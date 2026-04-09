이란, 휴전 중에도 호르무즈 해협 통제 강화: 통행료 부과 및 선박 제한

이란이 미국과의 휴전에도 불구하고 호르무즈 해협 통제를 강화하며, 통행료 부과 및 선박 통행 제한 조치를 시행하고 있다. 이는 글로벌 에너지 시장에 심각한 영향을 미칠 수 있으며, 국제법 위반 소지가 있다는 지적이 제기된다. 이란은 자국 허가 없이 통과하는 선박에 대한 공격, 차등적인 통행료 부과, 좁은 항로 이용 강요 등 다양한 통제 수단을 동원하고 있다. 이로 인해 호르무즈 해협을 지나는 선박 통행량이 급감했으며, 에너지 공급망 불안정성이 심화될 것으로 예상된다.

지난 11일(현지시간) 호르무즈 해협 근처 걸프만의 화물선들 모습이 공개되었다. 이란은 미국과의 휴전 국면에서도 호르무즈 해협 통제를 강화하며, 하루 통과 선박 수를 10여 척으로 제한하고 통행료 를 부과하려는 움직임을 보이고 있다. 이는 글로벌 에너지 시장에 심각한 영향을 미칠 수 있다는 우려를 낳고 있다. 월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따르면, 이란은 휴전 기간 동안에도 해협 통과 선박 수를 제한하고, 사전 협의를 거쳐 통행료 를 징수할 계획이다. 이 과정에서 이란 정예 군사조직인 이슬람혁명수비대(IRGC)와의 사전 조율이 필수적이며, 통행료 는 암호화폐나 위안화로 지급해야 한다는 조건을 내걸었다. 실제 해협 통행량은 급감하여, 전쟁 이전 하루 100~135척이 오가던 것과 비교하면 현재는 사실상 마비 상태에 가깝다. S&P 글로벌 마켓 인텔리전스에 따르면, 지난 7일에는 4척의 선박만이 해협을 통과했다.

이란은 자국 허가 없이 통과하려는 유조선을 공격하며 해협에 대한 통제권을 확보했고, 휴전 국면에서도 이를 제도화하려는 움직임을 보이고 있다. 이란은 이란산 원유 및 물자 운반 선박에 대해서는 무료 통행을, 우호국 선박에는 일부 비용을, 미국 및 이스라엘 연계 국가 선박에는 통행 금지 등 차등 체계를 구축하고 있다. 이는 국제법과 충돌할 수 있는 조치로, 유엔 해양법협약(UNCLOS)은 호르무즈 해협과 같은 자연 해협에 대해 모든 국가 선박의 자유로운 통과 통항권을 보장하고 있기 때문이다. 이란은 해상 무선 교신을 통해 혁명수비대 승인 없이 해협을 통과할 경우 공격 대상이 될 수 있다고 경고하며, 자국이 설치한 기뢰를 이유로 선박의 안전 항해를 위해 군과의 협의가 필요하다고 주장하고 있다. 통과가 허용된 선박은 기존 국제 항로 대신 이란의 케슘섬과 라라크섬 사이의 좁은 수로를 따라 이란 연안을 끼고 이동해야 한다. 통행료는 선박 규모에 따라 달라지며, 초대형 유조선의 경우 최대 200만 달러에 이를 수 있다는 것이 해운업계의 설명이다. 이는 글로벌 에너지 공급망에 심각한 영향을 미칠 수 있으며, 특히 호르무즈 해협은 전 세계 원유 및 액화천연가스(LNG) 물동량의 약 20%가 지나는 전략 요충지이기 때문에 그 파장이 클 것으로 예상된다. 이란의 통제 강화가 장기화될 경우 글로벌 에너지 공급망과 물가에 직접적인 충격이 불가피하다는 지적이 잇따르고 있다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 ABC뉴스 인터뷰에서 통행료 징수를 이란과의 합작 사업 형태로 운영하는 방안을 언급했다. 반면 마코 루비오 국무장관은 이를 “불법적이고 위험한 행위”로 규정하며 유럽과 아시아 국가들이 대응해야 한다고 촉구했다. WSJ는 트럼프 행정부가 이란의 통행료 요구를 묵인할 경우 하루 약 2000만 배럴(세계 공급의 약 20%)에 달하는 원유 흐름의 상당 부분을 이란이 좌우하는 상황이 고착될 수 있다고 지적했다. 현재 상황은 선박별로 허가 여부가 달라지면서 원유 수송 흐름이 사실상 멈춘 상태이다. 호르무즈 해협 인근에 대기 중인 국내 정유사 유조선 7척(약 1400만 배럴 규모)이 통항 재개 시 국내로 유입될 경우 단기 수급에는 숨통이 트일 수 있지만, 통행 조건과 안전 보장이 불확실하여 공급망 불안은 당분간 지속될 전망이다. 이는 유가 상승을 부추기고, 세계 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 전문가들은 휴전이 유지되더라도 해협 통행 정상화까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상하고 있다. 이란의 이러한 조치는 국제법 위반 소지가 있으며, 글로벌 에너지 시장의 불안정성을 심화시키는 행위로 평가된다





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이란 호르무즈 해협 통행료 선박 제한 에너지 공급망

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