 나섰지만, 이란 측은 해협 통행료를 다시 거론하며 미국의 해상 봉쇄에 대한 반발 심리를 부추기고 있습니다. 이는 양측 간의 종전 협상 이 막바지에 이르러 더욱 치열한 힘겨루기를 벌이고 있음을 시사합니다.

이날 인터넷 매체 악시오스에 따르면, 트럼프 대통령이 소집한 백악관 회의에는 마이크 펜스 부통령, 마이크 폼페이오 국무장관, 마크 에스퍼 국방장관, 스티븐 므누신 재무장관, 수지 와일스 백악관 비서실장, 스티브 비건 특사, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장, 댄 팰런 합참의장 등 미국의 핵심 안보 수뇌부가 총출동했습니다. 이들의 참여는 현재 상황이 얼마나 엄중하게 인식되고 있는지를 단적으로 보여줍니다. 앞서 트럼프 대통령은 한 행정명령 서명식에서 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄 시도에 대해 “그들은 해협을 다시 폐쇄하길 원했지만, 우리를 협박할 수 없다”고 일축하면서도 “협상이 순조롭게 진행되고 있다”는 낙관적인 발언을 덧붙였습니다. 그는 “오늘 중으로 몇몇 정보를 받게 될 것”이라며 협상 진전 가능성을 시사하기도 했습니다. 그러나 이러한 낙관론과는 달리, 전날까지만 해도 트럼프 대통령이 “하루 이틀 내 합의할 것으로 생각한다”며 종전에 대해 낙관적인 전망을 내놓았던 것과는 대조적으로, 다시 이란과의 전운이 고조되면서 종전 협상은 다시 한번 기로에 섰습니다.

당초 이란은 휴전 기간 동안 호르무즈 해협의 일시 개방을 허용하여 약 10여 척의 유조선이 해협을 통과할 수 있도록 했습니다. 그러나 다음날 이란 군부는 돌연 해협을 재봉쇄하고 선박에 대한 공격을 감행했습니다. 영국 해사 무역기구(UKMTO)는 이란 이슬람 혁명 수비대와 연계된 것으로 추정되는 고속 공격정이 오만 인근 호르무즈 해협을 통과하던 유조선 한 척을 공격했다는 신고를 접수했다고 밝혔습니다. UKMTO는 또한 오만 북동부 25해리(약 46km) 해상에서 컨테이너선 한 척이 정체불명의 발사체에 공격당했다는 신고도 추가로 접수했습니다. 특히, 일부 선박은 ‘호르무즈 해협은 다시 닫혔다. 선박들은 통과할 수 없다’는 내용의 이란 해군의 무전을 받은 것으로 알려져, 이란의 의도가 분명하게 드러났습니다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 호르무즈 해협 봉쇄를 일시 해제한다고 발표했지만, 하루 만에 이란 군부가 미국의 해상 봉쇄를 이유로 다시 통행을 통제하겠다는 입장을 밝히면서 상황은 더욱 복잡하게 흘러가고 있습니다. 이는 이란이 자신들의 안보와 이익을 위해 해협 통행권을 정치적 무기로 활용하고 있음을 보여주는 단적인 예입니다. 이러한 긴장 상황 속에서 국제 사회는 중동 지역의 평화와 안정을 위해 더욱 신중하고 외교적인 노력을 기울여야 할 것입니다





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